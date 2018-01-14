Обзор RIVA case 8460 Black. Ультимейт решение

Вступление

На протяжении своего дня я активно использую массу разных устройств, которые должны работать в любом месте - в кафе я набираю обзор на ноутбуке, в поездке слушаю музыку со смартфона и заряжаю с портативных батарей свои смартфоны, планшеты и плееры. Естественно, когда у тебя такой большой технопарк, то нужно это где-то размещать и транспортировать с собой в удобном и комфортном виде. Собственно, в последнее время я стал пользоваться рюкзаком RIVA case 8460 Black, который не просто удовлетворяет все мои потребности, а открывает новые возможности для работы и путешествий.

Собственно, я достаточно дотошно отношусь к выбору рюкзаков или сумок - современная электроника стоит достаточно дорого (любой ноутбук адекватного уровня производительности стоит от тысячи долларов) и если носить такое добро в дешевенькой и не самой качественной сумке, то можно рано или поздно остаться без любимого девайса. С одной стороны - это логично, что когда покупаешь дорогой ноутбук, планшет или смартфон, то нужно носить гаджет в адекватном чехле или сумке, но не все пользователи доходят до этой мысли и часто замечаешь, как новенький MacBook за три тысячи долларов таскают на работу в сумке за пять долларов.

Внешний вид

Сегодня я расскажу вам о рюкзаке, который ярко показывает другим производителям как нужно делать. Это - правильный рюкзак. Он удобный и дико-вместительный, у него стильный дизайн, практичная ткань и отличное качество сборки. С таким рюкзаком можно ездить на работу в метро хоть каждый день и не переживать о потертостях или рваных швах, можно отправляться с ним в горы или на какую-то конференцию и получать удовольствие от того, что ваш девайс находится под надежной защитой. Давайте же посмотрим на то, что рюкзак умеет и почему он такой крутой.Рюкзак производитель поставляет в трех цветовых вариантах - черном (как у нас на обзоре), темно-синем и аквамариновом (светло-синем). Лично мне понравился черный вариант за свою практичность, хотя вариант светлого оттенка выглядит тоже весьма и весьма привлекательно, а темно-синий является новинкой и это, пожалуй, самый стильный вариант расцветки.

Изготовлен рюкзак из синтетической ткани, выглядит весьма и весьма привлекательно, плюс эту ткань достаточно сложно испачкать или как-то повредить. Например, я таскал рюкзак на все свои встречи и поездки, но даже спустя такой срок активного использования продукт выглядит как новый. Это, как по мне, очень важная деталь, ведь рюкзак выглядит очень солидно их хотелось бы иметь достойный внешний вид как можно дольше.

Давайте пройдемся по элементам дизайна данного продукта. На лицевой стороне рюкзака сразу заметен карман странной формы, он открывается посредством одного замка и внутри достаточно много места находится. Стоит отметить, что размеры кармана превышают размеры, которые вы видите снаружи. Сюда отлично комплектовать батареи, наушники, книги для поездок - быстрый и легкий доступ, плюс предметы не вываливаются, даже если вы резко откроете карман в наклонном положении. На этом же кармане нарисован логотип компании, смотрится не сильно приметно и достаточно серьезно.

Далее, на этой же стороне у нас расположен еще один отдел - вы открываете его и находите внутри массу полезных кармашком. О них мы поговорим немного позже, но в целом данный отдел используется для разных личных предметов (паспорта, например) и мелких вещей, которые хочется держать в аккуратном виде внутри рюкзака. Я здесь таскал второй смартфон и пару батарей для зарядки - очень удобно из-за карманов внутри отдела.

И, последним отделом этого продукта является отдел для вертикальной загрузки ноутбука. О внутреннем обустройстве отдела мы поговорим в следующем абзаце, а здесь я скажу, что отдел достаточно большой, в него помещается ноутбук с диагональю до 17,3 дюймов, плюс есть отдел для планшета и так далее.

Понравилась мне и тыльная сторона - ее продумали с упором на удобство и комфорт в использовании. Здесь у нас спинка достаточно жесткая, которая еще и с сеткой специальной. Сетка позволяет вашей спине ышать и даже летом, если вы вдруг решите отправиться в горы или просто будете путешествовать по жаркому мегаполису, то лишний раз потеть спина не будет.

