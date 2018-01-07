Обзор RIVA case 8365 Black. Для самых активных пользователей

Многие пользователи воспринимают слово «путешествие» с мыслями о длительных поездках через всю страну или перелетом на другой континент. Однако, путешествовать можно и по своему городу - с работы домой тоже ведь путешествие, просто более короткое. И в таких повседневных путешествиях хочется получить максимум удобства, комфорта и надежности, дабы носить с собой все свои устройства, книги и прочие предметы, наслаждаться жизнью и понимать, что все необходимое у вас под рукой и этим можно спокойно пользоваться.

Я достаточно активный пользователь, без всякого сомнения, и таскаю с собой ноутбук, камеру и книгу в любом случае - даже если просто выхожу из квартиры поснимать очередной смартфон для обзора на фоне городских многоэтажек. Так что для меня важным элементом жизни является рюкзак и его вместимость, качество и продуманность отделений - если разработчик постарался и применил свои способности, то я рад и буду пользоваться этим продуктом каждый день с улыбкой на лице и позитивным настроем. Благо, с продукцией RivaCase я уже знаком очень хорошо и понимаю, что делает компания все хорошо, что в команде работают не просто дизайнеры, а профессионалы своего дела с пониманием того, как и что нужно делать.

Внешний вид

Сегодня у нас на обзоре интересный рюкзак для повседневной жизни под названием RivaCase 8365 Black - он идеален для поездок на метро, прогулок по парку или посещения разнообразных мероприятий. Выглядит круто, внутри тьма места для ваших девайсом и необходимых вещей, плюс все сшито надежно. Давайте же посмотрим на то, что из себя представляет этот рюкзак!В большинстве случаем производители рюкзаков или сумок для транспортировки ноутбуков и прочих предметов используют не самые подходящие материалы. Например, я часто встречал на рюкзаках от других брендов вставки из замши - это смотрится очень дорого, очень красиво, но буквально через неделю после использования нужно уже идти в магазин и покупать средство для чистки замши и специальную щетку, ведь материал быстро изнашивается и выглядит плохо, особенно если это недорогая замша.

Здесь производитель решил не играть с материалами и просто выполнил рюкзак из приятной на ощупь ткани. Я не большой специалист по тканям и сказать что-то детально не смогу, но в характеристиках на сайте указан полиэстер и на этом все. Ткань в моем случае темно-серого цвета, выглядит достаточно красиво и в руках ощущается шикарно, плюс внутри стенки достаточно прочные и из-за этого рюкзак не становится мешком в руках, форма держится даже в том случае, если внутри рюкзака ничего нет, это тоже важно.

Стоит отметить небольшой плюс из опыта эксплуатации - даже если вы как-то испачкаете данный продукт, вам достаточно обычной сухой салфетки для того, чтобы протереть пыль или влажной салфетки, если «повреждения» более серьезные. То есть, никакие чистящие средства я не использовал - достаточно самой обычной салфетки и покрытие становится чистым. Это все ткань - она не впитывает пыль, грязь и прочие варианты, все легко вытереть и в повседневной жизни это шикарное преимущество, за которое уже можно поставить большой плюс продукту.

На лицевой стороне рюкзака нет никаких ярких элементов или логотипов - разработчик решил разместить логотип компании в правом нижнем углу, он достаточно неброский. Это плюс, так как большие и яркие логотипы рано или поздно пачкаются и продукт теряет свой привлекательный внешний вид, здесь же и логотип добавили, и он совершенно не портит вид рюкзака.

Так же на лицевой стороне расположено несколько карманов - один сразу снизу рюкзака, он небольшой, но вместительный. Лично я его использую для мелких вещей - кабелей зарядки, сменных батарей на фотоаппарат, карт памяти и так далее. Вы, конечно, можете там хранить что-то другое.

Выше у нас располагается достаточно большое отделение, которое разделили на две секции - одна закрыта на липучку (это цельная секция, без кармашков и прочих штук внутри) и карман на замке (здесь внутри есть два кармашка для документов, смартфона, батареи и так далее). Это позволяет вам иметь легкую доступность к каким-то нужным предметам, которые нужно часто доставать, но, при этом, вам не нужно раскрывать основной отдел рюкзака.

Дальше у нас идет уже основной отдел, про него мы поговорим немного позже и более детально, там есть свои фишки. Кстати, к одной из фишек относится внешний выход под USB - он так же расположен на лицевой стороне, точнее немного сбоку, и, как вы уже догадались, через этот порт мы будем заряжать свой смартфон.

Ближе к тыльной стороне (та, которая соприкасается с вашей спиной) у нас есть еще один отдел - внутри есть просторное место и небольшой кармашек на половину, примерно, отдела. Здесь я таскаю ноутбук и хотя в основном отделе тоже есть под это место, все же жесткость спинки позволяет не переживать о сохранности ноутбука и по этой причине я выбрал для своего MacBook именно этот отдел.

Тыльная сторона и правда очень жесткая и надежная - имеется несколько панелей черного цвета, которые не дают рюкзаку гнуться. Не могу уверять, но есть ощущение, что такие панели не дадут вам горбиться и зарабатывать сколиоз при повседневной ходьбе (это важная штука для школьников и студентов, кстати). Плюс, здесь же имеется кармашек для установки рюкзака на ручку чемодана - если вы много путешествуете с громадным чемоданом на колесиках, то можно облегчить себе ношу и подцепить рюкзак на ручку. Отдельно поставлю лайк производителю за выдавленный логотип компании на тыльной стороне - очень приятно на ощупь.

