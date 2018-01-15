Обзор Psebay. Красивые гонки

В большинстве случаем я говорю о том, что мобильные игры совершенно не обязаны быть красивыми - вы вполне можете играть в простенькую игру в плане графики, но если она будет интересной, то остальное все не будет так важно. Однако, если игра хорошо сделана и разработчик постарался нарисовать привлекательную графику, то почему нет - это только большим преимуществом станет. Собственно, именно из-за этого игра Psebay меня и заинтересовала - она красивая, без сомнения, при этом достаточно простая и легкая в понимании, ее отлично можно использовать как тайм-киллер, плюс есть возможность улучшений и много уровней - играешь на протяжении длительного времени и получаешь от этого тонну положительных эмоций, разве не круто? Да и встроенные покупки здесь почти ничего не решают, это тоже важный момент, ведь в последнее время донат стал слишком уж важной деталью на рынке мобильных приложений. Теперь давайте посмотрим что там у игры интересного.

Геймплей

Игровой процесс достаточно прост, ведь в этом жанре сложно что-то ультра-новое придумать. У нас есть старт, на котором находится наш гонщик на мотоцикле, и есть финиш, куда нам нужно добраться. Вроде все просто, но на нашем пути будут стремиться разного рода преграды, которые не дадут мотоциклу просто так пройти дистанцию и вам придется эти преграды преодолевать - перепрыгивать через канавы и обрывы, прыгать с трамплинов, заезжайте на возвышенности и все в таком духе. Благо, вариантов преград и правда много, так что вам нужно лишь научиться их правильно преодолевать и тогда все будет отлично. Важный момент - от скорости прохождения уровня зависит то, сколько вам дадут звезд, а количество звезд напрямую влияет на возможность улучшать свой мотоцикл. Так что, стоит уделять внимание скоростному прохождению уровней.

Управление

Разработчики, опять же, решили не изобретать велосипед заново и просто показали хорошее исполнение классики - у нас есть две клавиши для газа и тормоза, они расположены в правой части экрана и нажимаются интуитивно, плюс удобно их нажимать даже не на самом большом экране. В левой части дисплея расположены клавиши наклона вперед и назад, вы можете в полете или на земле регулировать наклон водителя, дабы как-то лучше заезжать или приземляться. Больше ничего в управлении нет, разработчик все сделал максимально просто и понятно для пользователей, за это лайк ставим.

Улучшения

Для улучшения своего транспортного средства вам нужны звезды, их вы получаете за скорость прохождения уровня - если прошли его за короткое время, то вам дали три звезды, если медленнее - две, если совсем катаетесь как улитка, то одну звезду. Улучшение стоит десять звезд, то есть нужно пройти минимум три уровня и тогда вы сможете улучшить движок или еще что-то. Это мотивирует играть больше, проходить все уровни на максимальной скорости и получать преимущество на своем мотоцикле. Здесь стоит отметить, что сложность уровней растет и если вы хотите играть с комфортом, то нужно улучшать свой мотоцикл.

Итог

Игра меня порадовала на сто процентов - это достаточно крутой продукт, дабы вы играли в него длительное время, плюс здесь красивая графика, действительно красивая, отличное управление, отсутствие навязчивого доната или рекламы после каждого заезда. Этого вполне достаточно для того, чтобы вы могли получать удовольствие и играть каждый день. Не скажу, что это лучшая игра в жанре, все же конкурентов тьма и хороших тоже наберется немало, но поиграть стоит - это именно тот продукт, который будет вас пасть в скучных ситуациях.