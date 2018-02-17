Обзор Riva Case RIVAPOWER VA4749. Павербанк с изюминкой

2018-02-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - RIVACASE VA4749; [274]
Я не могу представить свою жизнь без портативной батареи - когда находишься вне дома, то постоянно ищешь что-то в интернете, общаешься в пяти мессенджерах и отвечаешь на сообщения в социальных сетях, постоянно играешь в игры и смотришь видеоролики из сети. Естественно, батареи даже самого продвинутого смартфона на это не хватит, так что лучше носить с собой портативную зарядку на все случаи жизни. Собственно, устройство Riva Case RIVAPOWER VA4749 меня полностью устроило по внешнему виду и габаритам, здесь 5000 мАч и можно зарядить свой гаджет в любое время, плюс есть отличная возможность зарядить продукт в автомобиле или напрямую от розетки.

Поминаю, что не многим это будет полезно и если у вас нет авто, то можно присмотреть другую модель с большим запасом и той же стоимостью. Однако, если у вас есть авто или вы хотите на работе подключить батарею к розетке и зарядить два смартфона по кабелю, то это решение будет наиболее интересным и привлекательным. Думаю, раньше вы ничего подобного не видели и батарею от прикуривателя еще не заряжали, а сегодня я расскажу вам о том, как это можно делать с удобством и комфортом.

Комплект поставки

Комплект поставки батареи максимально простой, тут даже писать особо не про что.

На передней стороне коробки расположена информация об устройстве и основные характеристики.

На тыльной стороне - немного больше данных.

Сама коробка выполнена из прочного материала с привлекательным дизайном, цветная полиграфия выглядит действительно красиво. И, сама коробка занимает мало места.

Внутри нас ждет батарея, кабель зарядки для смартфона с microUSB на USB и сама батарея. Конечно, есть еще небольшой запас макулатуры, но это нам не интересно.

Комплект поставки получился весьма лаконичным и без всяких лишних штук, которые так бесят.

Дизайн

Не могу сказать, что дизайн корпуса здесь чем-то сильно удивляет. Но, материалы очень порадовали - они приятны на ощупь и матовый пластик не так сильно пачкается, на нем практически не заметны царапины. Собрано все очень плотно, ничего не болтается и не шатается. Для меня, как ценителя портативных батарей, это громадный плюс, так как китайские варианты трещат даже когда из коробки достаешь.

На лицевой панели у нас имеется два порта USB с 1,5А и 2А, они используются для зарядки ваших гаджетов. Очень удобно, что выхода именно два, хотя объем батареи не позволит зарядить два современных смартфона, например.

На верхней части корпуса располагается зарядка от прикуривателя автомобиля. На другой стороне у нас имеется механизм, внутри которого спрятана вилка. Легко достается и при помощи клавиши на корпусе прячется обратно.

Монолитный «кирпичик», который удобно носить в руках, бросать в сумку и так далее.

Тестирование

Я провел достаточно много времени с данной батареей и могу сказать, что она показала себя достаточно достойно. Я тестирован ее со смартфоном на 4050 мАч и с продуктом на 1560 мАч. Модели называть не буду, это не так важно, а вот то, что батарея показывает практически точный объем мАч - важно.

Я могу занять смартфон на 4050 мАч один раз. Да, там еще останется немного заряда, но, в целом, показатель приблизительно равен 4800 мАч. На упаковке и в характеристиках указано 5000 мАч, такая разница совершенно меня не разочаровала и она могла появиться из-за определенных факторов в самом смартфоне, кабели зарядки и так далее.

Но, что самое главное, батарея может три раза зарядить мой iPhone 5S. Я только-только поменял в нем батарею и она заряжается ровно три раза от этого устройства, что меня несказанно радует. Учитывая возможность воткнуть продукт в розетку и заряжать сразу два смартфона, батарею можно назвать незаменимым устройством.

В плане длительности зарядки все достаточно стандартно - через 2,0А смартфон заряжается примерно за 3 часа на 100%. То есть, скорость заряда точно такая же, как от зарядки через розетку. На выходе 1,5А скорость немного поменьше, около четырех часов на заряд полной батареи смартфона с 4050 мАч.

Итог



Итог достаточно простой - это шикарное универсальное средство для тех, кто хочет всегда иметь под рукой возможность подзарядить свой смартфон. Вы можете использовать батарею в автомобиле, дабы заряжать сразу два устройства в дороге. Удобно, если вы путешествуете по миру и вам нужно получать максимум контента со своего девайса.

Можно дома поставить эту штуку в розетку и заряжать свои смартфоны без отдельного блока зарядки. Тоже классная штука, особенно в путешествиях, когда боишься забыть в гостинице блок зарядки.

И, конечно, это шикарный вариант для тех, кто в дороге хочет зарядить свой смартфон. Свои основные функции устройство тоже выполняет на сто процентов.

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