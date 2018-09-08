Обзор REDRAGON PEGASUS. Лучшая игровая мышка

2018-09-08, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - REDRAGON PEGASUS; [493]
Современные игровые мышки уже не те, что мы привыкли видеть. Если раньше за них приходилось существенно доплачивать, то сегодня, за небольшую стоимость, можно приобрести отличное решение, которое не ударит по вашему карману и позволит получить под свое управление многофункциональную мышку. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании REDRAGON, которая не перестает радовать своих покупателей недорогими, и в то же время качественными устройствами. Встречайте, перед вами игровая компьютерная мышка REDRAGON PEGASUS. На момент написания обзора средняя стоимость устройства, по данным официального сайта производителя, составляла приблизительно 1400 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с мышкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данной игровой мышке. В комплект поставки входят:
  • Игровая мышка REDRAGON PEGASUS
  • Диск с ПО
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Тип подключения: проводной
  • Количество кнопок: 7
  • Ресурс кнопок: 5 млн нажатий
  • Тип сенсора: оптический
  • Разрешение: 500-7200 dpi
  • Частота опроса: 1000 Гц
  • Максимальное ускорение: 10 g
  • Скорость IPS: 30 дюйм/с
  • ROHS / CE
  • Память для хранения профилей настроек
  • Программная управляемая подсветка мыши
  • Покрытие Soft Rubber Skin
  • Гарантийный период 18 месяцев

Внешний вид и функционал

Устройство выполнено из качественных материалов и к сборке у нас никаких нареканий не возникло. Корпус выполнен из черного пластика с использованием покрытия Soft Rubber Skin. Мышку могут использовать не только правши, но и левши, что является большим плюсом. Другими словами, дизайн девайса придется по душе всем.

На верхней части мышки расположились основные кнопки управления (правый/левый клик), широкое прорезиненное колесико и кнопка переключения DPi.

Боковые грани получили шероховатую поверхность, что позволило обеспечить лучший хват мышки.

На одной из боковых граней можно увидеть две дополнительные кнопки управления: вперед/назад.

На тыльной стороне мышки находится логотип компании производителя.

В дизайне устройства понравились рубленые углы, которые придают мышке агрессивный и игровой характер, а стильная подсветка по всему корпусу придает насыщенность девайсу.

На нижней стороне игровой мышки закреплены четыре тефлоновые ножки, позволяющие получить лучшее скольжение по поверхности стола, а между ними расположился оптический сенсор с максимальным разрешением 7200 DPi, чего более чем достаточно для комфортного пользования. Сенсор показывает отличные результаты в работе. Здесь же обосновалась кнопка переключения между профилями.

Особое внимание следует уделить прочному прорезиненному кабелю, который прослужит долгую службу своему владельцу.

Устройство отлично ложится в руку и ей очень удобно управлять. Ощущение, что в вашем распоряжении флагманское решение.

Программное обеспечение

На официальном сайте REDRAGON вы можете скачать бесплатное программное обеспечение, позволяющее полностью настроить все необходимые функции под свой стиль. Кроме того, благодаря встроенной памяти мышки вы сможете хранить в ней свои настройки и использовать игровую мышку даже на чужом ПК.

Разобраться во всех настройках сумеют даже самые неопытные пользователи. В первой вкладке дается возможность изменить настройки кнопок управления, добавить макросные команды, мультимедийные функции и т.д. Пользователю дается возможность создать 5 отдельных профилей под различные игры.

Вторая вкладка открывает перед вами возможность изменить настройки подсветки, выбрать режим и задать значения.

В третьей вкладке придется немножко задержаться, ибо здесь будут создаваться макросные команды для определенных игр. Разработчики не стали заново придумывать велосипед и оставили все в привычном формате.

Итоги

Подведем итоги по игровой компьютерной мышке REDRAGON PEGASUS. Перед нами недорогое устройство, которое получило под свое управление все, что необходимо для современного геймера. Настраиваемые кнопки управления позволяют создать под ту или иную игру необходимые настройки функций, а стильная подсветка украсит вашу игровую зону и придаст некую атмосферу. По своим формам мышка понравится практически всем пользователям. Мышка удобно ложится в руку и ей приятно пользоваться. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественная сборка и материалы, настраиваемая подсветка и кнопки управления, и конечно же приятная цена. Существенных минусов нам выявить не удалось. Да их, как нам кажется, и нет. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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