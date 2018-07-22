Обзор REDRAGON MAMMOTH - Многофункциональная игровая мышка с подсветкой

2018-07-22, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Redragon Mammoth; [158]
Современные геймеры очень тщательно относятся к выбору различной периферии для своего компьютера. Однако одной из важных составляющих все же является мышка. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию доступную игровую мышку от компании REDRAGON, которая не перестает удивлять своих покупателей интересными решениями. Встречайте, перед вами модель Mammoth. Устройство получило под свое управление сразу 10 кнопок управления, стильную подсветку и необычный дизайн. Игровая мышка доступна в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стильной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. Богатая комплектация не может не удивить. Внутри упаковки находятся:
  • Игровая мышка Redragon Mammoth
  • Футляр для грузиков
  • 8 грузиков (по 2,5 г каждый)
  • Дополнительные тефлоновые ножки
  • Диск с ПО
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Оптическая лазерная
  • Дизайн: для правой руки
  • Количество клавиш: 10
  • Частота опроса: 1000 Гц
  • Разрешение оптического сенсора: 16400 dpi
  • Кабель в тканевой оплетке
  • Регулировка веса
  • Покрытие мыши: Sand Rubber Skin
  • Подсветка мыши: RGB (16 млн. оттенков)
  • Сенсор мыши: Avago ADNS 9800
  • Вес мыши: 120 г + 8 съёмных грузиков по 2,5 г
  • Интерфейс: USB, проводной
  • Максимальное ускорение: 30 г
  • Частота обработки кадров: 12000
  • Габариты (ВхШхГ): 45x80x121 мм.

Внешний вид и функционал

Перед нами открывается любопытный дизайн, который несомненно заинтересует большинство покупателей. Большие формы REDRAGON MAMMOTH позволяют комфортно пользоваться мышкой любому, особенно пользователю с большим хватом руки. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло. Корпус девайса выполнен из качественного пластика, а благодаря специальному покрытию Sand Rubber Skin мышка не выскальзывает с руки и на ней не сильно остаются следы от пальцев.

На верхней части устройства расположились основные кнопки управления: правый/левый клик мышки, широкое прорезиненное колесико прокрутки с подсветкой, переключатели DPi и дополнительная кнопка Fire.

Верхняя часть корпуса разделяет красная пластиковая вставка, под которой обосновался подсвечиваемый логотип компании производителя.

На одной из боковых граней также можно увидеть сразу три настраиваемые кнопки управления и выступ под большой палец. Здесь же находится подсвечиваемая область.

На противоположной гране девайса нет никаких кнопок управления. Здесь расположилась подсвечиваемая область и выступ под пальцы.

На нижней части мышки обосновались две удлиненные тефлоновые ножки, которые при необходимости можно заменить самостоятельно. По центру разместился оптический сенсор Avago ADNS 9800, который показывает отличные результаты в работе и уже успел зарекомендовать себя как надежного помощника геймера. Особенностью сенсора является то, что он позволяет изменять разрешение от 50 до 16 400 DPi с шагом в 50 DPi. Это позволяет настроить разрешение мышки под любую игру и чувствовать себя в них как рыба в воде.

Чуть выше можно увидеть специальную кнопку, позволяющая переключаться между сохраненными профилями мышки. Благодаря встроенной памяти, которая позволяет хранить до 5-ти профилей, вы можете использовать REDRAGON MAMMOTH даже на чужом ПК и использовать свои настройки.

Вес мышки играет не менее важную роль для геймеров. Порадовало то, что в REDRAGON MAMMOTH вес устройства можно регулировать при помощи специальных грузиков, которые поставляются в комплекте с мышкой. В распоряжении всего 8 грузиков по 2.5 г каждая.

Кабель мышки достаточной длины и он в плетеной оплетке, что существенно увеличивает срок его службы.

Если говорить в целом, устройство получило отличный и современный дизайн. Однако, возможно, задумаются те пользователи, которые привыкли к компактным мышкам.

ПО

Теперь давайте о самом главном - программном обеспечении. На официальном сайте производителя вы можете скачать и установить специальное программное обеспечение, позволяющее полностью насладиться всеми возможностями мышки. Меню очень простое и понятное в управлении. В настройке сумеют разобраться даже самые неопытные пользователи.

Есть возможность настроить под свои нужды сразу 5 отдельных профилей под различные игры. Вы также можете настроить скорость опроса мыши (125, 250, 500, 1000 Гц).

Особое внимание следует уделить тому, что вы можете полностью изменить функционал кнопок управления и назначить на них даже функции любых клавиш клавиатуры. Геймеров порадует возможность записывать макросы. Очень важным фактором является то, что вы можете записать макрос с последовательностью до 52 команд с возможностью зацикливания.

Здесь же вы сможете настроить под каждый профиль свою цветовую гамму. Уникальная система подсветки дает возможность пользователям настроить ее на любой цвет.

Следует отметить, что не всю подсветку можно будет регулировать. Разноцветная подсветка верхних дополнительных кнопок назначена заводскими настройками и их изменить нельзя. Всего пять режимов DPi, на каждый назначен свой цвет.

Итоги

Подведем итоги по игровой компьютерной мышке REDRAGON MAMMOTH. Перед нами многофункциональное устройство, позволяющее существенно расширить возможности любого геймера, и не только. Мышка отлично подойдет и для обычных пользователей, которые могут переназначить функционал клавиш так, чтобы клавиатуру нужно было использовать как можно меньше. Относительно недорогая стоимость мышки позволяет приобрести REDRAGON MAMMOTH практически любому пользователю. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, стильный дизайн, наличие подсветки, настраиваемые кнопки управления, встроенная память, специальное покрытие Sand Rubber Skin, регулируемый вес и конечно же отличный функционал. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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