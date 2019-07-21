Обзор QUMO JOY MGame Dual. Игровой держатель для смартфона

Вы часто играете в мобильные игры на своем смартфоне? Кажется, пришло время обзавестись специальным решением, которое позволит существенно увеличить ваши возможности и при этом не дать перегреться вашему гаджету. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию игровой держатель для смартфона QUMO JOY MGame Dual. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора данный девайс можно было приобрести приблизительно за 2000 рублей. Комплектация включает в себя лишь само устройство и ничего лишнего.

Внешний вид и функционал

Перед нами компактный игровой держатель для смартфонов, получивший под свое управление стильный дизайн, который придется по душе даже самым капризным геймерам. Однако после распаковки присутствует неприятный запах пластика.

Разработчики использовали подпружиненный поперечный, для горизонтального расположения держатель для смартфона.

Для предотвращения повреждения корпуса были добавлены специальные резиновые вставки, которые плотно удерживают смартфон и не дают царапать его корпус.

Данный держатель подходит для смартфонов, ширина которых не больше 95 мм. Лично нам кажется, что данный показатель можно было немного увеличить.

Понравилось то, что данный держатель можно использовать не только для игр, но и для просмотра, к примеру, фильмов, используя устройство в качестве подставки для смартфона.

Кроме того, QUMO JOY MGame Dual обзавелся подсвечиваемой областью. Подсветка загорается красным цветом.

Ее можно выключить при помощи функциональной кнопки управления, расположенной на тыльной стороне устройства. Эта же кнопка отвечает за включения вентиляторов, которые позволяют не перегреться вашему смартфону при длительных игровых сессиях.

Пользователям понравится то, что данный держатель можно использовать в качестве зарядного устройства, а все благодаря наличию разъема USB и встроенному аккумулятору мощностью 2600 мАч. Другими словами, вы в любое время сможете подзарядить свой смартфон. Для зарядки самого держателя используется разъем microUSB.

Итоги

Подводя итоги по игровому держателю для смартфонов QUMO JOY MGame Dual следует отметить, что перед нами отличное решение для любителей мобильных игр. Устройство позволяет не уставать при длительных игровых сессиях и не перегреваться вашему смартфону. 40 мм вентиляторы своевременно охладят ваш девайс. Удобен ли он в использовании? Конечно же да. Кроме того, благодаря своим компактным размерам вы легко сможете переносить его с собой в рюкзаке. Что касается минусов, не понравится может поддержка смартфонов толщиной не больше 95 мм. Другими словами, если в вашем распоряжении бронированный чехол, то его, как нам кажется, придется снять. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.

Особенности