Обзор ORICO MH4U-U3. Высокоскоростной USB концентратор

2018-05-23, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - ORICO MH4U; [167]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию компактный, доступный, высокоскоростной USB концентратор от компании ORICO, который отлично подойдет для любых пользователей. Встречайте, перед вами модель MH4U-U3-03-CR. Устройство обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с и кроме того, может работать просто в качестве зарядной станции для мобильных устройств. На момент написания обзора средняя стоимость девайса составляла приблизительно 800 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входят:
  • USB концентратор ORICO MH4U-U3
  • Кабель USB 3.0
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Источник питания: Micro USB
  • Материал корпуса: Прозрачный пластик
  • USB выходов: 4 USB 3.0
  • Скорость сигнала: 5 Гбит/сек
  • Поддерживаемые ОС: Windows, MacOS, Linux, Chrome OS
  • Защита от перегрева
  • Защита от скачков напряжения
  • Защита от высокого напряжения
  • Защита от излишней зарядки
  • Поддержка Plug&Play

Внешний вид и функционал

Компактный, стильный, быстрый ORICO MH4U-U3 придется по душе большинству покупателей. Благодаря своим небольшим размерам данный девайс можно переносить даже в своем кармане. Корпус устройства выполнен из огнестойкого прозрачного пластика. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось, все собрано аккуратно и без всяких зазоров.

На одной из граней девайса расположились два разъема: microUSB и USB 3.0. Удобно то, что разработчики дали возможность, вместо короткого кабеля USB 3.0, который идет в комплекте с устройством, использовать обычный кабель USB - microUSB.

На верхней части устройства обосновались сразу четыре порта USB, которые поддерживают скорость передачи сигнала до 5 Гбит/сек, что позволяет забыть об использовании привычных USB 2.0, которые работают в десять раз медленнее. Быстрая передача данных позволяет не ждать длительное время, когда необходимо перекинуть, к примеру на ПК, объемные файлы. Чуть ниже вы можете увидеть результаты тестов.

Отдельное внимание следует уделить тому, что ORICO MH4U-U3 не обязательно использовать в одной паре с ПК или ноутбуком, вы можете использовать данное устройство в качестве базы для подзарядки мобильных устройств. Очень удобно, когда все гаджеты заряжаются в одном месте. Технологии быстрой зарядки здесь конечно нет, но все же, возможность одновременно заряжать сразу четыре гаджета является хорошим плюсом.

Под прозрачным корпусом можно увидеть то, что разработчики использовали контроллер от Via-Labs VL817. Кроме того, в этом компактном девайсе нашлось место и для многоуровневой защите подключенных устройств: от скачков напряжения, излишней зарядки, перегрева и т.д.

На нижней части девайса находится резиновая ножка, которая расположилась по всему контуру. Данное решение позволяет устойчиво стоять устройство практически на любой поверхности. Здесь же спрятался светодиодный индикатор состояния работы.

Порадовало то, что устройство поддерживает все популярные операционные системы и начинает работать сразу же после первого подключения. Вам нет необходимости устанавливать дополнительное ПО.

Итоги

Подведем итоги по высокоскоростному USB концентратору ORICO MH4U-U3. Начнем с того, что устройство полностью оправдывает свою стоимость и придется по душе даже самым капризным пользователям. Компактный, надежный ORICO MH4U-U3 отлично впишется в интерьер любого рабочего места. Данный концентратор всегда можно брать с собой даже в качестве зарядной станции для своих многочисленных гаджетов. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось, да их, как нам показалось, и нет. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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