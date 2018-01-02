Обзор ORICO P12-U3-BK. Универсальный хаб USB

Пользователи ПК и ноутбуков часто сталкиваются с нехваткой USB-портов для передачи данных, либо зарядки одновременно нескольких устройств. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию лучшее решение данной проблемы. Встречайте, перед вами очередная новинка от компании ORICO, многофункциональный хаб USB P12-U3-BK. Устройство получило под свое управление сразу 12 USB портов, позволяющие не только передавать данные, но и быстро зарядить свое устройство. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Само устройство

Блок питания

Кабель USB 3.0

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Устройство поставляется в стильной, привычной для компании ORICO упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входят:

Особенности

Тип: Настольный концентратор на 12 USB портов

Блок питания 12V5A

Материал корпуса: PC + огнестойкий ABS пластик

Вход: 1 USB Type-A

Выход: 12 USB разъемов 1 DC-IN

USB выходов: 12

Стандарты USB: USB 3.0, USB 2.0

Поддерживаемые ОС: Windows, Linux и Mac OS

Защита от перегрева

Защита от скачков напряжения

Размер 176 x 52 x 22 мм

Внешний вид

Устройство выполнено из качественных материалов и к качеству сборки у нас никаких нареканий не возникло, был использован огнестойкий ABS пластик с матовым покрытием. Компактные габариты девайса позволяют установить его в любое удобно для вас место.

На боковых гранях можно увидеть пластиковую вставку с матовым покрытием.

На одной из граней обосновались разъем для подключения к питанию и USB 3.0 для подключения к ПК или ноутбуку.

На нижней грани можно увидеть краткую техническую информацию о данном девайсе.

Все USB порты обосновались на верхней части устройства. Всего их 12, три из которых поддерживают функцию быстрой зарядки, они обозначены желтым цветом. Остальные девять USB 3.0, которые позволяют быстро перекинуть все необходимые файлы с USB накопителей на ПК или ноутбук.

USB разъемы разделены на четыре группы. Порадовало то, что рядом с ними есть кнопка Вкл/Выкл, позволяющие отключать подключенные накопители и пользоваться только определенными из них. Очень удобно.

Функционал и работа

Если говорить в целом о дизайне данного устройства, следует сказать, что компания ORICO вновь оправдала все наши ожидания и сумела создать компактное, и в то же время красивое решение, позволяющее вписаться ему в интерьер любого рабочего места, и придать своим присутствием некую изюминку.Начнем с основной функции данного девайса - быстрой передачи данных. Устройство получило под свое управление девять USB 3.0 разъемов для передачи данных на высокой скорости. Концентратор позволяет подключить к себе различные устройства: внешние накопители (HDD, SSD), USB-флэшки, картридеры, клавиатуру, мышь, смартфон и т.д. Другими словами, новинка от компании ORICO позволяет подключать к нему все то, что вы могли бы подключить к своему ПК. Ниже приведен замер пропускной способности через USB 3.0 накопитель.

Кроме того, параметры подключенных устройств определяются автоматически самой станцией и могут одновременно работать в режиме зарядки и синхронизации. Отдельное внимание следует уделить тому, что концентратор получил три USB-порта, которые предназначены для быстрой зарядки (выделены желтым цветом) и выдают силу тока до 2.4 А, чего с лихвой достаточно для того, чтобы пополнить запас аккумулятора, к примеру, своего смартфона, и они предназначены лишь для зарядки.

Остальные USB порты получили под свое управление спецификацию USB 3.0, через которые также можно подзарядить свои мобильные устройства. Подаваемая сила тока на один USB-порт составляет от 0.5А до 1.5А.

Также следует уделить внимание защитной системе устройства. Концентратор обзавелся встроенной защитой от перегрева, замыканий или перезарядки, что позволяет не переживать за сохранность подключенных к нему устройств.

Итоги

Подведем итоги по универсальному хабу USB от компании ORICO. Устройство несомненно понравится своим покупателям своими возможностями и компактными размерами. Данный девайс действительно избавляет пользователей ПК или ноутбуков от множества проблем с которыми некоторые сталкиваются частенько. Среди плюсов можно отметить следующее: стильный дизайн, отличный функционал, быстрая зарядка, высокая скорость передачи данных, возможность подключать клавиатуру, компьютерную мышку и т.д. Существенных минусов нам выявить не удалось, однако некоторым пользователям может не понравится цена на данное устройство. Но нам кажется, что она полностью оправдывает свои возможности. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.