Обзор PirateCode. Война в море...

В последнее время пользователи стали больше играть в соревновательные игры, а разработчики мобильных проектов не упускают возможности показать что-то из этого жанра. Дело в том, что когда игроки сражаются с реальными противниками из интернета, то желания побеждать намного больше, но если одного желания не хватит, то можно спокойно предложить пользователю донат и тот легко согласится, лишь бы наказать очередного соперника. Игра под названием PirateCode открывает вам дверь в мир мультиплеерных сражений и постоянных перестрелок. Только настоящий пират сможет победить другую команду и забрать себе золото. Естественно, есть масса разных нюансов, позволяющих наслаждаться виртуальным миром лишь при определенных условиях, но об этом мы потом поговорим. Давайте сейчас лучше посмотрим на виртуальные возможности этого игрового продукта, чтобы каждый мог выбрать себе занятие по душе.

Игровой процесс

За основу геймплея взяты сражения на открытом море — у нас есть свой пиратский корабль, который бороздит морские просторы с определенной целью. В начале раунда все с точки респауна отправляются к центру карты — там у нас расположен здоровенный сундук с золотом и расчерчен круг. Враги, кстати, со своей стороны карты тоже двигаются в ту сторону. Далее, вам нужно сражаться с врагами, карая их своими выстрелами и подводными бомбами, чтобы выбить врага с кольца. В свою очередь, пока вы находитесь на территории этого кольца, игра засчитывает проценты захвата территории и если вы набираете 100%, то раунд ваш и сундук тоже Естественно, это на словах так просто, а на деле нужно воевать очень долго и упорно, отбиваться от сил врага и придумывать свою стратегию сражения. Не могу сказать, что войнушка получилась простой, нужно постоянно думать и стараться.

Управление

Разработчики постарались сделать управление максимально удобным для активного пользователя. У нас имеется кнопка, которая активирует движение вперед на полной скорости. Остановиться можно лишь сбросив якорь, что иногда полезно для резких маневров и прочих хитрых действий. Имеются клавиши управления для поворота вправо и влево, плюс кнопки атаки и специальных умений. Весьма неплохой набор контроллеров, которыми удобно и комфортно пользоваться. Никакого дискомфорта я не ощутил, что очень порадовало. Да и это не та игра, где управление станет проблемой.

Донат

Конечно, в такого рода играх очень сильно решают встроенные покупки. Вы не можете покорить потенциального врага, если у вас самый простой кораблик на 3800 очков мощности, а у него на 9000. Даже если вы будете очень хитро двигаться и получать преимущество, такой враг вас всегда победит, а потом еще парочку ваших союзников. То есть, побеждать конечно можно, ведь тактика и умение воевать решают, но любой более-менее умный враг на крутом корабле разделает вас в два счета, после чего играть уже не захочется. Это большой минус такого рода проектов, ведь донат вроде и нужен, но он портит всю малину.

Итог

Игра мне понравилась — она яркая, удобная и простая в понимании игровых механик. Вам не нужно будет сидеть и часами изучать классы и умения, воевать приятно буквально сразу после обучения. Другой вопрос, что здесь очень много ботов, а некоторые игроки явно имеют громадное преимущество в плане урона и очков жизней. Если вы давно хотели поиграть во что-то соревновательное и получить от этого удовольствие, то это идеальный вариант. Да, нужно будет терпеть донатеров с крутыми кораблями, но это не проблема, если вы упорно стремитесь стать самым крутым пиратом.