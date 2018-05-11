Обзор Marvo M-224. Бюджетная беспроводная мышка

2018-05-11, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Marvo M-224; [148]
Большинство пользователей ПК и ноутбуков уже давно отказались от проводной мышки и клавиатуры. Однако перед покупкой всегда появляется один и тот же вопрос - какую купить? Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию беспроводную компьютерную мышку от компании Marvo. Встречайте, перед вами модель M-224. Особое внимание покупателей привлечет не только невероятно низкая стоимость, но и привлекательный дизайн. На момент написания обзора средняя стоимость устройства, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 700 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной, стильной прозрачной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входят:
  • Беспроводная мышка Marvo M-224
  • USB-адаптер
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Количество клавиш: 6
  • Материал корпуса: пластик
  • Интерфейс: USB 2.0
  • Срок службы клавиш: 3 млн. нажатий
  • Беспроводной канал: 2.4 ГГц
  • Разрешение сенсора: 800/1000/1600 DPI
  • Тип передатчика: Nano
  • Дальность беспроводного подключения: 10 метров
  • Питание: 2хААА

Внешний вид и функционал

Перед нами беспроводная полноразмерная компьютерная мышка, получившая под свое управление стильный дизайн, который понравится большинству покупателей. Корпус устройства выполнен из качественного пластика. К качеству материалов и к сборке у нас никаких нареканий не появилось, ничего не скрепит и не шатается, все закреплено надежно и без всяких зазоров.

Верхняя часть девайса получила матовое покрытие, на котором остаются не сильно заметные следы от пальцев.

Здесь же обосновались основные кнопки управления: правый/левый клик мышки, колесо прокрутки и кнопка переключения DPI. Всего три режима переключения DPI: 800/1000/1600. Лично нам кажется, что такого диапазона DPI более чем достаточно для комфортной работы.

На одной из боковых граней расположились две дополнительные кнопки управления: вперед/назад. Здесь же, как и на противоположной стороне, есть небольшой выступ под пальцы. Мышка отлично ложится в руку и не слетает при резких маневрах.

На нижней части устройства находятся четыре тефлоновые ножки, позволяющие получить лучшее скольжение по поверхности, а между ними расположился оптический сенсор.

Чуть ниже можно увидеть отсек под батарейки типа ААА, в комплектации, к сожалению, батареек нет.

Рядом можно увидеть отсек для USB-адаптера, а чуть выше находится переключатель вкл/выкл устройства.

Для работы мышки нет необходимости устанавливать дополнительное программное обеспечение, при первом подключении устройство начинает работать через несколько секунд. Из-за отсутствия ПО в данной мышке нет возможности переназначить функционал кнопок, однако учитывая стоимость устройства, было бы глупо просить внедрение программного обеспечения.

Дальность связи, по официальным данным компании производителя, составляет до 10 метров. На практике данная цифра чуть ниже, однако связь на расстоянии до 5-7 метров держалась уверенно и не прерывалась. Другими словами, устройство отлично подойдет для диванных пользователей.

Если говорить в целом, устройство получило под свое управление современный дизайн, который привлечет внимание большинство покупателей, особенно когда вы первый раз видите его стоимость. Мышка отлично подойдет для всех пользователей. Благодаря свое удобным формам пользоваться устройством одно удовольствие.

Итоги

Подведем итоги по беспроводной компьютерной мышке Marvo M-224. Устройство полностью оправдывает свою стоимость, и более того, бьет своих конкурентов наповал. Стильный дизайн и удобная форма придется по душе даже самым капризным пользователям, которые никак не могут определиться с выбором. Да, данная мышка больше подойдет для обычных пользователей, которым необходимо выполнять привычные действия. Играть в различные игры будет тяжеловато, в связи с чем мы не можем посоветовать Marvo M-224 геймерам. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, удобная форма, переключатель DPI, 6 кнопок управления и конечно же доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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