Обзор Postknight. Увлекательное путешествие

2019-02-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - Postknight; [27]
Мне очень нравятся раннеры с элементами ролевой игры, в которых можно действительно как-то влиять на происходящее в бою. Дело в том, что для многих разработчиков довольно трудно реализовать подобные механики и они просто отказываются от вмешательства геймера в процесс — вы просто сидите и смотрите на то, как противники сражаются с вашим персонажем или отрядом. Для некоторых игроков это увлекательно, для некоторых — максимально скучно. Последних спешу порадовать интересной находкой — игра Postknight позволяет вам окунуться в полноценный виртуальный мир с сюжетом, диалогами, улучшением оружия и сражениями, в которых вы влияете на происходящее. Думаю, если вы фанат подобных игр для смартфона, то вам обязательно понравится такая вот реализация. А теперь давайте я расскажу более подробно о данном продукте и его особенностях по сравнению с потенциальными конкурентами.

Сражение

В процессе боя ваш персонаж двигается вперед по локации и натыкается на разного рода противников. Ему нужно атаковать их или защищаться, используя умения, расположенные в нижней части экрана. Это довольно удобно, ведь вы просто нажимаете на иконку и персонаж что-то делает. Всего умений три варианта — атака, защита и лечение. После нажатия на одно из этих умений вам нужно подождать некоторое время, чтобы умение откатилось, то есть нажимать постоянно на клавишу атаки не разрешают. Кроме того, если враги вас атакую в этот момент, то умений замораживается на какое-то время. Это значит, что нужно постоянно держать пальцы над умениями и вовремя их использовать, чтобы враг не успевал вам сбивать их. В начале игры это кажется легким заданием, но когда врагов становится больше и бьют они больнее, геймплей превращается в довольно сложный процесс. Нужно будет немало тренироваться, чтобы побеждать в этих сражениях.

Для успешных атак на врага вам нужно запомнить анимацию противника. Например, лучник перед выстрелом натягивает тетиву и выпускает стрелу через секунду после этого. Если привыкнуть к анимации его атаки, вы сможете нажимать щит точно вовремя и блокировать атаку, либо же наоборот атаковать и не давать противнику выпускать стрелу. Тоже самое работает с абсолютно всеми остальными противниками — вам нужно выучить их анимации, чтобы наносить точные удары вовремя. Количество врагов здесь приличное, а значит с первого раза всех выучить не получится, но это и хорошо.

Улучшения

На протяжении всего прохождения у вас будет возможность своего персонажа улучшать по целому ряду параметров. Например, вы можете после повышения уровня отдать очки навыков на один из основных параметров — сила, ловкость, интеллект или выносливость. Эти параметры влияют на вашего персонажа, его атаку и прочие моменты. То есть, стоит постепенно прокачивать все навыки, чтобы герой мог одинаково успешно атаковать и защищаться. Кроме того, вы можете в кузне улучшать свое оружие и броню, постепенно делая персонажа настоящей машиной для убийства.

Итог

Мне Postknight понравилась в первую очередь тем, что вы можете не просто бегать и смотреть на то, как ваш персонаж убивает противников, но и участвовать в сражениях — наносить удары, блокировать атаки противника, лечить персонажа и все в таком духе. Подобных игр на рынке практически нет, а если участь, что здесь еще и сюжетная линия своя имеется, то можно вовсе забыть про конкурентов. Отличная мобильная ролевая игра для тех, кто хочет долго и уверенно изучать один виртуальный мир и очищать его от ненавистных противников. Думаю, это лучшая игра в своем жанре, так что обязательно попробуйте.


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