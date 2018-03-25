Обзор Modecom MC-833 Volcano Saber. Очень мощно

Комплект поставки

Игровая периферия давно перестала выполнять лишь основную свою функцию. Это лет пять назад все старались купить максимально доступный девайс, чтобы просто курсор в игре двигать, звуки слышать и клавиши нажимать. На сегодняшний день наушники, клавиатура или мышка уже являются частью стиля геймера, его характерными атрибутами. Настоящий геймер сегодня хочет себе подсветку красивую, стильный корпус, дорогие материалы корпуса и все основные характеристики в одном флаконе. При этом, конечно же, хочется получить это всё за адекватные деньги. Могу с уверенностью заявить, что модель Modecom MC-833 Volcano Saber всем вышеописанным требованиям отвечает и я настолько удивился уровню, который показал производитель, что выкинул свои Plantronics на полку.Первое, что меня конкретно удивило, это размер коробки. Да, все достойные игровые гарнитуры поставляются в больших коробках, так как гарнитура обычно много места занимает, плюс кабель и прочие мелочи. Однако, здесь коробка прямо огромная и выглядит круче, чем упаковка iPhone последнего.

Вся коробка выполнена из чёрного матового материала, на лицевой панели цветная полиграфия — нарисована сама гарнитура во всей красе, плюс логотип компании и название модели.

На тыльной стороне у нас расположен рисунок продукта, плюс перечень основных характеристик наушников. Стоит похвалить дизайнеров упаковки за то, что не стали нагружать нас лишней информацией и описали только самое важное.

Коробка открывается как дверца, она ещё и на магните, и это выглядит очень круто. Если бы я был миллионером, я бы сюда деньги складывал, честное слово. Внутри, под дверцей, находится квадратик поролона, а уже под ним наушники.

Дизайн корпуса

Кстати, сами наушники расположены в объемной форме из поролона, дабы не повредились при транспортировке. Массивный поролон защитит их от любого вредного курьера. Под всей этой защитой есть ещё небольшой буклет, но кому это интересно.За упаковку и надёжность комплекта поставки ставим разработчику самую высокую оценку, я такого качества коробок не видел никогда.Первая моя мысль, когда достал гарнитуру из коробки, была «Боже, какие же они огромные и крутые!». Действительно, производитель решил реализовать большие и мягкие амбушюры, плюс диаметр излучателей здесь приличный, из-за чего конструкция довольно массивная. Однако, на ощущения от игры это совсем не влияет и после пары дней активного использования этой модели мне все другие варианты кажутся какими-то мелкими и неудобными.

Очень круто реализовано оголовье. Это не привычная планка, которую мы выдвигаем с левой и правой стороны, дабы выбрать необходимый размер под свою голову, а оголовье на подвижной платформе. То есть, само оголовье не меняет свою форму, а когда вы одеваете наушники на голову, то тросы, которыми крепится оголовье к корпусу чаш, натягиваются и наушники садятся идеально. Это шикарный вариант для тех, кому постоянно приходится подбирать наушники под свою голову — благодаря такому решению, оголовье само под вас подстраивается. Внутри оголовья, кстати, находится мягкий материал (поролон, возможно) и никакого давления или дискомфорта я не ощущал даже после пятого часа игры.

Чаши удивили ещё больше, они довольно массивные, большие и когда одеваешь наушники на голову, то ухо полностью поглощенно чашей. Это позволяет полностью оторваться от звуков внешнего мира без всяких там активных систем шумоподавления. Амбушюры здесь действительно большие, мягкие, с эффектом памяти и очень приятные на ощупь. Я трогал множество наушников, но здесь качество амбушюр мне понравилось больше всего. Они обволакивают ухо, не давят, не приносят какого-либо дискомфорта. Да, уши потеют, если яростно сражаться часами подряд, но от этого никуда не денешься.

Хочется похвалить подсветку, которая пусть и не RGB (разработчик оставил этот момент на будущее?), но светится ярко, сочно и пробивается сквозь перфорацию очень красиво. В день старта тестирования гарнитуры я опубликовал фотографию в Instagram и все начали спрашивать что за модель, почему так круто светится и всё в таком духе. Подсветка здесь красного цвета, с эффектом дыхания.

