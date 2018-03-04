Обзор Marvo M506. Компьютерная мышка для настоящего геймера

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В связи с быстрым развитием компьютерных игр, требования современных геймеров к компьютерной периферии сильно увеличились. Однако не все готовы потратить кругленькую сумму на флагманские устройства и приходится искать что-то интересное, и многофункциональное среди бюджетных девайсов. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличную игровую компьютерную мышку с RGB-подсветкой и настраиваемыми кнопками. Встречайте, перед вами Marvo Scorpion M506. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Игровая мышка Marvo Scorpion M506

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Устройство поставляется в премиальной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. Порадовало то, как упаковано устройство, то чувство, когда покупаешь дорогостоящее решение. В комплект поставки входят:

Особенности

DPI: 800-1200-2400-3200

Количество кнопок: 7

Количество программируемых кнопок: 6

Количество нажатий: 5 миллионов кликов

Подсветка: 7 цветов (RGB)

Частота опроса: 500 Гц

Интерфейс: USB 2.0

Длина кабеля: 1,8 м

Размер: 130 x 73 x 44 мм

Внешний вид

Дизайн устройства придется по душе всем пользователям: спортивный, удобный, интригующий. Благодаря симметричной форме, мышку смогут использовать и правши, и левши.

К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло, все выполнено качественно и надежно. Нет никаких зазоров и поскрипываний.

Верхняя часть мышки получила матовое покрытие, которое не боится следов от пальцев.

Здесь же расположились основные кнопки управления: правый/левый клик, колесико и кнопки переключения DPi. Многим понравится эффектная надпись Scorpion и название модели мышки.

Колесико полностью разделяет правый/левый клик мышки под которыми находится подсветка.

На боковых гранях устройства можно увидеть пластиковые вставки в виде пчелиных соток.

На левой грани мышки расположились две дополнительные кнопки управления (вперед/назад).

По их периметру можно увидеть RGB-подсветку.

На нижней части девайса обосновались пять тефлоновых ножек, позволяющие получить лучшее скольжение практически по любой поверхности, а между ними находится оптически сенсор с частотой опроса 500 Гц.

Функционал и настройка

RGB-подсветка отлично показывает себя в работе. В наличии всего семь цветов: красный, белый, зеленый, синий, голубой, желтый и розовый.Начнем с того, что для настройки мышки вам необходимо скачать программное обеспечение на официальном сайте компании (ссылка) . Очень удобное и интуитивно понятное меню позволяет быстро разобраться во всех тонкостях настройки девайса. Русский язык отсутствует.

Меню разделено на две вкладки: Basic и Advan. В первой вкладке вам дается возможность настроить до пяти профилей. Здесь вы можете изменить функционал кнопок, кроме левого клика мышки. Назначить на них различные функции, либо макрос.

Отдельно можно настроить DPi мышки, всего четыре режима, и назначить на каждый из них определенный цвет подсветки. Есть возможность сменить режим RGB-подсветки. Другими словами, здесь есть где разгуляться.

Вторая вкладка позволяет установить скорость курсора мышки, двойного клика и создать необходимый макрос, чтобы назначить его на ту или иную кнопку управления.

Итоги

Мышка отлично подойдет для геймеров, которые ищут доступную, и в то же время многофункциональную мышку для использования макросных команд. Marvo Scorpion M506 отлично показал свои возможности в различных шутерах и играх, где есть необходимость использовать комбинации клавиш. Благодаря возможности назначать на кнопки управления не только макросы, но и другие функции, в том числе и мультимедийные, устройство могут использовать даже обычные пользователи.Подведем итоги по игровой компьютерной мышке Marvo Scorpion M506. Устройство получило отличный, спортивный дизайн, который привлечет к себе внимание покупателей. За небольшую стоимость вы получаете под свое управление современную игровую мышку с настраиваемыми кнопками управления и эффектной RGB-подсветкой. Форма мышки очень удобная, устройство отлично держится на руке и позволяет использовать девайс, как правшам, так и левшам. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, настраиваемые кнопки и подсветка, возможность создавать макросы и агрессивный дизайн. Не понравилось лишь отсутствие тканевой оплетки на кабеле для питания. В остальном устройство показало себя очень даже неплохо. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.