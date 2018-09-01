Обзор Modecom Volcano Hammer. Механика для игр и работы

2018-09-01, Автор - Влад Волошин; Продукт - Modecom Volcano Hammer; [85]
Современные игровые клавиатуры позволяют геймеру не просто нажимать кнопки в игре и выполнять определённые действия. Сейчас это настоящий комбайн из функций и возможностей для комфортных виртуальных баталий. Однако, если вы настоящий заядлый геймер и хотите получить максимум удовольствия от процесса сражений, то вам обязательно нужна механическая клавиатура. Это более долговечный продукт, плюс клавиши нажимаются более чётко и точно. Вот только большинство устройств на рынке стоит очень больших денег, так что мало кто себе может позволить механику. Сегодня же у нас на обзоре весьма доступная модель Modecom Volcano Hammer, которая откроет вам дверь в мир механических клавиатур. И, уж поверьте, возвращаться на мембранный вариант вам уже не захочется.

Комплект поставки

Поставляется клавиатура в довольно привлекательной коробке с цветной полиграфией. У нас уже были модели от этой компании и я могу с уверенностью сказать, что дизайн здесь явно делали профессионалы. На фронтальной панели расположено изображение клавиатуры и некоторые ключевые особенности.

На тыльной стороне указаны более точные характеристики, которые помогут вам при выборе устройства, если вы покупаете продукт в магазине, а не через интернет.

Внутри коробки находится клавиатура и, собственно, все. Да, там ещё есть инструкция и гарантийный талон, но это не считается. Главное, что нам решили не добавлять в коробку какие-то ненужные элементы и аксессуары. Достал клавиатуру и играешь.

Очень понравилось качество коробки. Это сразу показывает, что компания заботится о покупателе. Да и в целом покупать такой продукт намного приятнее.

Внешний вид

Клавиатура выполнена в довольно строгом стиле, когда разработчики решили отказаться от лишних панелей и декоративных элементов. Это круто, гаджет выглядит дорого и круто, чего мы от него и требуем. Клавиши тоже чёрного цвета в гравировкой символом, они светятся.

У клавиш не очень вполне стандартный профиль и расстояние друг от друга. Это даёт возможность играть в игры и не промахиваться мимо нужных кнопок, плюс вы всегда можете работать с текстом вслепую. Конечно, это не главное преимущество игровой клавиатуры, но как приятный бонус очень даже неплохо.

Слева и по центру размещены основные клавиши, справа находится дополнительный цифровой блок. Он полезен в некоторых играх, если у вас нет геймпада. Никаких дополнительных клавиш здесь нет, производитель решил использовать классическую раскладку.

На тыльной стороне клавиатуры размещены ножки для изменения угла наклона относительно стола.

Ощущения от использования

Можно очень долго говорить о дизайне и прочих параметрах устройства, но давайте лучше обсудим ощущения от использования данного продукта. Клавиатура полноразмерная с классической раскладкой клавиш, цифровой блок на месте. Благодаря ножкам с резиновыми накладками и классическому корпусу мы получаем нерушимую конструкцию — во время работы или активных игр вы не сдвинете устройство на столе. Обычно, когда ножки пластиковые, клавиатура может скользить по столу и это очень неудобно, здесь же проблему решили на корню.

Теперь про клавиши. Символы латиницы подсвечены отлично, их в темноте легко отыскать, тогда как кириллица подсвечена не так добротно. Все дело в том, что светодиод находится в верхней части «колпачка», а символы кириллицы расположены ближе к центру. Вот и получается, что если поставить клавиатуру на ножки, то подсвечивается только половина буквы. Не скажу, что это большой недостаток, но если вы планируете активно печатать и делаете это не вслепую, то стоит включать подсветку на максимум, без этого никак не обойтись.

В остальном клавиатура меня очень порадовала. Клавиши высокие и четко срабатывают при нажатии, нет никаких случайных срабатываний или плохой регистрации клика. Отдельно похвалю за переключатели — это уже знакомые нам Outemu синего цвета. Аналог Cherry MX Blue, которые тоже громко щелкают, как печатная машинка. Для тех, кто много печатает или просто любит этот классный звук — советую. Конечно, это не такая тихая клавиатура, как вариант на Brown, но оно того явно стоит.

Итог

Покупка механической клавиатуры — большой шаг для большинства пользователей. Если вы всю жизнь играли на мембране, но теперь хотите перейти на новый уровень, то эта модель для вас. Она хороша сразу по нескольким параметрам. Во-первых, производитель предоставляет действительно низкую для механики стоимость, а ведь именно она обычно и встает на пути пользователя. Во-вторых, здесь отличное качество сборки. Ничего не хрустит и не скрипит, все кнопки нажимаются нормально, даже логотип пленкой заклеили. И, в-третьих, это шикарный выбор для работы и развлечений. Механические свичи дают более приятный отклик, а этот звук щелчка я готов слушать вечно.

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