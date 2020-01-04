Обзор Rombica L Adapter 3.5C Lightning-3.5. Многофункциональный адаптер для iPhone

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Rombica, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными девайсами. На сей раз в наши руки попал многофункциональный адаптер L Adapter 3.5C Lightning-3.5.
Комплект поставки в ценаУстройство поставляется в прозрачной упаковке с подробной технической информацией. Внутри упаковки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости девайса. Комплект поставки включает в себя лишь сам адаптер. На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 900 рублей.
Внешний вид и функционалК качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Корпус выполнен из прочного пластика в черном цвете.
Подключение к мобильному устройству осуществляется при помощи разъема Lightning. Другими словами, данный адаптер идеально подойдет для пользователей iPhone, которые не так давно лишились разъема 3.5 мм для гарнитуры.
Rombica L Adapter позволяет не только обзавестись разъемом для гарнитуры, но и позволяет одновременно заряжать мобильное устройство, ведь здесь предусмотрен дополнительный разъем Lightning, который предназначен только для зарядки.
Длины кабеля, как нам кажется, более чем достаточно для полноценной работы.