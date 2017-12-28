Обзор Promate Bizpak-bp 15.6 Black. Для серьезных людей

Внешний вид

Рюкзак для вашего ноутбука - очень важный элемент стиля и делать вашей жизни. С рюкзаком вы ходите на работу, на учебу, путешествуете по миру или стране, просто отправляетесь за покупками или в парк (не зимой, конечно) для того, чтобы поработать на свежем воздухе. Когда каждый день пользуешься рюкзаком, а я вот таскаю его всегда и везде, то хочется получить от него определенные особенности. Сегодня у нас на обзоре отличный вариант, который устроит вас по всем параметрам - Promate bizPak-BP 15.6" Black.Рюкзак должен быть практичным и качественно сшитым - если продукт выполнен из некачественной ткани или ткань эта белого цвета, то через неделю использования вам придется его стирать и через три месяца можно будет заказывать новый вариант. Плюс, строчка и надежность всех соединений внутри и снаружи должны быть на максимальном уровне - в суматохе городского трафика я часто видел, как у людей рвались лямки или отваливались собачки на молниях прямо посреди турникета в метро, что не сильно их радовало.Как вы уже поняли, этот вариант дома для вашего ноутбука выполнен из максимально практичного материала - черная ткань, которая на ощупь немного скользкая, позволяет грязи, пыли и прочим недочетам не прилипать к рюкзаку. Плюс, во время дождя вода скатывается по ткани, не попадая внутрь, что тоже очень важно - некоторые разработчики этим пренебрегают, а ведь внутри такого рюкзака может находится ноутбук за пару тысяч долларов и промокать ему никак нельзя.Далее, рюкзак должен быть максимально вместительным и продуманным в плане отделов. Много раз при выборе рюкзака я замечал, что достаточно большой по внешнему виду продукт внутри не разделен вообще и ваши вещи все будут свалены в кучу. Это очень плохая организация внутреннего пространства, которую в компании Promate решили исправить. Внутри отлично все организовано, но об этом позже.И, конечно, важен внешний вид. Вы будете каждый день носить его у себя на спине, приходить на работу, в университет, в студию, на разные мероприятия или просто в кафе ради кофе и бесплатного Wi-Fi, так что хочется получить привлекательный внешний вид, радующий вас и окружающих. С этим у продукта все хорошо, но это тоже обсудим ниже, в отдельном абзаце.Сегодня мы решили рассказать вам обо всех преимуществах и недостатках Promate bizPak-BP 15.6" Black, дабы вы понимали что он из себя представляет и почему он так хорош. Кстати, забегая вперед, недостатков я не нашел. Вот честно - старался, искал, присматривался, но все слишком хорошо, чтобы придраться хоть к чему-то.Рюкзак выполнен в черном цвете, что мне очень понравилось как по эстетическим соображениям, так и по соображениям практичности - черный пачкается намного дольше, чем светлые или яркий цвета. В характеристиках указано, что дизайн этого рюкзака унисекс, то есть он подходит как для женщин, так и для мужчин, что тоже порадовало - на рынке практически нет серьезных решений для женского пола, большинство вариантов создаются либо с ярким упором на мужчин, либо вовсе геймерские.

Ткань достаточно прочная и плотная - в руках такое не помять, есть ощущение, что делали добротно и с упором на качество. Например, вы можете взять в руки любой дешевенький рюкзак, кинуть внутрь смартфон или планшет и через ткань вы легко нащупаете очертания устройства, так как ткань тонкая. Здесь же ткань настолько прочная и надежная, что нащупать с внешней стороны наличие смартфона не так просто. И, конечно же, это громадный плюс - прочная ткань гарантирует вам защиту при падениях, толчках, случайных ударах и прочих неприятных моментах. Если ездили в метро - понимаете о чем я.

Помимо этого, ткань из внешней стороны как бы глянцевая, с переливами, и скользит под пальцами. Это отлично, ведь вам не будут страшны дожди и грязь - отмыть все эти недостатки можно будет быстро и легко обычной губкой, впитываться грязь в ткань не будет. Плюс, очень уж красиво ткань переливается на солнышке, тоже приятный момент, правда где же это солнышко найти в такую погоду.

Теперь давайте о расположении элементов - на тыльной стороне (я называю ее тыльной, потому что с рюкзаком на плечах она находится с внешней стороны) расположен один замок. Он открывает доступ к небольшому карману, который еще называют карманом быстрого доступа. Обычно сюда бросают ключи, карту метро, мелкие деньги, наушники и так далее. Есть еще мнение, что это карман для кошелька и паспорта (любых других документов), но я вам строго-настрого запрещаю туда класть какие-то важные вещи. Это самый доступный карман, который находится максимально далеко от вас и услышать его открытие посторонним человеком будет почти невозможно.

