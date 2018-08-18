Обзор REDRAGON GAINER. Доступная игровая мышка с подсветкой

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Современные игровые компьютерные мышки стали действительно чем-то новым. Это уже не те дешевые устройства, которые ломаются после месяца пользования. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередное детище компании REDRAGON, которая не перестает радовать своих покупателей многофункциональными устройствами. Встречайте, перед вами модель GAINER, получившая под свое управление стильную подсветку, дополнительные настраиваемые кнопки управления и эргономичный дизайн. На момент написания обзора средняя стоимость девайса, по данным официального сайта производителя, составляла приблизительно 1150 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Игровая мышка REDRAGON GAINER

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данной игровой мышке. Внутри упаковки находятся:

Особенности

Тип подключения: проводной

Интерфейс подключения: USB

Количество кнопок: 5 + колесо-кнопка

Тип сенсора: оптический

Разрешение: 1000/1600/2400/3200 dpi

Частота опроса: 500 Гц

Максимальное ускорение: 10 g

Цвет: чёрный

Длина кабеля: 1,8 м

ROHS / CE

Гарантийный период: 18 месяцев

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства позволяет использовать данную мышку только правшам. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло. Корпус девайса сделан из пластика в черном цвете с матовым покрытием. От следов пальцев никуда не деться.

На верхней части мышки расположились основные кнопки управления (правый/левый клик) и широкое прорезиненное колесо прокрутки шириной 8 мм. Чуть выше находится кнопка переключения DPi. Максимальное разрешение мышки составляет 3200 DPi. Всего четыре режима: 1000/1600/2400/3200 DPi.

На тыльной стороне мышки обосновался подсвечиваемый логотип компании производителя.

Подсветку получили и боковые грани устройства, где находятся специальные прорези в виде пчелиных сот. Менять цвет подсветки и режим, к сожалению, нельзя. Цвет подсветки будет меняться при переключении DPi: красный, синий, зеленый и фиолетовый.

На одной из боковых граней можно увидеть еще две дополнительные, настраиваемые кнопки управления. Следует отметить, что одна из них получила текстурную поверхность, что дает возможность не промахнуться по той или иной кнопке. Здесь же есть специальный выступ под большой палец.

На нижней части мышки расположились сразу четыре тефлоновые ножки, позволяющие получить лучшее скольжение по поверхности стола.

Кабель девайса, к сожалению не получил тканевой оплетки, однако его длины в 1.8 м более чем достаточно для комфортной работы.

Если говорить в целом, мышка REDRAGON GAINER станет отличным решением для начинающих геймеров, которые не могут позволить себе приобрести дорогостоящие флагманские устройства.

Программное обеспечение

На официальном сайте REDRAGON вы можете бесплатно скачать специальное программное обеспечение. В настройке мышки, как нам показалось, сумеют разобраться даже самые неопытные пользователи, которые впервые сталкиваются с подобными устройствами. Вы можете назначить на ту или иную кнопку определенную функцию, макросную команду и много другое. Другими словами, вы будете чувствовать себя как рыба в воде.

Итоги

Подведем итоги по игровой компьютерной мышке REDRAGON GAINER. Перед нами недорогое решение, которое отлично подойдет даже заядлым геймерам. Интересный дизайн мышки сумеет привлечь к себе внимание многих покупателей. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, наличие подсветки, отличный функционал, удобная форма и конечно же привлекательная цена. Из минусов не понравилось только минимальное значение DPi, которое равно 1000. Кажется было бы неплохо добавить значение в 500. В остальном устройство показало отличные результаты в работе и полностью оправдывает свою стоимость. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.