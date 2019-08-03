Обзор Nobby Expert NBE-PB-10-05. Внешний аккумулятор на 10000 мАч

Согласитесь, сегодня практически у каждого человека есть в вооружении сразу несколько гаджетов, которые периодически требуют подзарядки аккумулятора, а возможности быстро подзарядить свое мобильное устройство есть не всегда. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию незаменимого помощника от компании Nobby. Встречайте, перед вами внешний аккумулятор на 10000 мАч, модель Nobby Expert NBE-PB-10-05.

Комплект поставки

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.Устройство поставляется в компактной премиальной упаковке с прозрачной передней крышкой, на которой можно найти всю необходимую информацию. Покупателям понравится богатая комплектация. Помимо внешнего аккумулятора в комплектации есть кабель microUSB и lightning для iOS устройств. Кроме того, разработчики даже добавили переходник Type-C.

Внешний вид и функционал

Перед нами внешний аккумулятор, получивший под свое управление прочный металлический корпус. Приятный дизайн сумеет привлечь внимание покупателей. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Сверху можно увидеть логотип компании производителя.

На тыльной стороне находится информация о входном и выходном напряжении.

Кнопка вкл/выкл

Световые индикаторы состояния работы

microUSB

Type-C

USB

Все элементы управления и разъемы расположены на верхнем торце:

Пользователям понравится не только то, что данный аккумулятор будет быстро заряжать мобильные устройства, благодаря поддержке технологии Qualcomm Quick Charge 3.0, но и быструю зарядку самого аккумулятора. Это удалось достичь при помощи использованию технологии USB Power Delivery. Максимальное выходное напряжение составляет 3 А. Другими словами, если ваш аккумулятор требует быстро подзарядки, то Nobby Expert NBE-PB-10-05 станет незаменимым помощником даже для подзарядки вашего ноутбука. Устройство поддерживает одновременную зарядку сразу двух устройств.

Разработчики не забыли и о обеспечении безопасности подключенных устройств. Nobby Expert NBE-PB-10-05 получил защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева.

Да, за счет своего металлического корпуса устройство существенно прибавило в весе, однако небольшие габариты дают возможность переносить внешний аккумулятор в своем рюкзаке.

Итоги

Характеристики

Емкость: 10000 мА⋅ч

Одновременная зарядка двух устройств

Зарядка ноутбуков

Поддержка быстрой зарядки: Qualcomm Quick Charge 3.0

Максимальный ток: 3 А

Переходник на Apple 8 pin (Lightning)

Переходник на micro USB

Переходник на USB Type-C

Тип батареи: Li-Polymer

Защита от короткого замыкания

Защита от перегрузки

Защита от перегрева

Материал корпуса: металл

Размеры: 71x139x16 мм

Вес: 244 г

Поддержка USB Power Delivery

Полной зарядки аккумулятор хватает приблизительно до 3х раз зарядки вашего смартфона, учитывая, что емкость аккумулятора будет составлять не больше 3000 мАч.Подведем итоги по внешнему аккумулятору Nobby Expert NBE-PB-10-05. Перед нами современный девайс, который сумеет быстро подзарядить не только ваши мобильные устройства, но и самого себя. Поддержка одновременной зарядки сразу двух устройств существенно упростит подзарядку ваших девайсов. Nobby Expert NBE-PB-10-05, как нам кажется, полностью оправдывает свою стоимость. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.