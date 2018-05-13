Обзор ORICO HCD1-WH-PRO. USB концентратор с USB Type-C

Комплект поставки

USB-хаб ORICO HCD1-WH-PRO

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Пользователи современных ноутбуков, особенно MacBook, сталкиваются с проблемой нехватки USB-разъемов для подключения устройств, и приходится искать различные решения. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередное детище компании ORICO. Встречайте, перед вами USB концентратор с USB Type-C, модель HCD1-WH-PRO. Данный USB-хаб позволяет получить возможность подключить к ноутбуку одновременно несколько устройств. На момент написания обзора средняя стоимость девайса составляла приблизительно 2200 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.Устройство поставляется в премиальной упаковке, с прозрачным окошком на лицевой части, на которой можно найти всю необходимую информацию о ORICO HCD1-WH-PRO. В комплект поставки входят:

Особенности

Источник питания: USB порт Type-C

Материал корпуса: ABS пластик

Вход: USB 3.0 Type-C

USB выходов: 4

Скорость сигнала: 5 Гбит/сек

Поддерживаемые ОС: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Mac OS, Linux

Поддержка Plug&Play

Габариты: 112 x 53 x 16 мм

Внешний вид

Стильный, компактный ORICO HCD1-WH-PRO выполнен из качественных материалов, к сборке у нас никаких нареканий не появилось. Корпус выполнен из белого матового пластика.

На верхней части устройства находится логотип компании ORICO и световой индикатор состояния работы, который загорается синим цветом после подключения ноутбуку или любому другому устройству.

Длины кабеля в 30 см более чем достаточно для комфортного пользования. Кабель для питания не съемный и имеет интерфейс USB Type-C.

На одной из боковых граней обосновались сразу четыре разъема USB (3 USB 3.0 и 1 USB Type-C).

Функционал и работа

Если говорить в целом о дизайне устройства, следует отметить, что здесь нет ничего лишнего. Благодаря компактным габаритам и закругленным краям устройство отлично впишется в интерьер любого рабочего места.Чем быстрее развиваются современные ноутбуки и различные ультрабуки, тем меньше USB-портов на них остаются, что не позволяет подключать дополнительные устройства. ORICO HCD1-WH-PRO полностью решает данную проблему, а если у вас еще и MacBook, то девайс обеспечит питание ноутбука.

Отдельное внимание следует уделить тому, что данный USB-хаб получил под свое управление технологию USB Power Delivery, которая позволяет обеспечить питанием не только ноутбук, но и заряжать мобильные устройства, и делать это совершенно безопасно благодаря многоуровневой защите.

Следует отметить, что ORICO HCD1-WH-PRO не обязательно использовать в паре с ноутбуком, вы легко сможете подключить устройство к смартфону, планшету и т.д.

Итоги

Особое внимание покупателей привлечет высокая скорость передачи данных. Скорость передачи данных через USB 3.0 порты достигает до 5 Гбит/сек. Это позволяет смотреть видео в высоком разрешении, без переноса файлов на ноутбук, и без зависаний. Кроме того, для работы USB-хаба не требуется установки дополнительного ПО, устройство начинает работать после первого подключения. Кроме того, благодаря поддержке технологии Plug&Play устройство может работать в одном тандеме со всеми популярными операционными системами.Подведем итоги по USB-концентратору ORICO HCD1-WH-PRO. Устройство полностью оправдывает свою стоимость и, несомненно, является отличным помощником для счастливых обладателей MacBook и других ноутбуков, которые ограничены в количестве USB-портов. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, высокая скорость передачи данных, сразу четыре USB-порта, совместимость со всеми популярными ОС, современный и компактный дизайн. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.