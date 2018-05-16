Обзор ORICO RCH3A. Лучший скоростной USB-хаб для MacBook

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Современные ноутбуки, к сожалению, не могут похвастаться наличием USB-портов. В связи с чем пользователи сталкиваются с огромным количеством проблем, но решение есть. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании ORICO. Встречайте, перед вами USB-концентратор ORICO RCH3A, позволяющий не только получить доступ к USB-портам, но и обеспечивающий высокую скорость передачи данных. На момент написания обзора средняя стоимость девайса составляла приблизительно 3000 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данным устройством.

Комплект поставки

USB-хаб ORICO RCH3A

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в стильной, компактной упаковке с открывающейся передней крышкой. На коробке можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплект поставки входят:

Особенности

Материал корпуса: алюминиевый сплав

Доступные цвета: Серебро / Золото / Серый

Выходной интерфейс: HDMI - 1, USB Type-C - 1, USB 3.0 - 3

Входной интерфейс - USB Type-C

Длина кабеля - 15 см

Скорость передачи данных: до 5 Гбит / с

Внешний вид

Дизайн устройства придется по душе большинству покупателей. Компактный, стильный ORICO RCH3A не займет много места на рабочем столе и отлично впишется в интерьер. Корпус девайса выполнен из качественного алюминиевого сплава, что существенно увеличивает срок его службы. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло, все закреплено надежно и без всяких зазоров.

На одной из граней можно увидеть два USB-порта и HDMI разъем.

На противоположной грани находится не съемный кабель USB Type-C для подключения к ноутбуку и два разъема USB, один из которых USB Type-C. Между ними можно увидеть светодиодный индикатор состояния работы, который загорается двумя цветами, красным и синим.

Благодаря своим компактным габаритам устройство легко переносить с собой в любое место. Здесь нет никаких острых углов. В нашем распоряжении USB-хаб, выполненный в цвете серебро, также доступно еще два цвета: золотой и серый.

Функционал и работа

ORICO RCH3A отлично подойдет для тех пользователей ноутбуков, у которых ограничено количество USB-портов и нет разъема HDMI. Данное устройство привлечет особое внимание счастливых обладателей MacBook. Кроме того, благодаря наличию дополнительного разъема USB Type-C, вы легко сможете заряжать свой ноутбук и не переживать за его сохранность, так как данное устройство получило под свое управление огромное количество защит от сбоев в сети, короткого замыкания и т.д.

С данным устройством вы получаете возможность подключать свой ноутбук к телевизору, большим дисплеям и комфортно работать. USB-разъемы можно использовать для подключения клавиатуры и мышки. Благодаря высокой скорости передачи данных, которая достигает до 5 Гбит/сек, вы легко сможете просматривать фильмы и видео в высоком разрешении без всяких зависаний и лагов.

Кроме того, наличие HDMI позволяет использовать ваш ноутбук в одном тандеме с проектором, а это большой плюс.

Следует отметить, что ORICO RCH3A не обязательно использовать в одной паре с ноутбуком, вы можете подключить данное устройство к своему смартфону, либо планшету, а для удобства можно подключить и беспроводную мышку с клавиатурой. Тем самым вы сможете быстро выгрузить все необходимые файлы со своего мобильного устройства, либо просто посмотреть фильм с накопителя.

Порадовало то, что для работы ORICO RCH3A нет необходимости устанавливать дополнительное программное обеспечение. Устройство начинает работать сразу же после подключения к ноутбуку или мобильному устройству.

Если ваша работа заключается в обработке и монтаже видео материалов, то не обязательно выгружать все файлы с переносного жесткого диска в ноутбук, скорость передачи данных позволяет работать с подключенным к ORICO RCH3A жестким диском, что не может не порадовать.

Устройство совместимо со всеми популярными операционными системами. Другими словами, перед вами современное решение, которое отлично подойдет как для работы, так и для развлечений. Компания ORICO не перестает удивлять своих покупателей стильными и многофункциональными девайсами.

Crystal Disk Mark

Итоги

Подведем итоги по USB-концентратору ORICO RCH3A. Устройство, как нам кажется, полностью оправдывает свою стоимость. Теперь можно забыть о проблеме с нехваткой USB-портов, долгом переносе файлов и т.д. Перед нами стильный, компактный, надежный девайс, который придется по душе даже самым капризным пользователям, особенно яблокоманам. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, быстрая скорость передачи данных, HDMI разъем, сразу четыре USB-порта и защищенность. Существенных минусов нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.