Звучание

Держится вся эта красота на раме из металла. На левой чаше имеется выдвижной микрофон на гибкой штанге. И, конечно, отметить стоит кабель — он в оплётке из ткани, плюс покрыт сверху прозрачным материалом (напоминает прозрачную изоляцию кабеля). Такого решения я тоже никогда ранее не видел и такой кабель переживёт любые трудности.Наверное, я слишком часто говорю про удивление, но в плане звука здесь всё шикарно. Да, звук не идеальный, но он на две головы выше большинства игровых решений. И я не говорю про 7.1-канальный звук, про это отдельно поговорим. Я подключил наушники к компьютеру, включи музыку и нужно было видеть моё лицо. Здесь настолько мощные басы, настолько проработаны нижние и средние частоты, настолько сбалансированные верхние частоты, что я сначала даже не понял что происходит. Не могут же игровые наушники так хорошо звучать. Или могут?

Это гарнитура для игр, однако в плане музыки или фильмов она заходит идеально. Частоты проработаны очень хорошо, инструментальная сцена раскрыта глубоко и чётко, можно услышать самые мелкие отголоски инструментов. Если вы фанат качественной музыки и качаете треки не из Вконтакте в низком битрейте, то эта модель вас порадует. Про фильмы вообще молчу — позиционирование, как будто в кинотеатре сидишь.

Микрофон

Конечно же, я поиграл с этими наушниками в игры. Виртуальное 7.1-звучание даёт о себе знать буквально во всех современных проектах. Например, в CS GO я слышу врагов намного лучше, чем слышат меня противники. Очень чётко передаётся направление, откуда идёт звук. Сидишь ты за ящиком и отчётливо слышишь, как за дверью пробежал противник, прямо слышишь как он отдаляется от тебя. Играть стало намного интереснее, так как звук приобрёл иной смысла.В других играх, с одиночной сюжетной линией, где позиционирование не так важно, продукт тоже показал себя очень достойно. Все звуки, шумы, шуршание листьев на дереве или морской штор ощущаются как будто ты сам это слышишь в реальном мире, а не за компьютером. Вам может показаться, что я перехваливаю продукт, но на самом деле это лучший звук, который я получал от игровой гарнитуры. Да и вибрация, усиливающая басы, это просто космос.Никогда не воспринимал микрофон в игровой гарнитуре как что-то более, чем способ пообщаться в Skype с друзьями. Да, я слышал про Discrod, но я уже стар для этого. Так вот, микрофон показал себя вполне достойно — я общался с товарищами, общался с тиммейтами в CS GO, меня хорошо и чётко слышно, нет дополнительных шумов на заднем плане.

Характеристики

Характеристики Диапазон частот 20 - 20000 Гц Сопротивление 16 Ом Чувствительность 116 ± 3 дБ Микрофон Всенаправленный Вес 370 г

Итог

Конечно, присутствует небольшой шум, так как микрофон всё же имеет свои ограничения, но если вы хотите от этого избавиться, то можно всё в настройках сделать. Для трансляций микрофон тоже подойдёт, особенно если вы умеете настраивать усиление и прочие параметры. К плюсам также могу отнести выдвижную конструкцию — я использую внешний микрофон, не от гарнитуры, и благодаря такому дизайну мне ничего не мешает.Гарнитура удивления. Я поражался буквально на каждом шагу использования девайса — когда получил их на почте и увидел размеры и качество упаковки, когда открыл коробку и увидел насколько там всё круто запаковано. Когда достал устройство коробки и посмотрел на дизайн, размеры и кабель. В тот момент, когда я включил музыку и решил послушать звук, я даже не сразу поверил, что всё так хорошо. В играх позиционирование шикарное, всегда знаешь откуда исходит звук, где враг или откуда стреляют, а таких басов с вибрацией в чашах я ещё никогда не видел, даже на Razer, а ведь эта компания обожает мощные басы.

После недели активного использования я понял, что теперь это мои основные наушники для игр, монтажа видео, прослушивания музыки и просмотра фильмов. И, что самое приятное, я не нашёл никаких недостатков. Да, можно придраться, что подсветка не RGB, но это настолько слабая придирка, что даже не обращаю внимания. Всё, ничего больше я не смог найти, хотя очень хотел. Вы же не верите обзору, если в нём нет недостатков. Однако, их и правда нет — шикарная игровая гарнитура на все случаи жизни, которая ещё и стоит адекватных денег.