Обзор LifeAfter: Night falls. Выживание во всей красе

Сеттинг

Далеко не всем разработчикам мобильных игр удается привлечь внимание пользователей своими продуктами по одной простой причине — некоторые проекты просто не выдерживают критики. Однако если вы действительно хотите поиграть в нечто крутое и необычное, то у нас для вас отличные новости — есть очень крутой проект, который заслушивает внимания со стороны игроков.

Управление

На рынке видеоигр достаточно много проектов, которые построены в сеттинге апокалипсиса или постапокалипсиса, но лишь некоторые авторы таких проектов могут действительно интересно передать атмосферу жизни после катастрофы. Это довольно трудно, особенно если учитывать, что разработчики тят показать нечто свое, уникальное, а это очень тяжело, ведь тема уже много раз использовалась в самых разных проектах. В LifeAfter: Night falls мне понравилась реализация виртуального мира, который действительно выглядит так, что вы сразу верите в происходящее на экране смартфона. Дома разбитые, везде обломки, нет ни единой живой души вокруг, нет никаких остатков цивилизации за исключением редких островков. И все это давит на игрока, вынуждая его поверить в то, что он попал в мир, в котором больше нет уютных уголков и возможности скрыться от опасности. Весьма интересное решение.

Геймплей

Стоит понимать, что LifeAfter: Night falls является ролевым проектом с видом от третьего лица, так что ничего удивительного в плане управления или интерфейса у продукта нет. На экране у пользователя находится стик для управления передвижением, плюс свайпами вы можете менять угол камеры, чтобы видеть то, что вас интересует. Более того, разработчики порадовали достаточно большим количеством элементов управления в интерфейсе, которые в буквальном смысле разбросаны по экрану. Сначала это кажется не очень удобным, но постепенно привыкаешь и начинаешь понимать, что определенные кнопки действительно полезны. Впрочем, как я уже сказал, ничего нового в плане управления игра не показала, ведь продукт ограничен в плане управления сенсорным дисплеем. С другой стороны, если вы хотите играть с комфортом, то игра вам не помешает — даже настройки управления имеются.

Итог

Игровой процесс данной игры не отличится от большинства других проектов про выживание. В LifeAfter: Night falls геймеру нужно искать ресурсы, которые потом используются для крафта, нужно добывать еду, собирать различные предметы, которые потом могут пригодиться, строить свое условное жилище и так далее. То есть, если вы играли на ПК в подобные игры, то понимаете, как происходит процесс развития персонажа. В этой игре все точно так же реализовано, так что поклонники проектов про выживание будут довольны происходящим на экране — активностей достаточно много, все они увлекательны и приносят море положительных эмоций от постепенного развития вашего персонажа. Да, здесь нет той продвинутой стройки, как на ПК, но во всем остальном игра практически не уступает старшим братьям по жанру, что является серьезным преимуществом на самом деле.

Разработчики смогли порадовать нас качественным продуктом, который загружается абсолютно бесплатно и при этом практически не давит на игрока встроенными покупками. Да, здесь вы явно захотите вкинуть деньги, чтобы получить необычные предметы или уникальную экипировку, но если вы большой фанат чего-то действительно крутого, то можно смело начинать играть — вы все равно это получите, просто немного позже, чем тот игрок, который вкинул свои деньги. Всем советуем игру — очень крутая и увлекательная.