Обзор PNY Magnet Car Vent Mount. Автомобильное магнитное крепление для смартфона

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Автомобилисты часто сталкиваются с проблемой, когда некуда положить телефон, чтобы он оставался, для удобства, на видном месте. На помощь приходят различные крепления для мобильных устройств, однако появляется другой вопрос - какой купить? Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию весьма интересное решение от компании PNY. Встречайте, перед вами автомобильное магнитное крепление PNY Magnet Car Vent Mount. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Автомобильное крепление PNY Magnet Car Vent Mount

Две металлические пластины для установки на заднюю крышку телефона

Инструкция по эксплуатации

Устройство поставляется в стильной коробке с открывающейся передней крышкой. На упаковке можно найти всю необходимую информацию о данном держателе. В комплект поставки входят:

Особенности

Модель: H-VE-MG-K01-RB

Подходит для любых смартфонов

Совместимость с GPS

Поворот на 360 градусов

Магнитное крепление

Система прочной фиксации на вентиляционной решетке

Максимальный вес: 300 г

Внешний вид

Корпус девайса выполнен из качественных материалов. К сборке у нас никаких нареканий не возникло, все прикреплено аккуратно и надежно. Кажется использованная конструкция крепления отлично подойдет для большинства автовладельцев.

Площадка для крепления смартфона прикрыта резиновой накладкой. Под ней спрятался мощный магнит, который позволяет смартфону надежно держаться на месте. Вы легко можете изменить угол наклона площадки и найти для себя оптимальный уровень.

В комплекте поставки имеется сразу две металлические пластины для установки на заднюю крышку смартфона: круглая и прямоугольная. Пластину можно установить двумя способами. Во-первых, прикрепить ее на заднюю крышку смартфона, либо под нее, если она съемная. Во-вторых, можно установить пластину во внутреннюю часть чехла. Другими словами, выбирать вам.

Крепление крепится на решетку дефлектора воздуховода при помощи специального зажима. Использование подобного механизма подойдет для большинства автомобилей и не испортит своим присутствием интерьер.

Лично нам кажется, что использование магнитного крепления является намного удобнее и эффективнее, чем других. Для того, чтобы закрепить смартфон к PNY Magnet Car Vent Mount достаточно преподнести его к площадке и все. Кроме того, благодаря тому, что устройство крепится на решетку дефлектора воздуховода, вы сможете держать свой смартфон максимально близко к себе и более того, избежать случайных падений, в отличии от автомобильных креплений на присоске, которые имеют привычку слетать с лобового стекла при минусовых температурах.

Итоги

Подведем итоги по автомобильному креплению PNY Magnet Car Vent Mount. Использованный механизм крепления отлично показал себя на практике. За относительно небольшую стоимость вы получаете возможность держать свой смартфон на виду. Теперь не нужно длительное время искать телефон в своем кармане, либо другом труднодоступном месте, чтобы, к примеру, ответить на звонок или использовать смартфон в качестве GPS-навигатора. Достаточно прикрепить телефон к креплению и все проблемы тут же решаются. PNY Magnet Car Vent Mount обзавелся компактными габаритами, что позволило устройству сливаться с интерьером практически любого автомобиля. Существенных минусов нам выявить не удалось, устройство полностью оправдывает свою стоимость. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.