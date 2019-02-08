Обзор PPKP. Классика жанра

Разработчики игры PPKP решили, что геймерам не нужны очень уж сложные механики или невероятно навороченный геймплей. Достаточно предоставить действительно интересный сюжет, сложные бои и массу монстров, которые не дают спуску. Именно это и привлекло аудиторию — мы все в детстве любили подобные игры, обожали проходить сложные уровни и получали массу положительных эмоций от побед над виртуальными врагами. Теперь пришло время повторить этот опыт, только уже на дисплее вашего смартфона. Думаю, что подобного рода игры остаются в истории, ведь их можно перепроходить несколько раз и хуже они от этого не становятся. А теперь давайте посмотрим на геймплейные механики и обсудим простое, но в то же время невероятно сложное, управление. Авторы проекта постарались, чтобы вы могли пропотеть во время сражения с любым из противников и нажатием одной клавиши победить у вас точно не выйдет.

Управление

Управление в игре реализовано двумя клавишами, так что вы можете сначала подумать, что это очень просто и легко. Однако, наличие всего двух элементов управления делает геймплей более сложным, ведь у вас не так уж много вариантов для успешной атаки или блока. Одна из клавиш отвечает за удар кулаком, другая — за удар ногой. Эти же клавиши используются и для блока — вы вовремя должны нажать на нужную клавишу и заблокировать удар врага. Если нажать на блок раньше времени, то противник все равно нанесет вам урон. Позже, естественно, тоже нет смысла ставить блок, ведь удар вам уже нанесут. Остается лишь вовремя нажимать на клавиши и смотреть на то, как ведет себя противник, как он атакует и все в таком духе. Игра требует от вас молниеносной реакции и полного понимания того, что происходит на поле боя. К этому привыкаешь далеко не сразу — нужно сначала немного потренироваться.

Враги

Противников в игре очень много, они все отличаются друг от друга и требуют от вас определенных действий. У кого-то своеобразные атаки, у кого-то больше очков здоровья и так далее. Разработчики порадовали разнообразием контента, которого здесь очень много, и сражаться вам точно не будет скучно. Это, пожалуй, главная особенность геймплея — враги отличаются друг от друга и это делает геймплей более увлекательным, более необычным. Хотя, конечно, некоторые злодеи прямо выводят из себя своими неудобными стилями атаки, ведь из-за этого часто проигрываешь драку и отправляешься на лечение.

Донат

Разработчики поняли, что вынудить геймера вкладывать личные деньги в их проект практически нереально, так что лучше зарабатывать на рекламе. Для этого была внедрена рекламная пауза после буквально каждого поражения — вы будете видеть короткую вставку на 5 секунд о какой-то игре из сервиса Google Play. Не скажу, что это сильно раздражает, тем более там иногда неплохие игры показывают, да и в целом я не против просмотра рекламы взамен качественной бесплатной игры. Было бы намного хуже, если бы у игры было очень много доната вместо рекламы, правда?

Итог

Авторы проекта сумели меня заинтересовать не только стилем графики, но и геймплеем — он довольно необычный, он требует от вас хорошей реакции и масса дополнительных бонусов вроде знания противников. Далеко не сразу приходишь к пониманию того, как здесь побеждать, тем более враги постепенно становятся сильнее и опаснее. Но, в этом и вся фишка игры — чем дольше вы играете и тренируетесь, тем приятнее побеждать особенно опасных преступников из другой галактики. Думаю, вам эта игра тоже понравится по целому ряду параметров, особенно если вы цените сложные драки и боссов.