Обзор NAVITEL TC500. Автомобильный термоподстаканник

Вы часто путешествуете на свое автомобиле? Кажется, пришло время обзавестись незаменимым помощником на дороге от компании NAVITEL, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными девайсами. На сей раз в наши руки попал автомобильный термоподстаканник, способный не только сохранить ваш кофе горячим, но и охладить напиток. Встречайте, перед вами модель TC500.
Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.
Комплект поставкиУстройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплектацию включено следующее:
- Автомобильный подстаканник
- Подставка
- Автомобильное зарядное устройство
- Документация
Внешний вид и функционалКорпус устройства выполнен из прочного пластика в сером цвете. К сборке и качеству материалов у нас никаких нареканий не появилось. Все детали закреплены надежно и без всяких зазоров.
Стильный дизайн NAVITEL TC500 позволяет вписаться автомобильному термоподстаканнику в интерьер любого автомобиля. Устанавливается устройство в углубление для подстаканника.
В комплектации с устройством, для удобства, есть специальная подставка.
В центральной и нижней части корпуса можно увидеть отверстия для циркуляции воздуха.
Чуть выше находится разъем для подключения питания и светодиодный индикатор состояния работы, который загорается двумя цветами: при охлаждении напитков синим, при нагреве красным.
Сверху разместились две функциональные кнопки: нагрева и охлаждения.
Чаша устройства поддерживает стандартные размеры газированных напитков и бумажных стаканчиков, к примеру, для кофе и чая.
В работе девайса можно разобраться интуитивно. Для этого достаточно установить тот или иной напиток в чашу NAVITEL TC500, после чего подключить питание и нажать кнопку охлаждения, либо нагрева. Не стоит забывать о том, что NAVITEL TC500 работает в качестве поддержания определенной температуры. Кипятить в нем, к примеру воду, либо заваривать чай не получится.
ИтогиПодводя итоги по автомобильному термоподстаканнику NAVITEL TC500, следует отметить, что перед нами действительно необходимое решение для вашего автомобиля. Вы всегда сможете поддержать необходимую температуру для вашего кофе, либо освежающего напитка в любое время года. Благодаря тому, что устройство устанавливается в подстаканник вашего автомобиля, оно будет надежно зафиксировано. Разработчики представили простой и понятный в работе девайс, который, как нам кажется, особенно придется по душе тем, кто часто путешествует на своем автомобиле.
Характеристики
- Тип: термоподстаканник
- Функции: подогрев, поддержание температуры
- Материал: металл, пластик
- Напряжение: 12 В