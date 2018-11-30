Обзор Make More! Неплохой кликер

2018-11-30, Автор - Влад Волошин; Продукт - Make More!; [82]
В последнее время на мобильном рынке появилось очень много кликеров. Причина весьма простая — создавать такие игры намного проще, чем делать что-то крутое и новое. Разработчикам намного дешевле прописать экономику своего проекта, продумать моменты развития и нарисовать простую графику. Именно по этой причине на рынке появилось так много кликеров, но далеко не каждая игра этого жанра стоит вашего внимания. Довольно часто разработчики копируют идеи других студий и получается это очень грустно и неинтересно, а вся суть таких проектов в том, что они должны быть увлекательными. Найти что-то действительно крутое становится практически невозможно, но мы постарались и смогли. Игра Make More! выглядит очень необычно, построена на своих собственных механиках и из-за этого проходить ее более приятно, чем других конкурентов. Думаю, что это ключевой момент при выборе достойной игры.

Геймплей

Игровой процесс здесь довольно простой и понятный — у нас сидит за столом начальник, который хочет побольше денег от своего производства, и немного ниже расположен его единственный работник. Когда вы нажимаете на экран, то работник производит часть продукта. Много нажимаете — получается единица готовой продукции, которую потом можно отправить начальнику и тот ее продаст. То есть, вам нужно сидеть и много-много нажимать пальцем на дисплей, чтобы накопить товара и продать ее. Полученные деньги можно тратить на покупку оборудования или новых сотрудников. Намного выгоднее покупать именно работников, ведь тогда у вас будет сразу два потока продукции. Постепенно будет и уровень самого товара подниматься, тогда продукция станет приносить больше денег. Собственно, это основа развития вашего предприятия — больше сотрудников приносят больше денег более крутой продукцией.

Развитие

Помимо развития продукции и повышения числа сотрудников, вы можете тратить деньги и на улучшение рабочего места. Чем круче стол, за которым работают ваши сотрудники, тем больше туда помещается продукции в одну стопку. Это значит, что можно чаще нажимать на дисплей и не отправлять начальнику постоянно готовые товары. Помимо этого, можно улучшать и самих рабочих, чтобы они могли без вашего участия производить товары. Стоит это, правда, довольно дорого и на начальном этапе нет смысла вкладывать ресурсы именно в это. Намного эффективнее нанять больше рабочих и купить им стол второго уровня.

Донат

Как и в любой бесплатной игре данного жанра, на вас ждет целая россыпь разного рода встроенных покупок. Некоторые из них очень простенькие и не требуют вашего внимания, другие же позволяют развиваться намного быстрее. К примеру, здесь есть ускорители, которые увеличивают приток опыта и денег вдвое. Это очень мощный бонус, позволяющий развиваться намного быстрее. И такого рода улучшений здесь приличное количество — разработчики давят буквально по всем фронтам. Хотя, я спокойно играл и даже не думал о том, чтобы вкладывать личные средства.

Итог

Разработчикам удалось порадовать нас действительно увлекательным геймплеем. Здесь нет абсолютно ничего нового или удивительного — вы просто тыкаете пальцем в дисплей и получаете виртуальные товары, чтобы потом продать их и получать еще больше тех же самых товаров. Но, игровой процесс затягивает, есть некоторые интересные моменты, которые сильно выделяют продукт на фоне конкурентов. Этого достаточно, чтобы вы играли с удовольствием и постоянно заходили в игру для получения нового уровня или покупки нового сотрудника. Фанатам жанра должно понравится.


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