Обзор Knife Hit. Игра для резких

2018-02-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - Knife Hit; [143]
Скажу честно - большинство игровых продуктов на рынке меня не интересуют по той причине, что надоедают буквально со второй минуты. То есть, если загрузить любую игру из магазина и поиграть в нее больше минуты, то вы заметите, что игровой процесс скучен и неинтересен, что нет особого ощущения радости и удовлетворенности от пройденных заданий, что нет желания потом еще заходить в игру и проходить ее дальше. Из-за этого большинство игр я удаляю и когда вижу что-то реально интересное, то сразу обращаю на это внимание и игра Knife Hit в этом плане порадовала больше всех своих конкурентов по жанру. Дело в том, что игра оказалась активной, интересной и требовательной к вашей скорости реакции, тогда как большинство других игровых продуктов основаны на развитии и проведении времени в игре. Учитывая, что данная игра распространяется бесплатно и победа здесь зависит исключительно от ваших умений и скорости реакции, пропустить ее я не мог никак.

Игровой процесс

Игра построена на достаточно простом процессе - у нас в центре игрового поля расположен деревянный брусок круглой формы, куда нужно бросать свой нож. Постепенно скорость вращения бруска увеличивается и если вы вместо того, чтобы попасть ножом в дерево, попадаете в нож, то игра заканчивается и вам нужно двигаться дальше, начинать уровень заново или смотреть ролик из интернета, позволяющий продолжить сражение. Постепенно уровень сложности повышается, играть становится сложнее и интереснее, но и после поражения не появляется желание закрыть игру и пойти дальше заниматься своими делами. Наоборот, появляется желание взять себя в руки, взять смартфон и попробовать еще раз победить, так что мотивация здесь присутствует и если вы хотите играть много и постоянно, то обязательно загляните сюда.

Сложность

На первом уровне сложности пройти задание и разгромить деревянный брусок будет весьма просто - буквально нажимаете на экран каждую секунду и посылаете нож в дерево, промахнуться не получится при всем желании. Однако, дальше сложность будет повышаться - брусок начинает двигаться очень быстро, на нем изначально, прямо со старта, будут вставлены ножи, по которым не нужно попадать, а значит придется больше думать, стараться и тренироваться для прохождения этого задания. В конце еще и босс будет, который вообще сложно проходится, там придется потеть и целиться точно в мишень.

Донат

Собственно, встроенных покупок в игре нет, так что вам не придется переживать о том, что с вас потребуют денег ради прохождения очередного уровня или вы не сможете пройти что-то без покупки крутой экипировки. В самом начале игры вам дают стандартный нож, который позволяет играть и получать удовольствие, если захотите получить более крутой вариант холодного оружия - посмотрите ролик и получите 50 яблочек, можете так же яблочки сбивать в игре и получать их в свой тайник, а когда будет 500 яблок - можно будет купить один новый нож. Более крутые модели стоят 1000 яблок или требуют просмотреть рекламный ролик по четыре раза за нож.

Итог

Игра меня порадовала своей активностью и реакцией, которая требуется и которая постепенно улучшается. Если вы хотите играть много и получать от этого удовольствие в коротких игровых сессиях, то эта игрушка вам будет интересна, без всякого сомнения. Да и отсутствие встроенных покупок, которые бы могли вам навредить или помешать играть с комфортом, тоже радуют - играешь, иногда смотришь рекламу и получаешь все ножи, которые хочется. Думаю, такой вариант монетизации понравится абсолютно всем, кто играет в игры часто.


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