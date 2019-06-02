Обзор ORICO QSL-5U. Сетевая зарядка на 5 USB-портов

2019-06-02, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - ORICO QSL-5U; [137]
Согласитесь, практически у каждого в «вооружении» есть сразу несколько мобильных устройств: смартфон, планшет, «умные» часы и многое другое. Однако заряжать их одновременно возможности нет. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличного помощника для подобных ситуаций. Встречайте, перед вами очередная новинка от компании OROICO, которая не перестает радовать своих покупателей различными многофункциональными решениями. Перед вами сетевая зарядка ORICO QSL-5U. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Внутри коробки находится следующее:
  • Сетевая зарядка ORICO QSL-5U
  • Кабель для питания
  • Документация

Особенности

  • Тип: сетевая зарядка
  • Количество разъемов: 5
  • Минимальное входное напряжение: 100 В
  • Максимальное входное напряжение: 240 В
  • Максимальное выходное напряжение: 5 В
  • Макс. выходной ток: 2.4 А
  • Длина устройства: 10 см
  • Длина кабеля: 101 - 200 см

Внешний вид и функционал

Перед нами компактное, стильное сетевое зарядное устройство сразу на 5 USB-портов, позволяющие одновременно заряжать сразу несколько гаджетов. Как нам кажется, минималистичный дизайн девайса придется по душе всем. ORICO QSL-5U сумеет вписаться в интерьер любого рабочего места, либо комнаты.

К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло. Все детали закреплены надежно и без всяких зазоров. Корпус устройства выполнен из прочного пластика с матовым покрытием и скругленными углами, который устойчив к высоким температурам и огню.

На верхней части девайса расположился светодиодный индикатор состояния работы, который загорается после подключения ORICO QSL-5U к сети. Здесь же можно увидеть логотип компании.

На противоположной стороне размещена техническая информация.

На одной из боковых граней находится разъем для подключения кабеля для питания.

На противоположной гране обосновалось сразу 5 USB-портов. Отдельное внимание следует уделить тому, что благодаря интеллектуальному распознаванию характеристик подключенного устройство позволяет автоматически изменять силу тока до 2.4А на каждый порт. Другими словами, данное решение позволяет оптимизировать время зарядки.

Разработчикам следует отдать должное за то, что они не забыли позаботиться и о безопасности. ORICO QSL-5U получил под свое управление защиту от короткого замыкания, повышенного напряжения и силы тока, что обеспечит подключенному к зарядке устройств надежную защиту. Кроме того, разработчики использовали в данном устройстве высококачественные электронные компоненты, что позволило добиться коэффициента полезного действия в 88%, учитывая, что одновременно будут заряжаться сразу пять устройств.

Итоги

Подведем итоги по сетевой зарядке ORICO QSL-5U. Перед нами решение всех ваших проблем, которые связаны с зарядкой ваших мобильных устройств. Данный девайс позволяет максимально быстро и, что не мало важно, эффективно и без всяких рисков, зарядить ваш гаджет. Пользователям дается возможность одновременно заряжать сразу 5 устройств. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, компактные габариты, качественные материалы и сборка, защита от неполадок в электрической сети и конечно же приемлемая стоимость. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось.

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