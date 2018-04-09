Обзор Rocky Climb. Убиваем время с пользой

2018-04-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - Rocky Climb; [21]
Большинство современных мобильных игр оказываются достаточно скучными и однообразными буквально спустя пару дней после активного прохождения. Это грустно, так как постоянно сидеть и искать новые игры, проверять их, тестировать, а потом вновь удалять не очень хочется. Мы, конечно, делаем это за вас и потом рассказываем о самых интересных игра, но все же рынок мобильных проектов постепенно угасает. На фоне всего этого разочарования очень приятно смотреть на игры вроде Rocky Climb. Это простой проект, без ничего лишнего, который позволяет с удовольствием проводить время и радоваться тому, что вы прошли очередной отрезок пути. Думаю, если вы частенько ездите на метро или проводите время в ожидании чего-либо, эта игра вам подойдет по всем параметрам. Она довольно красиво выполнена, в нее интересно играть, а больше мы ничего и не требуем. Давайте же посмотрим, почему она мне так понравилась.

Игровой процесс

Игровой процесс построен вокруг скалолаза Рокки, который постепенно взбирается на гору, цепляясь своими здоровенными руками за камни. Это очень интересно выглядит, ведь герой наш не сгибает руки вообще. Видимо, перекачал руки и спину, теперь рама не позволяет ему согнуть руки и он буквально как шимпанзе перекатывается с одной руки на другую. Выглядит это довольно смешно, но суть игры зато сразу становится понятной — наш персонаж цепляется рукой за камень, потом другой, и так до вершины. Если вы не вовремя нажимаете на экран и промахиваетесь рукой мимо камня, наш персонаж просто падает вниз, чтобы потом вновь отправиться в путешествие. Это вынуждает точно и резко нажимать на экран, просчитывать момент. Кстати, персонаж может пару раз прокрутится на одном месте, после чего падает вниз, но это даст вам возможность прицелиться и выбрать нужный момент.

Уровни

Стоит отметить сложность уровней — она постепенно повышается, но очень органично и просто. Сначала у нас гора на 80 метров, на которой есть три отметки, добираясь до которых, персонаж сохраняется. Дальше, если вы упадете со скалы, начинаешь уже не с самого начала, а с той отметки, которая была достигнута последней. Постепенно горы растут, для прохождения очередного отрезка пути вы должны провести куда больше времени в игре, чаще будете делать ошибки и падать вниз. Это выглядит очень и очень интересно, думаю, что фанатам качественных игр должно понравиться.

Улучшения

Наш персонаж на протяжении всей игры будет меняться исключительно внешне, то есть никаких характеристик или умений у него не появится, копить средства для того, чтобы потом персонажа улучшить не нужно. Однако, нам дают возможность его улучшить декоративным образом — можно татуировку на спину добавить, можно поменять его внешний вид или головной убор. Это никак не влияет на игровой процесс, но у вас такая возможность есть и это очень круто, есть какая-то цель, чтобы собирать кристаллы на игровом поле и потом вкладывать их в покупки. Да и рекламу можно посмотреть, там тоже ресурсы дают.

Итог

Очень добрый игровой процесс вместе с привлекательной графикой и очень простым управлением делают игру максимально интересной для большинства пользователей. Думаю, если вы много играете в игры, но не хотите цепляться за сюжет или длительные игровые сессии, то обязательно присмотритесь к данному проекту. Здесь все максимально просто реализовано, плюс нет необходимости вкладывать средства в донат, он здесь исключительно косметический и никак на игровой процесс не влияет. Это не может не радовать, как мне кажется. Осталось только реакцию натренировать.


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