Обзор Orico CBSX-GY, CBS5 и CBT-5S. Органайзеры и стяжки для проводов

Согласитесь, пользователи ПК часто сталкиваются с тем, что на их рабочем месте постоянно спутываются провода, так как они ничем не закреплены. Компания ORICO предлагает свои решения данной проблемы. Встречайте, перед вами два органайзера для проводов и стяжки для кабелей, модели CBSX-GY, CBS5 и CBT-5S.

Видео обзор

Комплект поставки

Поставляются в стилизованных прозрачных упаковках. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости. На момент написания обзора данные решения можно было приобрести по следующим ценам:
Orico CBSX-GY – 90 рублей
Orico CBS5 – 543 рубля
Orico CBT-5S – 546 рублей

Orico CBSX-GY

Кабель-органайзер Orico CBSX-GY получил компактные габариты и выполнен из силикона. В нашем распоряжении органайзер в сером цвете. Есть возможность приобрести и в других цветовых гаммах.

Плюс данного держателя в том, что он имеет два направления креплений, что позволяет, после установки Orico CBSX-GY, поменять направление зафиксированного кабеля.

Крепится в любое удобное для вас место при помощи 3М скотча. Следует отметить, что один такой держатель, как нам кажется, не может похвастаться всеми своими возможностями. Если вы докупите еще несколько штук, то сумеете идеально организовать маршрут кабеля так, как вам это будет удобно.

Orico CBS5

Orico CBS5, в отличии от предыдущей версии, обзавелся сразу 5 креплениями провода, что позволяет под рукой держать практически все провода и кабели: для зарядки, USB, LAN и многие другие.

Выполнен Orico CBS5 из силикона и крепится на рабочее место при помощи 3М скотча. В данный органайзер можно закрепить провода толщиной не более 5 мм в диаметре. Следует отметить, что он подойдет не только для пользователей ПК, но и для офисных сотрудников, которые могут установить все необходимые провода зарядных устройств, питающих элементов в одном месте.

Orico CBT-5S

Orico CBT-5S представляют собой специальные стяжки для кабелей на липучках. Если вы спросите – для чего они нужны? Ответ, как нам кажется очевиден. Посмотрите, ради интереса, сколько проводов уходит под ваш компьютерный стол, и вы увидите, что весьма большое количество и, что самое интересное, все они запутаны и занимают практически все пространство под вашим столом.

Стяжки Orico CBT-5S позволяют скрепить все эти провода и кабели в одно целое. Пользователи существенно сэкономят место под своим рабочим столом и, при необходимости, не будут мучаться с проводами, когда необходимо будет заменить один из них.

Стяжки крепятся за счет липучек и позволяют скрепить одновременно множество проводов. Длина каждой стяжки составляет 1 метр. Это говорит о том, что пользователи могут отрезать себе лишь небольшой кусочек для того, чтобы, к примеру, стянуть лишь несколько, либо большую группу проводов.

В нашем распоряжении сразу несколько цветов. При необходимости вы можете приобрести стяжки в одинаковых цветах. Материал, судя по ощущению, весьма прочный, и, что самое главное, данные стяжки не одноразовые. Пользователи в любой момент могут снять стяжку и закрепить ей другую группу проводов.

Итоги

Подводя итоги по Orico CBSX-GY, CBS5 и CBT-5S, следует отметить, что перед нами отличные решения для того, чтобы идеально организовать маршрут ваших проводов и кабелей за рабочим местом. Благодаря невысокой стоимости, данные органайзеры и стяжки не ударят по вашему бюджету. ORICO, как нам кажется, сумела создать действительно необходимые и в то же время простые аксессуары, которые подойдут не только пользователям ПК и ноутбуков, но даже обычным офисным сотрудникам. Что касается органайзеров, которые крепятся за счет 3М-скотча, следует помнить, что перед тем, как закрепить, заранее продумайте маршрут проводов. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.  
Комментарии и отзывы
Обзоры:
Обзор Marvo G13. Игровой коврик для клавиатуры и мышкиОбзор Marvo G13. Игровой коврик для клавиатуры и мышки
Обзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer Gigantus V2 3XL. Мягкий коврик для мышки без подсветкиОбзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer Gigantus V2 3XL. Мягкий коврик для мышки без подсветки
Обзор Harper HCLK-2050. РадиобудильникОбзор Harper HCLK-2050. Радиобудильник
Новости:
Док-станция HyperDrive Gen2 Thunderbolt 3 с поддержкой 8K и 16 портами

Hyper выпустила новую док-станцию Thunderbolt 3 с 16 портами, предназначенную для профессиональных пользо...
REKT анонсировала игровое кресло ULTIM8

