Обзор ORICO CSE 6U. Сетевое зарядное устройство

Ни для кого не секрет, что у современного человека есть как минимум два мобильных устройства, которые периодически необходимо заряжать. Но есть и такие пользователи, которые имеют в своем вооружение намного больше гаджетов, и им важно, чтобы была возможность, выезжая куда-либо, будь то на работу, или в отпуск, быстро их зарядить. При этом не использовать несколько зарядных устройств. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию решение данной проблемы. Встречайте, перед вами сетевое зарядное устройство сразу на шесть устройств - ORICO CSE 6U. На момент написания обзора средняя стоимость девайса составляла приблизительно 1600 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Зарядное устройство

Кабель для питания от сети 220В

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной, привычной для компании ORICO упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. Все комплектующие аккуратно упакованы и здесь нет ничего лишнего:

Особенности

Материал корпуса: ABS пластик

Источник питания: Сеть переменного тока 100-240V

Выходы USB: 6 USB Type-A

Общая мощность: 50 Вт. 8А

Быстрая зарядка

Intelligent IC

Защита от скачков напряжения

Защита от короткого замыкания

Внешний вид и функционал

В дизайне девайса нет ничего необычного, что могло бы выделять его из основной массы подобных устройств, если не считать сразу 6 USB-портов. Корпус устройства выполнен из качественного пластика в двух цветах: черном и сером.

На верхней грани устройства обосновался светодиодный индикатор состояния работы и логотип компании ORICO.

На противоположной грани отсутствуют какие-либо элементы управления, здесь можно лишь найти техническую информацию.

На одной из боковых граней расположились все USB-разъемы. Сразу же хочется отметить, что в данном устройстве есть встроенная интеллектуальная система зарядки, которая распознает подключенное к нему устройство, и автоматически подбирает необходимый выходной ток, что позволяет получить максимальную скорость зарядки вашего мобильного устройства. Максимальная сила тока на каждый USB-порт составляет до 2.4 А, что позволяет быстро, и что самое главное надежно, зарядить, к примеру свой смартфон.

Отдельное внимание следует уделить тому, что разработчики использовали специальную технологию, которая повышает эффективность процесса преобразования тока почти на 90%. Это говорит о том, что на выходе мы получаем минимальные потери энергии и максимальную скорость зарядки.

На противоположной гране девайса находится разъем для подключения кабеля для питания. Порадовало то, что кабель здесь съемный и его длины в 1.2 метра более чем достаточно для полноценного использования. ORICO CSE 6U работает от сети переменного тока 110-240В для мобильных устройств. Что касается выходной мощности, отметка достигает 50 Вт.

Порадовало то, что устройство поддерживает функцию быстрой зарядки и одновременно может заряжать до шести девайсов. Теперь не придется возить с собой кучу зарядных устройств, чтобы не остаться без зарядки аккумулятора. Достаточно взять с собой ORICO CSE 6U и все проблемы решатся автоматически.

Итоги

Подведем итоги по сетевому зарядному устройству ORICO CSE 6U. Перед нами компактное устройство, способное быстро зарядить все ваши устройства одновременно, и сделать это не только быстро, но и защищенно. Компания ORICO не перестает удивлять своих покупателей стильными и доступными решениями. Среди плюсов следует отметить следующее: наличие 6 USB-портов, функция быстрой зарядки, защита от скачков напряжения, от короткого замыкания, компактные габариты, качественные материалы и конечно же бюджетная стоимость. Что касается минусов, нам их выявить не удалось, да их, как нам кажется, и нет. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.