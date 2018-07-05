Обзор Pokemon Quest. Новая игра про покемонов

2018-07-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - Pokemon Quest; [102]
Пользователи в восторге от любой игры про покемонов, даже если это будет совершенно бездарная RPG с кучей доната и самым простым управлением в истории. Собственно, новую Pokemon Quest иначе и не опишешь — разрабочики решили не думать над игровыми механиками, им не очень хотелось выдумывать что-то новое и интересное. Они просто взяли самую простую и банальную ролевую игру, от которой бы вас стошнило буквально на второй минуте, и нарисовали покемонов. Все, дальше можно ничего не делать, ведь в любой игре, где есть эти виртуальные питомцы, все получается отлично. Пользователи с радостью заходят, изучают, играют и тратят свои деньги на покупку внутриигровых продуктов. Большего и требовать не стоит — можно спокойно выпускать обновления, добавлять новых покемонов и собирать деньги еще год, а потом пользователи уже и забудут про этот проект. Так было с Pokemon GO. Но, давайте посмотрим что они там придумали.

Геймплей

Собственно, у нас есть большой виртуальный остров, на котором живут покемоны, но наш главный герой почему-то хочет их всех побить. И это реализовано не так, как в мультфильме, когда герой побеждал покемона, а потом забирал его к себе в команду и сражался вместе с ним. Нет, мы просто дубасим всех покемонов на своем пути и получаем за это опыт и разнообразные предметы. Не могу сказать, что реализация сюжетной линии хоть кому-то может понравиться. Во-первых, ее здесь практически и нет. Во-вторых, разработчики просто наплевали на все каноны и историю этого виртуального мира. Теперь мы выступаем в роли карателя, который находит противников, побеждает их и двигается дальше. Как я и говорил — разработчики взяли RPG среднего уровня и заменили героев на покемоны, тогда как подумать над механиками никто не решился. Вот и получилось не очень.

Драка

Самое смешное, что вы в драке практически и не участвуете. Точнее, вы можете спокойно покласть смартфон на стол и пойти готовить ужин, пока наш отважный воин просто бегает по карте и дерется с врагами. Вам не нужно им управлять, выбирать направление атаки, как-то уходить от умений противника. Ваш покемон сражается сам, без помощи, вы можете лишь изредка нажимать на специальные умения, которые дают больше урона. Боевая система не просто так простая, ведь в сложных системах игрок может побеждать за счет хитростей и навыков, тогда как здесь победа зависит исключительно от вашего покемона и его характеристик.

Донат

Встроенные покупки в бесплатных играх от больших компаний — незаменимый элемент геймплея. Благодаря очень простой системе боя, где вы не можете как-то победить а счет ловкости или ума, рано или поздно ваш покемон станет слишком слабым для победы над противником. Тогда нужно будет вкладываться в улучшения, где вам и дадут возможность вложить немного реальных денег. Это не очень круто реализовано, так как в определенный момент вы просто упираетесь в непроходимый барьер. Враги слишком сильные, наш герой не выдерживает и постоянно проигрывает.

Итог

Не первый раз издатели манипулируют игроками и предлагают нам проекты с любимыми героями, которые реализованы максимально убого. Здесь нет ничего, за что можно было бы игрушку похвалить. Игровой процесс максимально простой и сделано это не для вашего удобства, графика выглядит слишком ядовито и ярко, персонажи узнаются с большим трудом. Боевая система и цепочка уровней напоминает RPG среднего класса, что тоже говорит о качестве продукта. Преимущество лишь в том, что игра бесплатная и вы можете поиграть своими любимыми питомцами в чем-то нестандартном. Но лучше не надо.


