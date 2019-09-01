Обзор NAVITEL TC500. Автомобильный термоподстаканник

Вы часто путешествуете на свое автомобиле? Кажется, пришло время обзавестись незаменимым помощником на дороге от компании NAVITEL, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными девайсами. На сей раз в наши руки попал автомобильный термоподстаканник, способный не только сохранить ваш кофе горячим, но и охладить напиток. Встречайте, перед вами модель TC500.

Комплект поставки

Автомобильный подстаканник

Подставка

Автомобильное зарядное устройство

Документация

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.Устройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплектацию включено следующее:

Внешний вид и функционал

Корпус устройства выполнен из прочного пластика в сером цвете. К сборке и качеству материалов у нас никаких нареканий не появилось. Все детали закреплены надежно и без всяких зазоров.

Стильный дизайн NAVITEL TC500 позволяет вписаться автомобильному термоподстаканнику в интерьер любого автомобиля. Устанавливается устройство в углубление для подстаканника.

В комплектации с устройством, для удобства, есть специальная подставка.

В центральной и нижней части корпуса можно увидеть отверстия для циркуляции воздуха.

Чуть выше находится разъем для подключения питания и светодиодный индикатор состояния работы, который загорается двумя цветами: при охлаждении напитков синим, при нагреве красным.

Сверху разместились две функциональные кнопки: нагрева и охлаждения.

Чаша устройства поддерживает стандартные размеры газированных напитков и бумажных стаканчиков, к примеру, для кофе и чая.

В работе девайса можно разобраться интуитивно. Для этого достаточно установить тот или иной напиток в чашу NAVITEL TC500, после чего подключить питание и нажать кнопку охлаждения, либо нагрева. Не стоит забывать о том, что NAVITEL TC500 работает в качестве поддержания определенной температуры. Кипятить в нем, к примеру воду, либо заваривать чай не получится.

Итоги

Характеристики

Тип: термоподстаканник

Функции: подогрев, поддержание температуры

Материал: металл, пластик

Напряжение: 12 В

Подводя итоги по автомобильному термоподстаканнику NAVITEL TC500, следует отметить, что перед нами действительно необходимое решение для вашего автомобиля. Вы всегда сможете поддержать необходимую температуру для вашего кофе, либо освежающего напитка в любое время года. Благодаря тому, что устройство устанавливается в подстаканник вашего автомобиля, оно будет надежно зафиксировано. Разработчики представили простой и понятный в работе девайс, который, как нам кажется, особенно придется по душе тем, кто часто путешествует на своем автомобиле.