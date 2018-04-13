Обзор One Line. Хитрая головоломка

2018-04-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - One Line; [80]
Некоторые игровые продукты повторяют уже использованные идеи — если вы отправитесь на просторы интернета и посмотрите на новые мобильные игры то заметите, что там очень мало чего нового. Разработчики просто берут одну и ту же идею, делают несколько однотипных игр и выпускают в сеть. Бывает, что заходишь в игру и уже видишь, что ты в такое играл. На фоне этого всего безобразия игра One Line кажется глотком свежего воздуха — достаточно простое и понятное управление, игровой процесс схватываешь буквально с пятой минуты игрового процесса. Думаю, если вы любит головоломки и цените такого рода игры с красочным оформлением, то вам обязательно понравится реализация данного продукта. Сегодня я расскажу вам все детали, чтобы вы могли самостоятельно изучить виртуальный мир и насладиться сложными задачами, которые ставит разработчик. Усаживаемся поудобнее, нас ждут великие дела.

Геймплей

Игровой процесс построен вокруг логической цепочки, которую сам игрок будет составлять. У нас есть определённая фигура, состоящая из точек и прямых линий, которые нужно соединить между собой. Вы можете проводить линии от точки к точке, но обойти какую-то полосу или пройти по ней два раза никак нельзя. То есть, если вы уже провели полосу от точки к точке, то заново пройти по этому отрезку нельзя, чтобы добраться до нужного участка фигуры. Плюс, как вы уже поняли из названия игры, здесь нельзя использовать несколько линий. Вы начинаете свой путь при помощи одной полоски и двигаетесь с ней до самого конца, остановиться и начать путь с другой стороны никак не позволяют. Это усложняет игровой процесс и головоломка становится еще более привлекательной и интересной для фанатов жанра. Думаю, вам обязательно стоит обратить внимание на тактику в такого рода играх.

Уровни

Естественно, постепенно сложность игрового процесса повышается — сначала нам дают самые простые уровни, в которых нет нужды особо напрягать мозги. Вы просто протягиваете линии от точки к точке, при этом набираясь опыта. Он помогает без труда проходить более сложные уровни и получать от этого удовольствие. Дальше уровни будут более сложными, нужно будет потратить больше энергии для прохождения каждого нового этапа. Местами нужно по несколько раз проходить определённые участки и думать над тем, как именно пройти это задание. В этом плане разработчики порадовали.

Донат

Да, в игре есть встроенные покупки, но они реализованы достаточно просто и практично — в виде подсказок. То есть, если у вас нет сил или желания проходить какой-то слишком сложный уровень, можно получить подсказку и за счет нее пройти задание. Для кого-то это станет возможностью проходить слишком сложные отрезки без головной боли, но назвать встроенные покупки в этой игре недостатком я не могу. Разработчик просто дал вам возможность поддержать его деньгами, чтобы тот мог дальше заниматься любимым делом и создавать крутые игровые продукты. На игровой процесс это вообще не влияет.

Итог

Игра выглядит очень привлекательно, хотя здесь максимально простая и понятная графика, нет ничего лишнего и сложного. Просто точки и линии, которыми вы можете соединять и проходить задания. Не могу сказать, что это станет большой проблемой, но если вы хотите напрягать мозги, то уже со второй пачки уровней проблемы будут. Здесь очень много интересных моментов, которые принесут вам наслаждение, плюс в игре масса уровней и их можно проходить очень долго, не переживая о том, что вас кто-то обгонит. Спокойно получайте удовольствие и радуйтесь тому, что кто-то еще этим занимается.


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