Лямки в этом плане тоже понравились, плюс у них есть достаточно гибкая система регулировки по длине - можно настроить высоту посадки рюкзака под любой вариант роста, это большой плюс, так как у некоторых рюкзаков на рынке есть очень узкие рамки настройки.

Отделы

И, конечно, не обошлось и без кармашка для установки рюкзака на ручку чемодана. В последнее время это весьма популярная фишка, хотя она и не всем нужна.В плане внешнего вида продукт меня очень порадовал - разработчик постарался сделать рюкзак максимально практичным, максимально удобным для повседневного использования. При этом, дизайн весьма привлекателен и с таким вариантом не стыдно прийти на конференцию, собеседование или на работу в офис. Вы удивитесь, но два этих компонента очень редко уживаются, так что RIVA case 8460 Black - действительно уникальный рюкзак, способный удовлетворить потребности как офисного работника, так и активного спортсмена или путешественника.Помимо внешнего вида, достаточно важным параметром выбора рюкзака является еще и компоновка отделов - если у вас красивый продукт, но в нем недостаточно продумана система расположения ваших девайсов, то пользоваться им будет не очень интересное.Начнем с отдела для ноутбука - он расположен в самой крайней части ноутбука, то есть отдел прилегает к вашей спине. Это большой плюс, так как это отделение для ноутбука, планшета и документов, и благодаря вашей спине и пластинам на тыльной стороне рюкзака, начинка отдела всегда будет оставаться под надежной защитой.

Собственно, внутри отдела есть карман для ноутбука с застежкой, дабы вы могли спокойно носить там ноутбук и он был надежно закреплен. Плюс, есть отделение для планшета или чего-либо еще, и остальное пространство так же для вас доступно - сода можно еще пару ноутбуков воткнуть, без проблем.

Следующее отделение у нас предназначено для хранения более мелких предметов - смартфона, батареи портативной, документов, канцелярии, блокнотов или книг. Благодаря приличным размерам отдела и большому набору карманов для комплектации мелких предметов, данный отдел меня порадовал даже больше отдела для ноутбука. Собственно, туда вы просто кладете ноутбук и все, а здесь у нас громадное пространство для фантазии и реализации своих задумок.

Самый маленький отдел, который находится ближе к лицевой панели, не разделен на карманы дополнительные, но здесь достаточно удобно носить что-то, к чему нужен быстрый доступ.

Итог

Отдельно так же стоит отметить малозаметные боковые карманы для транспортировки напитков - сюда можно поставить бутылку с водой, термос или что-то еще. Правда, карманы и правда незаметные и если не знать о них наверняка, то можно и не заметить - в предыдущем обзоре я уже говорил, что не сразу заметил данные карманы, хотя их реализация с резинками для плотной фиксации очень даже хороша.Для меня, как и для большинства пользователей, при выборе рюкзака для повседневного использования важными являются три параметра - качество «сборки», продуманность отделений и стоимость. Да, можно сюда так же добавить дизайн, всевозможные фишки и особенности, бренд и все в таком духе, но это уже второстепенные моменты. Основными же являются качество, вместительные отделы и стоимость.

В плане качества у данного производителя все хорошо - мы уже не первый раз делаем обзор на продукцию этого бренда и пока что вообще ничего негативного не заметили. Отличные материалы, отличная строчка, все детали подобраны и продуманы, нет ничего ,к чему я бы мог придраться.

Отделы здесь тоже весьма продуманы, видно, что люди знают свое дело и делают рюкзаки исходя из своего опыта и знаний. Вы можете спокойно носить с собой ноутбук с зарядкой, пару смартфонов, планшет, павербанки, кабели зарядок и переходники, плюс книги, учебники, тетради, массу мелочей и это все будет удобно рассортировано по отделам, а не смешано в одну кашу в одном из отделов.

Стоимость здесь тоже классная, при наличии качества, дизайна и дорогих материалов, рюкзак стоит совершенно смешных денег и если сравнить с конкурентами по сегменту, то вы поймете насколько это доступное решение. Собственно, из-за этого мы и рекомендуем продукт всем и каждому, кто ходит на работу, учебу или вообще выходит из дома.