Обзор QUMO JOY MGame Qi. Игровой держатель с функцией беспроводной зарядки

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Согласитесь, практически у каждого пользователя смартфона в «вооружении» есть своя любимая игра, которую он играет каждый день. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию игровой держатель для смартфона, позволяющий существенно облегчить жизнь геймера и создать комфортные условия для игры. Встречайте, перед вами очередная новинка от компании QUMO, модель JOY MGame Qi.

Внешний вид и функционал

Перед нами игровой держатель для смартфона, который порадует своих покупателей наличием функции проводной и даже беспроводной зарядки. Данный девайс позволяет вывести опыт геймеров на совершенно новый уровень и дает возможность получить существенное преимущество перед другими игроками. Устройство поставляется в компактной стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию.

Корпус держателя выполнен из пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Форма устройства напоминает обычный геймпад. По бокам расположены две выдвижные ручки с подпружиненным продольным типом держателя для горизонтального расположения смартфона.

Девайс поддерживает смартфоны длиной до 170 мм, а благодаря надежной конструкции крепления и мягкому основанию, ваше мобильное устройство будет надежно зафиксировано и защищено от царапин.

По центру корпуса можно увидеть логотип компании производителя, снизу которого расположены светодиодные индикаторы состояния аккумулятора. На борту мощный аккумулятор емкостью 5200 мАч. Этого вполне будет достаточно подзарядить ваш смартфон до 2х раз, в зависимости от емкости аккумулятора.

Разработчики продумали все до мелочей. Если ваш смартфон поддерживает функцию беспроводной зарядки, то вам не придется подключать кабель для зарядки. Достаточно просто включить держатель. Ваш смартфон будет заряжаться автоматически.

Снизу находится разъем microUSB для зарядки аккумулятора держателя и кнопка вкл/выкл.

Сверху можно увидеть USB-разъем для зарядки вашего смартфона.

На тыльной стороне корпуса размещена выдвижная площадка, позволяющая установить держатель на ваш рабочий стол и отрегулировать угол наклона.

Благодаря своим небольшим размерам устройство легко можно переносить с собой в любое удобное для вас место в своем рюкзаке. В любом случае, как нам кажется, данный девайс сумеет привлечь внимание многих геймеров, которые часто играют в игры на своем смартфоне.

Итоги

Характеристики

Аккумулятор: 5200 мАч

Беспроводная зарядка: Qi 5 Вт

Держатель: для смартфонов до 170 мм длиной

Тип держателя: подпружиненный продольный, для горизонтального расположения смартфона

Вход: microUSB 5В до 1.5А

Выход: USB для зарядки смартфонов 5В до 2А

Подводя итоги по держателю для смартфонов QUMO JOY MGame Qi следует отметить, что перед нами отличное решение, позволяющее превратить мобильные игры в весьма увлекательное занятие. Кроме того, QUMO JOY MGame Qi служит как зарядник для аккумулятора вашего смартфона и не позволит прервать игру в самый ответственный момент. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, стильный дизайн, мощный аккумулятор, функция беспроводной зарядки, поддержка смартфонов до 170 мм и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.