Обзор Orbital 1. Неплохая онлайн-игра

2018-04-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - Orbital 1; [117]
В последнее время разработчики мобильных проектов стали все больше радовать нас действительно интересными механиками. Конечно, стоит понимать, что мобильные телефоны при всей своей производительности обладают определенными ограничениями — сенсорный дисплей все же далек от идеала и играть на нем в тяжелые игры не очень круто. По этому, большинство разработчиков стараются делать свои игры более удобными для игрока, убирая все сложности в управлении, оставляя лишь логические ходы и стратегию ведения боя. Например, в Orbital 1 вам не нужно вообще думать про управление, всю мощность своего мозга вы можете направить на игровые задачи и сражаться с врагами, побеждая их за счет умственных способностей. Думаю, такое развитие событий вам понравится, особенно если вы являетесь большим фанатом онлайн-сражений. Сегодня мы посмотрим на этот виртуальный мир и расскажем вам обо всех преимуществах решения.

Игровой процесс

За основу игрового процесса взята аналогия с МОБА-играми, только немного измененная. У нас есть виртуальное поле боя, которое немного напоминает Колизей. По центру стоят колонны, само поле имеет овальную форму и вы можете спокойно сражаться с врагами, побеждая их в этом нелегком бою. При этом, колонна врага движется по часовой стрелке, так же как и ваша, выпуская вперед новых воинов. То есть, вы двигаетесь по кругу и отправляете своих союзников на атаку врага, а кто побеждает, тот и становится единовластным лидером. Собственно, игровой процесс очень простой и тут понятно, что побеждать будет персонаж с большим набором крутых карт, плюс с умением ими распоряжаться. Остается лишь решить, как именно побеждать — обычным напором или хитрой тактикой с обходом противника и прочими моментами. Вариантов масса, главное найти свой путь.

Сражение

Очень важным моментом является необходимость вовремя выпускать на арену своих воинов определенного типа. Некоторые из них медленно двигаются, но обладают большим запасом здоровья, у некоторых приличный запас скорости и атакую они тоже больно, но очков жизни мало и буквально с пары атак они умирают. Нужно правильно комбинировать данных героев, чтобы получать максимально эффективные отряды. Плюс, вы можете отправить своих бойцов как вперед, так и назад от себя, атакуя противника в лицо ли в спину. Опять же, это сильно влияет на конечную стратегию боя, нужно правильно использовать свои силы.

Донат

Как бы не печально было это признавать, но без встроенных покупок здесь далеко не уедешь. Эта игра заточена под мультиплеер, а стратегия может и решает здесь определенные моменты, но победить стандартным набором сильного игрока не получится — она просто задавит вас своей мощью. По этому, играть приятно на начальных уровнях, где персонажей со встроенными покупками практически нет, но чем дальше продвигаешься, тем сложнее становится играть. Да и нужно понимать, что в таких играх добраться до топа по рейтингу без вложений никак не получится, это просто невозможно.

Итог

При всей своей качественной графике и понятному игровому процессу, посоветовать игру вам я не могу. Да, у нее есть отличное решение в плане управления, где вам не нужно особо стараться, нет ничего сложного в плане игровых механик. Но, с другой стороны, побеждать при таком слабом наборе тактических действий очень тяжело, вам нужно буквально вырывать победу у того, кто вложил реальные средства и теперь обладает сильной армией. Думаю, попробовать можно, но на длительный срок эта игрушка вам точно не понравится из-за вездесущего доната.


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