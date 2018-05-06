Обзор ORICO RC3A Gray. Скоростной USB концентратор

2018-05-06, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - ORICO RC3A Gray; [132]
Современные ноутбуки, к великому сожалению, ограничены в разъемах USB, в некоторых моделях они и вовсе отсутствуют. На помощь приходят специальные USB концентраторы, позволяющие не просто увеличить количество USB-портов, но и дать быструю скорость передачи данных. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании ORICO. Встречайте, перед вами USB-концентратор ORICO RC3A. Давайте чуть ближе познакомимся с данным девайсом.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной упаковке с открывающейся передней крышкой на которой можно найти всю необходимую информацию о ORICO RC3A. В комплект поставки входят:
  • USB концентратор ORICO RC3A
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Тип устройства: USB HUB (USB концентратор)
  • Источник питания: Через USB Type-C PD (Power Delivery)
  • Материал корпуса: Алюминиевый сплав, обработанный анодированием
  • USB выходов: Type-C 1 шт., Type-A 3 шт.
  • Стандарты USB: USB3.1 Gen1
  • Скорость сигнала: 5 Гбит/с
  • Поддерживаемые ОС: Linux, MacOS, Windows
  • Защита от перегрева
  • Защита от скачков напряжения

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства придется по душе большинству покупателей, особенно счастливым обладателям продукции компании Apple. Корпус девайса выполнен из алюминиевого сплава с анодированной матовой текстурой, что позволило существенно усилить всю конструкцию. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. В нашем распоряжении устройство, выполненное в сером цвете, есть возможность приобрести устройство в серебристом и золотом исполнении.

Здесь нет острых углов, все грани закруглены. Устройство легко можно переносить с собой в любое удобное для вас место.

На верхней части девайса находится лишь логотип компании ORICO.

На одной из граней расположился не съемный кабель USB Type-C. Длина кабеля составляет 150 мм, чего более чем достаточно для полноценного пользования.

На противоположной гране устройства обосновались сразу три разъема USB 3.0 и один разъем USB Type-C. Здесь же можно увидеть светодиодный индикатор состояния работы, который при подключении к ноутбуку загорается синим цветом.

Другими словами, теперь вы можете забыть о проблеме с нехваткой USB-портов. Вы легко сможете подключить через данное устройство клавиатуру, мышь или внешний жесткий диск.

Порадовало то, что для работы нет необходимости устанавливать дополнительное ПО. Устройство сразу же начинает работать после первого подключения.

Отдельное внимание следует уделить тому, что компания ORICO не забыла позаботиться и о защите устройства. Здесь есть все необходимое: защита от перегрева, скачков напряжения, короткого замыкания, переполюсовки и даже безопасная зарядка.

Особое внимание покупателей привлечет поддержка технологии OTG, что позволяет использовать данное устройство в одной паре со смартфоном или планшетом. Другими словами вы сможете подключить сюда клавиатуру, мышку, либо джойстик. Очень удобно и просто. Тем самым вы убиваете сразу несколько зайцев.

Скоростные показатели

Порадовало то, что ORICO RC3A совместим со всеми популярными операционными системами: Linux, MacOS, Windows.

Благодаря высокопроизводительному процессору устройство выдает отличные показатели в скорости передачи данных. Вы легко сможете смотреть через данное устройство видео в разрешении 4К без зависаний и тормозов.

Максимальная скорость передачи данных при помощи USB 3.0 достигает до 5 Гбит/с, что практически в 10 раз быстрее, чем USB 2.0. Это позволяет максимально быстро переносить все необходимые файлы на ваш ноутбук, либо смотреть фильмы, просматривать всю необходимую информацию с подключенных накопителей. Если же вы используете накопители с интерфейсом USB 2.0, то максимальная скорость будет достигать практически 500 Мб/с, что также является неплохим показателем.

Итоги

Подводя итоги по данному устройству следует отметить, что ORICO RC3A является незаменимым помощником во всех случаях жизни. Компактный, надежный, защищенный ORICO RC3A сумеет отлично вписаться в интерьер любого рабочего места. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, высокая скорость передачи данных, сразу 4 разъема USB, многофункциональность и конечно же доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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