Обзор Marvo M506. Компьютерная мышка для настоящего геймера

В связи с быстрым развитием компьютерных игр, требования современных геймеров к компьютерной периферии сильно увеличились. Однако не все готовы потратить кругленькую сумму на флагманские устройства и приходится искать что-то интересное, и многофункциональное среди бюджетных девайсов. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличную игровую компьютерную мышку с RGB-подсветкой и настраиваемыми кнопками. Встречайте, перед вами Marvo Scorpion M506. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в премиальной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. Порадовало то, как упаковано устройство, то чувство, когда покупаешь дорогостоящее решение. В комплект поставки входят:
- Игровая мышка Marvo Scorpion M506
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
Особенности
- DPI: 800-1200-2400-3200
- Количество кнопок: 7
- Количество программируемых кнопок: 6
- Количество нажатий: 5 миллионов кликов
- Подсветка: 7 цветов (RGB)
- Частота опроса: 500 Гц
- Интерфейс: USB 2.0
- Длина кабеля: 1,8 м
- Размер: 130 x 73 x 44 мм
Внешний видДизайн устройства придется по душе всем пользователям: спортивный, удобный, интригующий. Благодаря симметричной форме, мышку смогут использовать и правши, и левши.
К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло, все выполнено качественно и надежно. Нет никаких зазоров и поскрипываний.
Верхняя часть мышки получила матовое покрытие, которое не боится следов от пальцев.
Здесь же расположились основные кнопки управления: правый/левый клик, колесико и кнопки переключения DPi. Многим понравится эффектная надпись Scorpion и название модели мышки.
Колесико полностью разделяет правый/левый клик мышки под которыми находится подсветка.
На боковых гранях устройства можно увидеть пластиковые вставки в виде пчелиных соток.
На левой грани мышки расположились две дополнительные кнопки управления (вперед/назад).
По их периметру можно увидеть RGB-подсветку.
На нижней части девайса обосновались пять тефлоновых ножек, позволяющие получить лучшее скольжение практически по любой поверхности, а между ними находится оптически сенсор с частотой опроса 500 Гц.
RGB-подсветка отлично показывает себя в работе. В наличии всего семь цветов: красный, белый, зеленый, синий, голубой, желтый и розовый.
Функционал и настройкаНачнем с того, что для настройки мышки вам необходимо скачать программное обеспечение на официальном сайте компании (ссылка). Очень удобное и интуитивно понятное меню позволяет быстро разобраться во всех тонкостях настройки девайса. Русский язык отсутствует.
Меню разделено на две вкладки: Basic и Advan. В первой вкладке вам дается возможность настроить до пяти профилей. Здесь вы можете изменить функционал кнопок, кроме левого клика мышки. Назначить на них различные функции, либо макрос.
Отдельно можно настроить DPi мышки, всего четыре режима, и назначить на каждый из них определенный цвет подсветки. Есть возможность сменить режим RGB-подсветки. Другими словами, здесь есть где разгуляться.
Вторая вкладка позволяет установить скорость курсора мышки, двойного клика и создать необходимый макрос, чтобы назначить его на ту или иную кнопку управления.
Мышка отлично подойдет для геймеров, которые ищут доступную, и в то же время многофункциональную мышку для использования макросных команд. Marvo Scorpion M506 отлично показал свои возможности в различных шутерах и играх, где есть необходимость использовать комбинации клавиш. Благодаря возможности назначать на кнопки управления не только макросы, но и другие функции, в том числе и мультимедийные, устройство могут использовать даже обычные пользователи.