Обзор MEE audio X6 Plus Black. Лучшее, что есть для спорта

2018-04-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - MEE audio X6 Plus Black; [33]
Стоит отметить, что я ранее не являлся большим сторонником беспроводных наушников. В большинстве ситуаций это довольно дорогостоящая покупка, которая чаще всего при равной стоимости с проводным вариантом звучит хуже, плюс беспроводные наушники нужно заряжать. Учитывая, что в моем арсенале электроники и так предостаточно всего для зарядки, дополнительные девайс, требующий энергии, вовсе не хотелось приобретать. Однако, я заметил на просторах интернета интересную модель MEE audio X6 Plus Black, связался с производителем и он любезно предоставил устройство на обзор.

Пользовался этими наушниками я полтора месяца. Все никак руки не доходили до написания своего мнения, а перестать ими пользоваться все никак не мог — слишком удобные. Да, главное преимущество беспроводных наушников именно в удобстве. Это сложно понять, пока пользуешься проводными наушниками, но как только попадают в руки беспроводные, то все, назад пути нет. Сегодня я расскажу вам о своем опыте эксплуатации данного продукта.

Комплект поставки

Поставляются наушники в достаточно небольшой упаковке, она стильно выглядит и на лицевой панели имеется аналог дверцы. Вы открываете её и там, сквозь прозрачное окошко, можно увидеть сами наушники и три пары сменных амбушюр.

Сама коробка выполнена в ярком цвете, везде указаны характеристики и изображены спортсмены, так что быстро понимаешь, что это устройство для спорта и активного образа жизни. Внутри наушники расположены в пластиковом боксе серого цвета, помимо наушников и амбушюр там можно найти коротенький USB-microUSB кабель для зарядки ваших наушников.

Меня порадовало количество сменных амбушюр. Они стоят копейки, но большинство производителей не удосуживаются добавить хотя бы один набор, а так вы можете спокойно подобрать свой размер и получить от устройства больше удовольствия и комфорта. За это ставлю лайк.

Дизайн

Меня очень порадовал дизайн данной модели. Это важный момент, ведь наушники я использую каждый день и хотелось бы, чтобы они меня радовали своим внешним видом. Производитель решил сделать ход конем и пластик каждой «чаши» выглядит как тонированное стекло. То есть, это обычный пластик, прозрачный, но с затемнением. Из-за этого вы можете посмотреть на то, что находится внутри устройства, выглядит это достаточно привлекательно. Я сразу вспомнил наушники Shure, которые стоят баснословных денег и выглядят примерно также.

От излучателей у нас идёт кабель, который в месте, где наушники будут цепляться за уши, имеет уплотнение. Это мягкая резина или что-то в таком духе, которая по своей структуре прочная и не дает продукту терять форму. Плюс, на коже ощущения очень приятные. Дальше кабель идет без уплотнителя, он гибкий и на нём есть специальная клипса, которой можно подтягивать наушники и более надежно их фиксировать.

Звучани

Собственно, это доступные наушники, да ещё и беспроводные, так что ждать от них нереального качества звучания я не планировал. Однако, они звучат вполне себе добротно — средние частоты очень ярко выражены, неплохо проработаны низкие частоты, высокие немного хуже. В принципе, для такого диаметра мембраны и стоимости продукта в целом, качество звука очень даже приличное.

Также отмечу, что я пользуюсь наушниками такого типа для спорта — бегают на беговой дорожке, хожу в тренажерный зал и все в таком духе. Могу с уверенностью сказать, что качества звука этой модели вам хватит за глаза. Дело в том, что они звучат очень достойно, плюс из-за занятий спортом вы не сможете в любом случае услышать тех кристально чистых высоких частот на более дорогой модели. Так зачем тогда переплачивать?

Итог

При своей стоимости в 25 долларов, примерно так они стоят, если перевести в доллары, это шикарный продукт. Вот правда. У них в комплекте идет кабель зарядки и сменные амбушюры, за что уже стоит сказать большое спасибо. Далее, конструкция надежная и сами наушники выглядят стильно и дорого. Если бы я не знал цены, то подумал бы о ста баксах, как минимум.

Плюс, они неплохо звучат, имеется приличное время автономной работы (5-6 часов), удобная конструкция для закрепления на голове. Идеальный вариант для активных занятий спортом — можно вообще забыть про кабели и тренироваться с удовольствием. Настоятельно рекомендую присмотреться к этой модели, она мне очень понравилась, думаю, что вам тоже подойдет.

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