Обзор Orico CBSX-GY, CBS5 и CBT-5S. Органайзеры и стяжки для проводов

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Согласитесь, пользователи ПК часто сталкиваются с тем, что на их рабочем месте постоянно спутываются провода, так как они ничем не закреплены. Компания ORICO предлагает свои решения данной проблемы. Встречайте, перед вами два органайзера для проводов и стяжки для кабелей, модели CBSX-GY, CBS5 и CBT-5S.

Комплект поставки

Поставляются в стилизованных прозрачных упаковках. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости. На момент написания обзора данные решения можно было приобрести по следующим ценам:

Orico CBSX-GY

Кабель-органайзер Orico CBSX-GY получил компактные габариты и выполнен из силикона. В нашем распоряжении органайзер в сером цвете. Есть возможность приобрести и в других цветовых гаммах.

Плюс данного держателя в том, что он имеет два направления креплений, что позволяет, после установки Orico CBSX-GY, поменять направление зафиксированного кабеля.

Крепится в любое удобное для вас место при помощи 3М скотча. Следует отметить, что один такой держатель, как нам кажется, не может похвастаться всеми своими возможностями. Если вы докупите еще несколько штук, то сумеете идеально организовать маршрут кабеля так, как вам это будет удобно.

Orico CBS5

Orico CBS5, в отличии от предыдущей версии, обзавелся сразу 5 креплениями провода, что позволяет под рукой держать практически все провода и кабели: для зарядки, USB, LAN и многие другие.

Выполнен Orico CBS5 из силикона и крепится на рабочее место при помощи 3М скотча. В данный органайзер можно закрепить провода толщиной не более 5 мм в диаметре. Следует отметить, что он подойдет не только для пользователей ПК, но и для офисных сотрудников, которые могут установить все необходимые провода зарядных устройств, питающих элементов в одном месте.

Orico CBT-5S

Orico CBT-5S представляют собой специальные стяжки для кабелей на липучках. Если вы спросите – для чего они нужны? Ответ, как нам кажется очевиден. Посмотрите, ради интереса, сколько проводов уходит под ваш компьютерный стол, и вы увидите, что весьма большое количество и, что самое интересное, все они запутаны и занимают практически все пространство под вашим столом.

Стяжки Orico CBT-5S позволяют скрепить все эти провода и кабели в одно целое. Пользователи существенно сэкономят место под своим рабочим столом и, при необходимости, не будут мучаться с проводами, когда необходимо будет заменить один из них.

Стяжки крепятся за счет липучек и позволяют скрепить одновременно множество проводов. Длина каждой стяжки составляет 1 метр. Это говорит о том, что пользователи могут отрезать себе лишь небольшой кусочек для того, чтобы, к примеру, стянуть лишь несколько, либо большую группу проводов.

В нашем распоряжении сразу несколько цветов. При необходимости вы можете приобрести стяжки в одинаковых цветах. Материал, судя по ощущению, весьма прочный, и, что самое главное, данные стяжки не одноразовые. Пользователи в любой момент могут снять стяжку и закрепить ей другую группу проводов.

Итоги

Подводя итоги по Orico CBSX-GY, CBS5 и CBT-5S, следует отметить, что перед нами отличные решения для того, чтобы идеально организовать маршрут ваших проводов и кабелей за рабочим местом. Благодаря невысокой стоимости, данные органайзеры и стяжки не ударят по вашему бюджету. ORICO, как нам кажется, сумела создать действительно необходимые и в то же время простые аксессуары, которые подойдут не только пользователям ПК и ноутбуков, но даже обычным офисным сотрудникам. Что касается органайзеров, которые крепятся за счет 3М-скотча, следует помнить, что перед тем, как закрепить, заранее продумайте маршрут проводов. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.