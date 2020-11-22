Обзор ORICO PH2. Недорогая подставка для смартфона и планшета

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую подставку для смартфона и планшета. Встречайте, перед вами очередная новинка компании ORICO, модель PH2. Данное решение отлично подойдет для вашего рабочего места и ваше мобильное устройство, будь то смартфон или планшет, всегда будет перед глазами.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Поставляется ORICO PH2 в премиальной упаковке с подробной информацией. Внутри коробки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости. Комплект поставки включает в себя лишь само устройство и документацию.

ORICO PH2

Благодаря компактным габаритам устройство можно разместить в любом удобном месте. Ширина/высота/длина составляют 100/105/40 мм, что позволяет установить на данную подставку не только смартфон, но и планшет.

Благодаря простому механизму пользователи могут быстро задать необходимый угол наклона подставки. Сама ножка крутится на 360 градусов. Мобильное устройство надежно фиксируется на нем и не падает.

Для предотвращения царапин разработчики установили на саму площадку силиконовую ставку.

Для того, чтобы подставка не скользила по поверхности стола, также были добавлены силиконовые ножки с нижней стороны.

Сам корпус девайса выполнен из ABS, что существенно увеличивает срок службы подставки. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Данная подставка позволяет устанавливать на нее любые смартфоны. Если вы любите смотреть фильмы и сериалы через свой планшет, ORICO PH2 станет идеальным помощником. Нам удалось легко разместить на данном устройстве iPad, и он достаточно устойчиво стоял на своем месте.

Понравилось то, что сам механизм регулировки уровня наклона довольно крепкий. Как нам кажется, такое решение сумеет прослужить весьма длительный срок службы при одном условии – если пользователи не будут часто менять угол наклона.

Итоги

Подводя итоги по подставке для смартфонов ORICO PH2, следует отметить, что перед нами отличное решение для того, чтобы смотреть фильмы, сериалы, общаться со своими друзьями при помощи видео звонков через свой смартфон или планшет. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, компактные габариты, качественная сборка и материалы, регулировка уровня наклона на 360 градусов и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов нам выявить не удалось.
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