Лямки рюкзака оказались весьма классическими - с внешней стороны они исполнены из того же материала, что и вообще весь рюкзак, внутри же есть мелкая сетка для лучшего сцепления с пользователем. Регулируются лямки достаточно гибко, можно подобрать длину почти под любой рост.

И, небольшая мелочь - на боковых гранях рюкзака есть небольшие карманы на резинке. Сюда можно бутылки с водой всунуть и иметь к ним легкую доступность, плюс не нужно переживать, что вода прольется и зальет вам ноутбук внутри. Реализовано очень добротно, но заметил эти кармашки я не сразу.

Отделы

В целом, дизайном продукта я доволен полностью - выглядит привлекательно, рюкзак очень практичен в использовании на каждый день, много отделов и карманов для быстрого доступа к важным вещам. Вроде ничего удивительного, но все так интересно и качественно реализовано, что эмоции от использования остаются самые позитивные. За дизайн ставлю десять из десяти, без сомнения.Начнем с основного, как я его называю, отделения. Это отделение расположена на тыльной стороне рюкзака, то есть максимально близко к вашей спине и пластинам жесткости. Отделение открывается для вертикальной погрузки ноутбука, замок открывается лишь немного больше, чем нужно для погрузки устройства. Возможно, это было сделано для того, чтобы ноутбук не выпал или просто сама конструкция не позволила сделать замок кармана больше, но, в целом, претензий к отделу нет - можно спокойно класть ноутбук и он будет под надежной защитой, плюс есть небольшой карман на половину дела для зарядки или планшета, например. Правда, есть недостаток - здесь нет фирменной липучки, которая крепит ноутбук намертво.

Дальше, у нас есть небольшой карман для мелочей - сюда обычно кладут ключи или что-то в таком духе. Собственно, карман ничем примечательным не удивил - он удобен, им легко пользоваться, да и все на этом. С другой стороны, некоторые рюкзаки остаются без такого приятного дополнения, а здесь разработчик решил сделать все удобно для повседневного использования.

Следующим у нас идет отдел с изюминкой. Сам отдел достаточно вместительный, сюда можно так же класть ноутбук, планшет, книги или что-то еще. Здесь у нас помимо громадного пространства для ваших гаджетов есть так же два дополнительных кармана. Один находится в верхней части отдела, он с сеткой и сюда можно всякие мелочи бросать или предметы, которые нужны не так часто, но терять их в глубине основного отдела не хочется.

Второй карман намного интереснее - внутри есть достаточно пространства для того, чтобы вы положили портативную батарею и подключили ее к кабелю питания. Этот кабель идет от внешнего выхода, который вы можете найти на правой стороне рюкзака.

Вы подключаете к кабелю по USB портативную батарею, кладете ее в карман, а к внешнему выходу подключаете свой кабель зарядки. Можно ходить со смартфоном в руках, заряжать его через кабель и не ощущать стеснения в движениях. Это крутая фишка, которая только начала набирать популярность.Так же у нас на лицевой панели расположен небольшой отдел, внутри которого можно так же носить какие-то дополнительные вещи. И, что самое приятное, внутри расположено еще два кармана для смартфонов или батарей сменных, лично мне, как человеку с тонной павербанков, такая фишка очень понравилась.

Следующий карман на липучке уже без лишних особенностей, сюда можно бросить наушники после прослушивания музыки и пойти на работу. Подходит для любой мелочевки, которой у вас в карманах достаточно много, но хочется носить это все в более приличном виде.

Итог

В самом низу рюкзака расположен еще один небольшой кармашек, да, он тоже для мелочевки и вы можете туда что-то важное, но не очень популярное бросить. К примеру, ключи можно носить здесь, можно что-то еще подобное добавить.При выборе рюкзака для активного пользователя или гика нужно смотреть на множество факторов - на качество материалов и швов, на продуманность отделений, на удобство при размещении мелких предметов, на лямки, спинку, замки и дизайн. И, конечно же, на стоимость тоже смотреть нужно, она важна в любой ситуации.

Данный рюкзак меня порадовал в первую очередь своим качеством - используются достаточно дорогие и приятные на ощупь материалы, которые не так просто испачкать или испортить их внешний вид. Плюс, есть несколько вариантов расцветки, дабы вы могли подобрать что-то под свой стиль одежды. Добавим сюда надежные швы и получаем шикарный вариант для самых активных пользователей.

Помимо качества сборки, рюкзак сильно порадовал своими отделами - вы можете с удобством пользоваться рюкзаком как в офисных условиях, так и в путешествиях или спорте. Например, я пробовал ездить с рюкзаком на метро или в автобусах, пробовал запихнуть внутрь все свои гаджеты и даже ходил в тренажерный зал - во всех этих сценариях использования рюкзак показал себя просто шикарно и проблем с укладкой вещей я не ощущал.

Стоимость тоже оказалась приятной - покупая рюкзак, вы не будете переживать за сильный удар по семейному бюджету. Плюс, стоит понимать, что такого рода продукцию вы покупаете не на год, а на несколько лет, так что траты окажутся вовсе смешными по истечению времени. Могу всем рекомендовать этот вариант рюкзака - компания RivaCase вновь показала себя с самой лучшей стороны.