Далее, у рюкзака есть ее два замка - один открывает доступ к основному отделу, второй - к второстепенному.На боковых «гранях» продукта есть два открытых кармана с сеткой, они используются для напитков или термоса, например, что очень удобно в путешествиях и если вы случайно перельете кофе, то оно не испачкает девайсы внутри рюкзака. День практично.На внутренней стороне рюкзака (которая прислоняется к вашей спине) расположен каркас жесткости. Этот каркас расположен в том месте, где у вас находится линия хребта и это громадное преимущество - сейчас у подавляющего количество людей есть проблемы с осанкой, так давайте это решим.Мне дико понравились лямки. Дело в том, что большинство производителей почему-то думают, что на внутренней стороне лямок должны быть протекторы или сетка для лучшего сцепления, но если такой рюкзак носить летом, когда на вас тонкая футболка или майка, то будет очень неприятно. Здесь же с обеих сторон ткань, она приятная, скользкая и прохладная, телу очень приятно. Регулируются лямки по длине в достаточно широком диапазоне, так что люди с разным ростом смогут подогнать параметр под себя.

Компоновка отделений

Еще важный момент - на нижней грани рюкзака имеется мягкая защита от падений. Например, если вы в порыве сбросите рюкзак на пол или просто уроните его, а внутри будет ноутбук, то с ним ничего не случится - удар придется на мягкую защиту. Для меня, человека, роняющего все подряд, это громадный плюс. А для вас?Для меня компоновка отделений является важным моментом, так как хочется все вещи держать в правильном порядке, отдельно друг от друга. Это не мой заскок гика, а необходимость - если бросить смартфон в ключами, то можно повредить корпус, если положить ноутбук вместе с мелкими предметами, то царапин тоже не избежать.

В первом, главном, кармане рюкзака есть сразу три места для расположения вещей. первое место с липучкой и логотипом ноутбука как бы намекает на то, что внутри должен храниться ноутбук. Там у него достаточно пространства, можно поместить ноутбук с диагональю 15,6 дюймов, при том с запасом, снизу есть защита от падения, сзади каркас прочности и мягкая подложка, повредить ноутбук вы не сможете даже при падении.Далее, есть карман для планшета, книги, комикса, чего-угодно - этот карман немного меньше основного, но он тоже защищает вашу технику от любых вариантов использования. Тут уже нет застежки. И, остальное пространство отделения можно использовать для хранения прочих предметов - я обычно сюда кладу кабели для ноутбука и смартфона, плюс книгу. Без книги из дома не выхожу.

Следующее отделение лично я для себя назвал второстепенным, хотя предметы тут совершенно не второстепенные хранятся. Внутри есть приличная панель с кармашками разного размера - для паспорта, документов разных, ручек-карандашей и прочей канцелярии. Плюс, есть небольшой карман с липучкой, куда можно разные важные мелочи класть и все остальное пространство располагает для хаоса из нужных вам листовок, бумажек, блокнотов, переходников.

Итог

Внешний карман я уже выше описан - он небольшой, но для наушников, портативной батареи, ключей и бумажных денег для оплаты кофе или сэндвича хватит.Как я уже сказал, ничего негативного у этого рюкзака я не нашел. Он выглядит просто великолепно, плюс его можно носить как зимой с пуховиком и шапкой с бубоном, так и летом, с майкой и бандажной на голове. Носить его может девушка или парень, на работу, учебу, путешествия, прогулки, с ним будет удобно ездить на велосипедах по городу или в горах.

Благодаря своему практичному дизайну и ткани, которая не притягивает пыль и грязь, Promate bizPak-BP 15.6" Black шикарен в повседневной жизни - его не придется постоянно стирать, ведь обычной влажной салфетки будет достаточно, дабы продукт выглядел как новый.Плюс, разработчики явно знают толк в компоновке отделений и карманов - есть масса места для ноутбука, планшета, смартфона запасного, портативных батарей, кабелей зарядки, переходников, наушников, канцелярии, книг и прочих мелочей, которые вы таскаете с собой каждый день.

Если у вас есть желание купить рюкзак, который будет привлекательно выглядеть, у которого будет достаточно места для транспортировки всех необходимых вам вещей, и который еще с демократичным ценником продается, то этот продукт вам идеально подойдет. Оставайтесь на связи, мы расскажем вам еще много чего интересного!