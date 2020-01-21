Обзор Johnny Trigger. В стиле Матрицы

2020-01-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - Johnny Trigger; [74]
Мы привыкли к тому, что любая казуальная игра на смартфон требует вложения реальных денег, так как разработчики тоже хотят зарабатывать и обычно делают это в весьма агрессивной манере. Однако есть исключения, которые не только приносят море удовольствия, но и радуют пользователя увлекательным игровым процессом. Итак, давайте смотреть на такого редкого представителя.

Геймплей

Игровой процесс Johnny Trigger довольно простой, но к нему нужно привыкнуть и понять некоторые важные элементы. Начнем с того, что наш персонаж умеет по время прыжка замедлять время — для этого нужно просто нажать на дисплей и начнется короткое слайд-шоу. Во время замедления времени наш персонаж сам проводит прицелом по часовой стрелке или против, а нам нужно лишь вовремя нажать на дисплей для произведения выстрела. Если вы сможете попасть по врагам раньше, чем они выстрелят по вам, то уровень будет пройден и вы получите деньги. Если же не успеете — враги вас застрелят и нужно будет начинать с самого начала или с точки сохранения, которые здесь тоже есть. Вот, собственно, и весь геймплей — вам нужно прыгать, замедляй время, наносить точные выстрелы и получать взамен деньги. Весьма простой игровой процесс, однако в нем есть несколько важных нюансов. О них тоже стоит поговорить.

Особенности стрельбы

Во время замедления времени в игре Johnny Trigger вы можете заметить прицел в виде красной полосы, которая тянется от ваших пистолетов. Эта полоса двигается, позволяя вам прицелиться в противников. Однако во время произведения выстрела нужно учитывать тот факт, что пуля летит не моментально — ей нужно какое-то время, чтобы попасть в цель. Значит, нужно нажимать выстрел точно в тот момент, когда прицел наведен на врага, не раньше и не позже, ведь тогда пуля просто пролетит мимо, не нанеся противнику никакого урона. Привыкнуть к этому довольно тяжело и требуется попрактиковаться, чтобы нажимать на выстрел вовремя. С другой стороны, когда вы привыкните к этому элементу геймплея, то игра будет довольно простой, я бы даже сказал очень. Я поиграл около часа, привык к управлению и физике стрельбы, после чего уровни практически не представляли опасности.

Встроенные покупки

Естественно, когда загружаешь бесплатную мобильную игру, то внутри ожидаешь увидеть просто море встроенных покупок, тьму рекламных предложений и всего в таком духе. Удивительно, но разработчики этой игры решили отказаться от доната и предложили просто смотреть рекламу — она изредка появляется после неудачной попытки пройти уровень или перед новым уровнем. Рекламные ролики очень короткие, они совершенно не мешают прохождению и не портят нервы. Более того, если вам не хочется смотреть рекламу или вы просто хотите поддержать разработчика, то можно смело купить отключение рекламы за символическую плату и играть с еще большим удовольствием. Открывайте новые костюмы, оружие, проходите новые уровни и ставьте собственные рекорды — встроенные покупки этому никак не помешают и не навредят. За это игру тоже стоит похвалить.

Итог

Меня Johnny Trigger привлекла своей простой, легкостью в освоении и отсутствием навязчивого доната. Вы просто скачиваете игру и наслаждаетесь ею, вам не нужно при этом тратить баснословные деньги на энергию, какие-то бонусы или покупку оружия, так как здесь просто нет такой возможности. И это действительно серьезное преимущество, учитывая, что разработчик довольно небольшая студия, а они обычно высасывают из игрока просто море денег на донат. Настоятельно рекомендую попробовать игру — она вам принесет море удовольствия.

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