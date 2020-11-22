Обзор ORICO PH2. Недорогая подставка для смартфона и планшета

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.
Комплект поставкиПоставляется ORICO PH2 в премиальной упаковке с подробной информацией. Внутри коробки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости. Комплект поставки включает в себя лишь само устройство и документацию.
ORICO PH2Благодаря компактным габаритам устройство можно разместить в любом удобном месте. Ширина/высота/длина составляют 100/105/40 мм, что позволяет установить на данную подставку не только смартфон, но и планшет.
Благодаря простому механизму пользователи могут быстро задать необходимый угол наклона подставки. Сама ножка крутится на 360 градусов. Мобильное устройство надежно фиксируется на нем и не падает.
Для предотвращения царапин разработчики установили на саму площадку силиконовую ставку.
Для того, чтобы подставка не скользила по поверхности стола, также были добавлены силиконовые ножки с нижней стороны.
Сам корпус девайса выполнен из ABS, что существенно увеличивает срок службы подставки. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.
Данная подставка позволяет устанавливать на нее любые смартфоны. Если вы любите смотреть фильмы и сериалы через свой планшет, ORICO PH2 станет идеальным помощником. Нам удалось легко разместить на данном устройстве iPad, и он достаточно устойчиво стоял на своем месте.
Понравилось то, что сам механизм регулировки уровня наклона довольно крепкий. Как нам кажется, такое решение сумеет прослужить весьма длительный срок службы при одном условии – если пользователи не будут часто менять угол наклона.