Французская компания REKT анонсировала игровое кресло ULTIM8. Новое кресло предлагает широкий выбор цвето...
Обзор Anker PowerPort III Nano. Лучшая зарядка для Apple iPhone 12

К заботе об окружающей среде вынужденно присоединятся все будущие пользователи устройств Apple. Первой «л...
Обзор SteelSeries Rival 3 Wireless. Беспроводная мышка с точным сенсоромОбзор SteelSeries Rival 3 Wireless. Беспроводная мышка с точным сенсором
Обзор GIGABYTE A520 AORUS ELITE. Материнская плата для недорогих сборок и офисных системОбзор GIGABYTE A520 AORUS ELITE. Материнская плата для недорогих сборок и офисных систем
Обзор Samsung VS15T7036R5. Беспроводной пылесос для всех жизненных сценариевОбзор Samsung VS15T7036R5. Беспроводной пылесос для всех жизненных сценариев
Лучшие метеостанции. BRESSER TemeoTrend LGЛучшие метеостанции. BRESSER TemeoTrend LG
Обзор THERMALTAKE Versa T25 (CA-1R5-00M1WN-00). Недорогой корпус Mid-TowerОбзор THERMALTAKE Versa T25 (CA-1R5-00M1WN-00). Недорогой корпус Mid-Tower
Смартфоны iPhone 12 и iPhone 11 испытали...
Смартфоны iPhone 12 и iPhone 11 испыталиАвторы YouTube-канала EverythingApplePro опубликовал видео, в котором они пытаются утопить новенький смар...
Твердотельные накопители станут дешевле...
Твердотельные накопители станут дешевлеАмериканская аналитическая компания TrendForce, которая отвечает за рынок компьютерного железа, сообщила,...
ASRock и Razer выпустят материнские плат...
ASRock и Razer выпустят материнские платНа RazerCom 2020, компания объявила о сотрудничестве с ASRock для разработки новой линейки материнских пл...
Представлен компактный десктоп ASUS Expe...
Представлен компактный десктоп ASUS ExpeКомпания ASUS представила малогабаритный десктоп ExpertCenter D700SA, который ориентирован на работу в оф...
Корпус NZXT CRFT 07 H510i Mass Effect оц...
Корпус NZXT CRFT 07 H510i Mass Effect оцКомпания NZXT пополнила ассортимент корпусов серии CRFT моделью 07 H510i Mass Effect, посвященную одноиме...
Vivo’s IFEA Camera на фотографиях...
Vivo’s IFEA Camera на фотографияхКогда-то давно производителями смартфонов уже поднималась тема модульных смартфонов, но достаточно быстро...
Samsung Galaxy A42 5G получил аккумулято...
Samsung Galaxy A42 5G получил аккумулятоКомпания Samsung пополнила ассортимент среднеуровневых смартфонов моделью Galaxy A42 5G, который должен с...
Gainward анонсировала видеокарты линейки...
Gainward анонсировала видеокарты линейкиGainward анонсировала видеокарты линейки Phoenix GeForce RTX 30. Gainward опубликовала характеристика вид...
Объявлены процессоры архитектуры Zen 3...
Объявлены процессоры архитектуры Zen 3Компания представила новые процессоры 5000 серии архитектуры Zen 3. Новые процессоры получили серьезную п...
Pixel 5 и Pixel 4a 5G поддерживают воспр...
Pixel 5 и Pixel 4a 5G поддерживают воспр ...
ASUS ZenFone 7 оценен в 60 тысяч рублей...
ASUS ZenFone 7 оценен в 60 тысяч рублейКомпания ASUS начала принимать российские предзаказы на флагманские смартфоны ZenFone 7 и 7 Pro, которые ...
ZOTAC представила видеокарту GeForce RTX...
ZOTAC представила видеокарту GeForce RTXКомпания ZOTAC сегодня представила новую версию видеокарты GeForce RTX 2060 Super OC в белом исполнении. ...
Обзор GameSir VX2. Беспроводной кейпад для Xbox One X и Sony PlayStation 4 ProОбзор GameSir VX2. Беспроводной кейпад для Xbox One X и Sony PlayStation 4 Pro
Лучшие метеостанции. BRESSER TemeoTrend LGЛучшие метеостанции. BRESSER TemeoTrend LG
Обзор TP-LINK Deco X20. Домашняя Mesh система с Wi-Fi 6Обзор TP-LINK Deco X20. Домашняя Mesh система с Wi-Fi 6
Обзор Razer Nari Ultimate. Наушники с вибрацией HYPERSENSE и звуком THX Spatial Audio 7.1Обзор Razer Nari Ultimate. Наушники с вибрацией HYPERSENSE и звуком THX Spatial Audio 7.1
Обзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышкиОбзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышки
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor