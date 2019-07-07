Обзор ORICO Firefly K10P. Внешний аккумулятор для путешествий

Вы часто путешествуете, но сталкиваетесь с проблемой севшего аккумулятора своих мобильных устройств? Кажется, пришло время обзавестись помощником, который сумеет вовремя подзарядить ваши устройства и продлить их жизнь. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию внешний аккумулятор от компании ORICO. Встречайте, перед вами модель Firefly K10P. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Комплект поставкиУстройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:
- Внешний аккумулятор ORICO Firefly K10P
- Кабель USB для зарядки
- Документация
Особенности
- Емкость: 10000 мАч
- Одновременная зарядка двух устройств
- Поддержка быстрой зарядки: USB Power Delivery
- Разъем: micro USB, USB Type-C
- Максимальный выходной ток: 2.1 А
- Разъемы: USBx2, USB Type-C
- Максимальный ток на USB 1: 2.1 А
- Максимальный ток на USB 2: 2 А
- Индикатор заряда
- Размеры: 68x138x16 мм
Внешний вид и функционалКорпус ORICO Firefly K10P выполнен из алюминиевого сплава и пластика. К качеству сборки у нас никаких нареканий не появилось. Однако присутствует неприятный запах пластика. Металлическая вставка выделена серым цветом. Для приятных тактильных ощущений разработчики добавили небольшие тоннели на пластиковой части корпуса. Понравилось то, что на девайсе не остаются следы от пальцев.
Сверху размещена индикация заряда аккумулятора, позволяющая отследить состояние. Всего 4 светодиодных индикатора: 100/75/50/25%. Если светодиод мерцает, это означает лишь одно – заряд аккумулятора составляет 0.1%.
Справа находится кнопка включения.
На противоположной стороне нет никаких элементов управления. Здесь можно увидеть лишь логотип компании производителя.
На одной из боковых граней расположены следующие разъемы: USB, USB Type-C, microUSB, USB Quick Charge. USB-порты выделены зеленым и оранжевым цветом. Зеленый подойдет для зарядки ваших мобильных устройств (смартфон, планшет). Порадовало то, что наличие разъема USB Type-C позволяет запитать ноутбук, либо игровую приставку. Оранжевый порт позволяет воспользоваться функцией быстрой зарядки.
Заряжать само устройство можно через два порта: microSD либо USB-C. Оба входящих порта поддерживают протокол Quick Charge 3.0. Это позволяет существенно сократить время зарядки аккумулятор. Для полной зарядки необходимо потратить приблизительно 6 часов времени.
Емкость аккумулятора составляет 10000 мАч, чего хватает приблизительно на 3 заряда вашего смартфона с емкостью аккумулятора не выше 3000 мАч. Если же использовать ORICO Firefly K10P для подзарядки таких устройств, как: часы, мп3-плееры и другие подобные гаджеты, то заряда хватит на длительное время. Пользователям понравится то, что наличие интерфейса USB Type-C дает возможность подзарядить даже Macbook. Однако для этого нужно будет использовать соответствующий кабель с поддержкой мощности не менее 18 Вт. Производитель также не рекомендует использовать внешний аккумулятор в качестве постоянного источника питания. ORICO Firefly K10P лучше всего использовать лишь для экстренных случаев.
Суммарная выходная мощность ORICO Firefly K10P составляет 18 Вт. Благодаря отличной начинке устройства, внешний аккумулятор самостоятельно определит подходящее напряжение для подключенного устройства: 5В/9В/12В.
Кроме того, следует отметить, что устройство поддерживает одновременную зарядку до 3х устройств.