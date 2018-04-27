Обзор ORICO CBA-S2. Автомобильный держатель для смартфонов

2018-04-27, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - ORICO CBA-S2; [66]
Автовладельцы частенько сталкиваются с проблемой, когда смартфон некуда положить, либо закрепить, чтобы он всегда был под рукой. На помощь приходят различные крепления. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередное детище от компании ORICO, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и интересными решениями. Встречайте, перед вами автомобильный держатель для смартфонов, модель CBA-S2. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной картонной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о автомобильном держателе. В комплект поставки входят:
  • Площадка для смартфона
  • Крепление на присоске на лобовое стекло
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Модель:CBA-S2-BK
  • Цвет: черный
  • Угол поворота: 360 градусов
  • Крепление на лобовое стекло
  • Совместимость по диагонали: 4", 5", 6"
  • Минимальная ширина устройства: 103 мм
  • Максимальная ширина устройства: 165 мм
  • Корпус изготовлен из ABS-пластика и ПВХ
  • Размеры:14.72 x 8.84 x 7.74 см
  • Вес: 164 г

Внешний вид

Устройство выполнено из качественного пластика в двух цветовых расцветках: черном и сером. К качеству сборки у нас никаких нареканий не появилось, все выполнено аккуратно и надежно.

Девайс состоит из двух частей: крепления на лобовое стекло и площадки для установки смартфона.

Нижняя часть устройства крепится на лобовое стекло при помощи обычной присоски. Следует отметить, что крепление отлично держится на стекле и за все время пользования ни разу не слетело со своего места.

Держатель соединяется к креплению при помощи специального зажима, который позволяет поворачивать площадку на 360 градусов.

Площадка для смартфона удерживает мобильное устройство при помощи выдвижных держателей, которые прорезинены, что позволяет не царапать поверхность телефона.

Разработчики использовали интересную конструкцию крепления. Крепление фиксируется по двум углам смартфона, что позволяет максимально минимизировать падения закрепленного устройства. Телефон надежно держится на месте даже при езде по неровной дороге.

Следует отметить, что поддерживаются устройства с диагональю дисплея от 4 до 6-ти дюймов.

Если говорить в целом, автомобильный держатель для смартфона, благодаря своим небольшим размерам и стильному дизайну, отлично впишется в интерьер любого автомобиля. Смартфон будет всегда на глазах.

Итоги

Подведем итоги по автомобильному держателю для смартфона ORICO CBA-S2. Устройство, как нам кажется, придется по душе большинству покупателей. Привлекательный дизайн и интересная конструкция держателя отлично показала себя в работе. За небольшую стоимость вы получаете под свое управление отличного помощника в свой автомобиль, который обеспечит быстрый доступ к вашему смартфону. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, привлекательный дизайн, удобная конструкция и отличная цена. Существенных минусов нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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