Обзор Pokemon Quest. Новая игра про покемонов

Пользователи в восторге от любой игры про покемонов, даже если это будет совершенно бездарная RPG с кучей доната и самым простым управлением в истории. Собственно, новую Pokemon Quest иначе и не опишешь — разрабочики решили не думать над игровыми механиками, им не очень хотелось выдумывать что-то новое и интересное. Они просто взяли самую простую и банальную ролевую игру, от которой бы вас стошнило буквально на второй минуте, и нарисовали покемонов. Все, дальше можно ничего не делать, ведь в любой игре, где есть эти виртуальные питомцы, все получается отлично. Пользователи с радостью заходят, изучают, играют и тратят свои деньги на покупку внутриигровых продуктов. Большего и требовать не стоит — можно спокойно выпускать обновления, добавлять новых покемонов и собирать деньги еще год, а потом пользователи уже и забудут про этот проект. Так было с Pokemon GO. Но, давайте посмотрим что они там придумали.

Геймплей

Собственно, у нас есть большой виртуальный остров, на котором живут покемоны, но наш главный герой почему-то хочет их всех побить. И это реализовано не так, как в мультфильме, когда герой побеждал покемона, а потом забирал его к себе в команду и сражался вместе с ним. Нет, мы просто дубасим всех покемонов на своем пути и получаем за это опыт и разнообразные предметы. Не могу сказать, что реализация сюжетной линии хоть кому-то может понравиться. Во-первых, ее здесь практически и нет. Во-вторых, разработчики просто наплевали на все каноны и историю этого виртуального мира. Теперь мы выступаем в роли карателя, который находит противников, побеждает их и двигается дальше. Как я и говорил — разработчики взяли RPG среднего уровня и заменили героев на покемоны, тогда как подумать над механиками никто не решился. Вот и получилось не очень.

Драка

Самое смешное, что вы в драке практически и не участвуете. Точнее, вы можете спокойно покласть смартфон на стол и пойти готовить ужин, пока наш отважный воин просто бегает по карте и дерется с врагами. Вам не нужно им управлять, выбирать направление атаки, как-то уходить от умений противника. Ваш покемон сражается сам, без помощи, вы можете лишь изредка нажимать на специальные умения, которые дают больше урона. Боевая система не просто так простая, ведь в сложных системах игрок может побеждать за счет хитростей и навыков, тогда как здесь победа зависит исключительно от вашего покемона и его характеристик.

Донат

Встроенные покупки в бесплатных играх от больших компаний — незаменимый элемент геймплея. Благодаря очень простой системе боя, где вы не можете как-то победить а счет ловкости или ума, рано или поздно ваш покемон станет слишком слабым для победы над противником. Тогда нужно будет вкладываться в улучшения, где вам и дадут возможность вложить немного реальных денег. Это не очень круто реализовано, так как в определенный момент вы просто упираетесь в непроходимый барьер. Враги слишком сильные, наш герой не выдерживает и постоянно проигрывает.

Итог

Не первый раз издатели манипулируют игроками и предлагают нам проекты с любимыми героями, которые реализованы максимально убого. Здесь нет ничего, за что можно было бы игрушку похвалить. Игровой процесс максимально простой и сделано это не для вашего удобства, графика выглядит слишком ядовито и ярко, персонажи узнаются с большим трудом. Боевая система и цепочка уровней напоминает RPG среднего класса, что тоже говорит о качестве продукта. Преимущество лишь в том, что игра бесплатная и вы можете поиграть своими любимыми питомцами в чем-то нестандартном. Но лучше не надо.