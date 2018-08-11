Обзор REDRAGON SHARK. Лучшая игровая беспроводная мышка

2018-08-11, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - REDRAGON SHARK; [153]
Компьютерные мышки пользуются большой популярностью среди геймеров, которые то и дело охотятся за интересными новинками. Внимание привлекают и беспроводные решения, которых за последнее время стало еще больше. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию многофункциональную беспроводную игровую мышку от компании REDRAGON. Встречайте, перед вами модель SHARK, получившая под свое управление интересный дизайн, сразу десять кнопок управления и привлекательную стоимость. На момент написания обзора средняя стоимость девайса, по данным официального сайта производителя, составляла приблизительно 2500 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в яркой упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данной мышке. Богатая комплектация сама говорит за себя. Внутри коробки находятся:
  • Игровая мышка REDRAGON SHARK
  • USB-адаптер
  • Дополнительные тефлоновые ножки
  • Диск с ПО
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Тип подключения: беспроводной
  • Интерфейс подключения: USB
  • Количество кнопок: 10
  • Тип сенсора: IR-лазерный
  • Разрешение: 100-7200 dpi
  • Радиус действия: 15 м
  • Питание: 2 × AA
  • Частота опроса: 500
  • Максимальное ускорение: 30
  • Частота обработки кадров: 8000
  • Скорость IPS: 30
  • Рабочая частота: 2.4 ГГц
  • Цвет: чёрный + красный
  • ROHS / CE: Да
  • Гарантийный период: 18 месяцев

Внешний вид и функционал

Название мышки само говорит за себя. По своим формам она действительно напоминает акулу. Строгие, вытянутые линии и плавные переходы отлично придутся по душе даже заядлым геймерам.

Корпус устройства получил покрытие Sand Rubber Skin, что позволило существенно усилить сцепление при захвате мыши. Мышка выполнена для правшей, в руке лежит очень удобно и приятно.

На верхней части девайса расположились основные кнопки управления (правый/левый клик) и широкое прорезиненное колесико прокрутки. Здесь же находятся еще четыре дополнительных настраиваемых кнопок управления.

На тыльной стороне можно увидеть подсвечиваемый логотип REDRAGON. Не понравится может лишь то, что подсвечиваемых областей здесь не так много: логотип и колесико прокрутки. Менять цвет подсветки также возможности нет.

На боковых гранях есть специальные прорези, которые дают дополнительную сцепку для пальцев. На одной из граней обосновались выступы под пальцы, которые позволяют чувствовать себя комфортно в любой игре.

На противоположной грани находятся три дополнительные кнопки управления на которые можно назначить определенную функцию, либо макросную команду.

На нижней части мышки расположились четыре тефлоновые ножки, усиливающие скольжение по поверхности. Кроме того, при необходимости вы их можете легко заменить. В комплекте с устройством есть дополнительные ножки, что не может не порадовать. Здесь же находится отсек под USB-адаптер и две батарейки типа АА.

Чуть выше можно увидеть лазерный сенсор и переключатель вкл/выкл устройства. При необходимости вы можете использовать режим Eco, чтобы уменьшить расход заряда батареек. Не понравилась работа сенсора, все же частоты опроса в 500 Гц нам показалось маловато. Иногда появляются не значительные потери связи, что в некоторых играх может сыграть злую шутку.

Если говорить в целом, следует отметить, что игровая беспроводная мышка REDRAGON SHARK отлично покажет себя в управлении начинающих геймеров. Заядлым геймерам, как нам кажется, все же нужно более профессиональное решение. К дизайну, качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло. Все детали собраны аккуратно и без всяких зазоров.

Программное обеспечение

Простое и интуитивно понятное меню позволяет быстро настроить функционал мышки под свои нужды даже неопытным пользователям. Дается возможность настроить сразу 5 профилей под различные игры. Порадовало то, что сохраненные профили будут храниться в памяти устройства, что позволяют использовать мышку даже на чужих ПК и при этом не терять своих настроек.

Максимальное значение DPi составляет 7200, чего более чем достаточно для того, чтобы найти для себя комфортный уровень работы. Благодаря тому, что на кнопки управления вы можете назначать и функции клавиатуры, данная мышка отлично подойдет и для обычных пользователей.

Итоги

Подведем итоги по беспроводной игровой мышке REDRAGON SHARK. Перед нами стильное, многофункциональное устройство, которое придется по душе даже самым капризным пользователям. Дополнительные, настраиваемые кнопки управления позволяют как можно меньше задействовать клавиатуру в той или иной игре, что является большим плюсом. Да, здесь есть свои нюансы, которые следовало бы доработать, однако общая картина достаточно неплохая. Необычный дизайн, как нам кажется, привлечет к себе внимание многих покупателей. Не хватает лишь оптического сенсора, который здесь был бы кстати. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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