Обзор PNY QI Wireless Charging Base. Беспроводная зарядная база для мобильных устройств

2018-02-12, Автор - Айдар Габдулхаков; [84]
Современные смартфоны все дальше движутся вперед и получают под свое управление множество интересных функций. Но не каждый пользователь пользуется этими возможностями. Сегодня мы бы хотели поговорить о беспроводной зарядке смартфонов. Данная технология все больше набирает популярность, но большинство обладателей смартфонов, которые поддерживают данную функцию, по какой-то странной причине, не используют ее. Встречайте, перед вами очередная новинка от компании PNY, беспроводная зарядная база PNY QI Wireless Charging Base. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной картонной упаковке с открывающейся перед крышкой. Порадовало то, что в комплектации с устройством нет ничего лишнего, внутри упаковки находится лишь кабель USB-microUSB и беспроводная зарядная база. Всю необходимую информацию можно найти на коробке.

Особенности

  • Быстрая и экологичная зарядка
  • Совместимость со стандартами QI/WPC
  • Вход постоянного тока: 100—240 В переменного тока
  • Сила тока на входе не более 2 А
  • Параметры выхода: 5 В, 1 А; 5 Вт
  • Использование протокола QI 1.1.2
  • Производитель чипсета: Texas Instruments
  • Совместимость: iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, Samsung S6, S6 Edge, а также с другими устройствами, имеющими в своем составе или укомплектованными приемником, соответствующим стандарту QI
  • Гарантия: 2 года

Внешний вид

Корпус девайса выполнен из качественного пластика с матовым покрытием. К качеству сборки никаких нареканий не появилось, все закреплено крепко и надежно.

Все грани устройства закруглены.

На одной из граней находится microUSB-разъем для подключения кабеля для питания.

На противоположной стороне обосновался светодиодный индикатор состояния работы, который загорается после начала зарядки мобильного устройства.

На нижней части находятся резиновые ножки, предотвращающие устройства от скольжения на любой поверхности. Благодаря им зарядная база крепко стоит на одном месте.

Другими словами, за счет компактных размеров и стильному дизайну, устройство отлично впишется в интерьер любой рабочей зоны, либо комнаты и не будет занимать много места. Вы можете носить этот гаджет в своей сумке или даже кармане.

Функционал и работа

Начнем с того, что технологию беспроводной зарядки, к сожалению, на сегодняшний день не поддерживают большинство мобильных устройств. Необходима поддержка стандарта Qi, которым, в основном, обзавелись флагманские устройства компании Apple, Samsung и т.д. Но лично нам кажется, что ждать осталось не долго, и вскоре большинство смартфонов и планшетов будут поддерживать данную технологию, и не будут бить по карманам обычных покупателей.

В работе устройства сумеет разобраться даже самый неопытный пользователь. Устройства стандарта Qi используют электромагнитную индукцию между двумя плоскими катушками и для того, чтобы начать зарядку необходимо подключить зарядную базу к сети, после чего просто положить свой смартфон или планшет на него. Выходная мощность PNY QI составляет 5В/2А, чего достаточно для того, чтобы быстро зарядить свое мобильное устройство.

Итоги

Подведем итоги по беспроводной зарядной базе PNY QI Wireless Charging Base. Кажется пора отказаться от подключения проводов к своему мобильному устройству, особенно если вы счастливый обладатель телефона или планшета с поддержкой технологии Qi. За небольшую стоимость вы получаете отличное, современное решение, в котором сочетаются стильный дизайн, компактные габариты, качественная сборка, быстрая и защищенная зарядка. Другими словами, кажется стоит обратить внимание на данное устройство. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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