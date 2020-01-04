Обзор Rombica L Adapter 3.5C Lightning-3.5. Многофункциональный адаптер для iPhone

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Rombica, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными девайсами. На сей раз в наши руки попал многофункциональный адаптер L Adapter 3.5C Lightning-3.5.

Комплект поставки в цена

Устройство поставляется в прозрачной упаковке с подробной технической информацией. Внутри упаковки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости девайса. Комплект поставки включает в себя лишь сам адаптер. На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 900 рублей.

Внешний вид и функционал

К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Корпус выполнен из прочного пластика в черном цвете.

Подключение к мобильному устройству осуществляется при помощи разъема Lightning. Другими словами, данный адаптер идеально подойдет для пользователей iPhone, которые не так давно лишились разъема 3.5 мм для гарнитуры.

Rombica L Adapter позволяет не только обзавестись разъемом для гарнитуры, но и позволяет одновременно заряжать мобильное устройство, ведь здесь предусмотрен дополнительный разъем Lightning, который предназначен только для зарядки.

Длины кабеля, как нам кажется, более чем достаточно для полноценной работы.

Итоги

Подводя итоги по адаптеру Rombica L Adapter 3.5C Lightning-3.5 следует отметить, что перед нами отличное решение для пользователей, которые приобрел смартфон без разъема 3.5 мм для наушников. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, компактные габариты, качественные материалы и сборка, дополнительный слот Lightning для зарядки и доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось.