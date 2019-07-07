Обзор ORICO Firefly K10P. Внешний аккумулятор для путешествий

Комплект поставки

Внешний аккумулятор ORICO Firefly K10P

Кабель USB для зарядки

Документация

Вы часто путешествуете, но сталкиваетесь с проблемой севшего аккумулятора своих мобильных устройств? Кажется, пришло время обзавестись помощником, который сумеет вовремя подзарядить ваши устройства и продлить их жизнь. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию внешний аккумулятор от компании ORICO. Встречайте, перед вами модель Firefly K10P. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:

Особенности

Емкость: 10000 мАч

Одновременная зарядка двух устройств

Поддержка быстрой зарядки: USB Power Delivery

Разъем: micro USB, USB Type-C

Максимальный выходной ток: 2.1 А

Разъемы: USBx2, USB Type-C

Максимальный ток на USB 1: 2.1 А

Максимальный ток на USB 2: 2 А

Индикатор заряда

Размеры: 68x138x16 мм

Внешний вид и функционал

Корпус ORICO Firefly K10P выполнен из алюминиевого сплава и пластика. К качеству сборки у нас никаких нареканий не появилось. Однако присутствует неприятный запах пластика. Металлическая вставка выделена серым цветом. Для приятных тактильных ощущений разработчики добавили небольшие тоннели на пластиковой части корпуса. Понравилось то, что на девайсе не остаются следы от пальцев.

Сверху размещена индикация заряда аккумулятора, позволяющая отследить состояние. Всего 4 светодиодных индикатора: 100/75/50/25%. Если светодиод мерцает, это означает лишь одно – заряд аккумулятора составляет 0.1%.

Справа находится кнопка включения.

На противоположной стороне нет никаких элементов управления. Здесь можно увидеть лишь логотип компании производителя.

На одной из боковых граней расположены следующие разъемы: USB, USB Type-C, microUSB, USB Quick Charge. USB-порты выделены зеленым и оранжевым цветом. Зеленый подойдет для зарядки ваших мобильных устройств (смартфон, планшет). Порадовало то, что наличие разъема USB Type-C позволяет запитать ноутбук, либо игровую приставку. Оранжевый порт позволяет воспользоваться функцией быстрой зарядки.

Заряжать само устройство можно через два порта: microSD либо USB-C. Оба входящих порта поддерживают протокол Quick Charge 3.0. Это позволяет существенно сократить время зарядки аккумулятор. Для полной зарядки необходимо потратить приблизительно 6 часов времени.

Емкость аккумулятора составляет 10000 мАч, чего хватает приблизительно на 3 заряда вашего смартфона с емкостью аккумулятора не выше 3000 мАч. Если же использовать ORICO Firefly K10P для подзарядки таких устройств, как: часы, мп3-плееры и другие подобные гаджеты, то заряда хватит на длительное время. Пользователям понравится то, что наличие интерфейса USB Type-C дает возможность подзарядить даже Macbook. Однако для этого нужно будет использовать соответствующий кабель с поддержкой мощности не менее 18 Вт. Производитель также не рекомендует использовать внешний аккумулятор в качестве постоянного источника питания. ORICO Firefly K10P лучше всего использовать лишь для экстренных случаев.

Суммарная выходная мощность ORICO Firefly K10P составляет 18 Вт. Благодаря отличной начинке устройства, внешний аккумулятор самостоятельно определит подходящее напряжение для подключенного устройства: 5В/9В/12В.

Кроме того, следует отметить, что устройство поддерживает одновременную зарядку до 3х устройств.

Итоги

Подводят итоги по ORICO Firefly K10P следует отметить, что перед нами незаменимый помощник, который пригодится практически везде. Данное устройство станет идеальным решениям для тех, кто ведет активный образ жизни и постоянно находится в движении. Вы легко сможете обеспечить работу своего ноутбука и продлить жизнь мобильным устройствам. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, отличный функционал, быстрая зарядка, возможность заряжать одновременно 3 устройства. Из минусов может не понравиться лишь неприятный запах пластика, который появляется сразу же после распаковки устройства. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось.