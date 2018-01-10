Обзор Mighty Battles. У кого больше мощи?

Несмотря на обилие жанров и возможностей для реализации своих фантазий на мобильной платформе, разработчики не отказываются от уже проверенной схемы - делать игру, в которой вы побеждаете за счет заранее заготовленного преимущества. Да, игра Mighty Battles мне очень понравилась по многим параметрам и те игроки, которые здесь играют месяц и больше могут спокойно забыть о других проектах и получать удовольствие исключительно от этого контента. Но, есть еще важный момент - в игре нужно либо проводить много времени, либо вкладывать собственные средства, иным образом добиться успехов вы не сможете. То есть, это совсем не та игра, которая позволяет вам заходить раз в неделю играть двадцать минут и чувствовать себя спокойно. Нет, здесь вам нужно играть постоянно, стабильно и стараться побеждать, так что геймеры без личного времени на игры здесь счастья не найдут. Благо, у нас с вами времени достаточно.

Геймплей

Игровой процесс построен на сражении двух баз - обе базы поставлены друг напротив друга и у каждой базы есть своя вышка, наносятся урон. Плюс, у каждой вышки есть два выхода для военных и очки жизней. Не сложно догадаться, что для победы здесь нужно уничтожить базу противника - вы можете уничтожить ее за счет урона, наносящегося вышкой, можно уничтожить врага за счет своих воинов, которые тоже наносят урон. Вообщем, здесь достаточно широкий набор возможностей для построения своей стратегии, во всяком случае выглядит это достаточно интересно и привлекательно, но на деле победа зависит не только от вашей стратегии и умения обманывать врага, очень важным параметром так же является ваша армия и ее уровень улучшений. В принципе, сама суть игрового процесса не является новой, но разработчики постарались сделать игру максимально простой и понятной для геймера.

Армия

В этой игре ваш отряд решает больше, чем ваше умение побеждать врага за счет стратегии и тактики. Дело в том, что у каждого персонажа и боевой единицы в вашей армии есть свой уровень и чем он выше, тем больше урона наносит эта единицы, тем больше очков здоровья будет у ваших солдат. Естественно, если в бою сходится персонаж низкого уровня против такого же персонажа, но на пару уровней выше, то победить не получится при всем желании. Это является важнейшим элементов баланса в данном проекте - если вы тратите мало ресурсов на улучшение армии, то побеждать не будете.

Донат

Естественно, если вы играете в бесплатную игрушку, которая построена на основе сражений с реальными людьми и там можно получить преимущество за счет вложенных средств, то вы это преимущество точно захотите получить. Так же его захотят получить и другие пользователи, тем самым уничтожая возможность равного поединка. Почти в каждой схватке побеждает не тот, кто лучше думает и умнее распоряжается ресурсами, а тот, кто больше вложил денег или времени, получил круче персонажей и теперь побеждает за счет этого преимущества. Для многих это будет странным, но именно на этом и построена привлекательность игры.

Итог

Вы захотите играть в этот продукт только ради того, чтобы побеждать врагов. Это вполне нормально - когда длительное время играешь в игру, накапливаешь ресурсы и армию улучшаешь, то потом хочется побеждать всех и вся. Вот только если вы играете месяц и попадаете на крутого парня с прокачанной армией, то как бы вы не старались, а победить не получится. Это важно - игра располагает к донату, за него можно получить преимущество, при том существенное, и играть ли вам в такую игру решать исключительно вам. Я поиграл, немного разочаровался и больше не буду.