Комментарии:
Как перевести котел на твердое топливо?...
Как перевести котел на твердое топливо?Ни для кого не является секретом, что большинство отечественных котлов работает на газе. Стоимость пос...
Когда необходимо заказывать ремонт квар...
Когда необходимо заказывать ремонт кварЛето традиционно является временем ремонта квартир, когда растет не только объем заказов у строителей,...
Предварительный обзор Vivo NEX. Вот это ...
Предварительный обзор Vivo NEX. Вот это Сейчас производители мобильных телефонов постоянно думают о том, как бы привлечь внимание пользователей. ...
Cooler Master анонсировал новый корпус M...
Cooler Master анонсировал новый корпус MПроизводитель Cooler Master анонсировал новый корпус форм-фактора Mid-Tower. Аппарат получил боковую пан...
Стала известна цена корпуса Be Quiet Dar...
Стала известна цена корпуса Be Quiet DarПредставлен настольный корпус Be Quiet Dark Base Pro 900 rev. 2 для энтузиастов. Сообщается о применении ...
Цена смартфона Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku...
Цена смартфона Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku Компания Xiaomi выпустила новый смартфон Mi 6X Hatsune Miku Special Edition в нежно-голубой цвете. Гадже...
Недорогой смартфон Inoi 6 Lite получил А...
Недорогой смартфон Inoi 6 Lite получил АВ России вышел недорогой смартфон Inoi 6 Lite. Гаджет получил 5,5-дюймовый экран с разрешение 1280 на 640...
Специалисты разобрали OPPO Find X. Фото...
Специалисты разобрали OPPO Find X. ФотоАвторы китайского издания ZOL разобрали на части флагманский смартфон OPPO Find X, главной особенностью к...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Viewsonic VX3211-mh. 32-дюймовый IPS-мониторОбзор Viewsonic VX3211-mh. 32-дюймовый IPS-монитор
Обзор INOI 6 Lite. Полноэкранный 3G-смартфонОбзор INOI 6 Lite. Полноэкранный 3G-смартфон
Обзор 120 мм корпусных вентиляторов: be quiet! SilentWings 3 (BL068) и be quiet! Pure Wings 2 (BL039)Обзор 120 мм корпусных вентиляторов: be quiet! SilentWings 3 (BL068) и be quiet! Pure Wings 2 (BL039)
Обзор SJCAM SJ8 Air. Экшн-камера для начинающих видеоблогеровОбзор SJCAM SJ8 Air. Экшн-камера для начинающих видеоблогеров
Обзор Robomow RX20u. Робот-газонокосилка для небольших участковОбзор Robomow RX20u. Робот-газонокосилка для небольших участков
Предварительный обзор Dell Precision 572...
Предварительный обзор Dell Precision 572Многие считают, что на современном рынке из действительно классных систем для работы есть только iMac или...
Обзор Poly Artbook. Красивая головоломка...
Обзор Poly Artbook. Красивая головоломкаДалеко не все современные мобильные игры стоят вашего внимания. Это уже аксиома — разработчики в большинс...
Предварительный обзор SilentiumPC Armis ...
Предварительный обзор SilentiumPC Armis Популярные производители компьютерных корпусов довольно легко привлекают аудиторию своей продукцией — они...
Обзор Head Ball 2. Вот это футбол!...
Обзор Head Ball 2. Вот это футбол!Как я уже неоднократно говорил, современные мобильные проекты все нацелены на то, чтобы дать возможность ...
Предварительный обзор ASUS FX External H...
Предварительный обзор ASUS FX External HВ последнее время производители компьютерного железа стали активно добавлять RGB-подсветку буквально в ка...
Обзор Tank Stars. Война в онлайне...
Обзор Tank Stars. Война в онлайнеАктивное развитие технологий позволяет разработчикам мобильных игр выходить на совершенно новый уровень в...
Предварительный обзор Anker Nebula Mars ...
Предварительный обзор Anker Nebula Mars В последнее время проекторы стали более популярными. Конечно, тягаться с телевизорами им пока что очень и...
Предварительный обзор Plantronics RIG 50...
Предварительный обзор Plantronics RIG 50В последнее время игровая периферия перестала быть просто устройством для ввода или получения информации....
Dell запустила продажи новых продуктов л...
Dell запустила продажи новых продуктов л27 июня в Москве состоялась презентация компании Dell, на которой были показаны новые ноутбуки корпоратив...
Предварительный обзор Vivo Y81. Выглядит...
Предварительный обзор Vivo Y81. ВыглядитЕсли вы следите за рынком современных мобильных телефонов, то точно видели массу устройств с вырезом в ве...
Обзор The Crew 2. Даже слишком хорошо...
Обзор The Crew 2. Даже слишком хорошоПервая часть The Crew фанатам гонок очень даже понравилась. Это был глоток свежего воздуха на фоне нескон...
Предварительный обзор Oppo A73s. Недорог...
Предварительный обзор Oppo A73s. НедорогДостаточно часто сливы информации в сети происходят даже не из-за каких-то хитрых хакеров, которые взламы...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor