Обзор Rombica NEO AX120L Quick. Power Bank с функцией быстрой зарядки

2019-06-22, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Rombica NEO AX120L Quick; [193]
Согласитесь, практически у каждого человека в «вооружении» есть сразу несколько гаджетов, которые нуждаются в периодической зарядке. Однако не всегда есть возможность подключиться к розетке 220В и приходится искать различные решения данной проблемы. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию внешний аккумулятор с функцией быстрой зарядки от компании Rombica. Встречайте, перед вами модель NEO AX120L Quick. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в прозрачной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:
  • Аккумулятор
  • Чехол
  • Кабель USB
  • Документация

Особенности

  • Емкость: 12000 мА⋅ч (44.40 Вт⋅ч)
  • Одновременная зарядка двух устройств
  • Поддержка быстрой зарядки: USB Power Delivery
  • Разъем: micro USB или USB Type-C
  • Напряжение: 5 - 9 В
  • Ток: 2 А
  • Максимальный ток: 3 А
  • Разъемы: USB, USB Type-C
  • Максимальный ток на USB: 3 А
  • Максимальный ток на USB Type-C: 3 А
  • Материал корпуса: металл
  • Размеры: 154x80x10 мм
  • Вес: 256 г
  • Поддержка Quick Charge 3.0

Внешний вид и функционал

Строгий и выдержанный дизайн Rombica NEO AX120L Quick, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным пользователям.

Металлический корпус девайса окрашен в серебристый цвет.

Здесь нет никаких кнопок управления. Все углы закруглены.

На одной из граней разместилось сразу три разъема: USB, microUSB, USB Type-C.

Здесь же расположены светодиодные индикаторы состояния заряда аккумулятора. Всего четыре деления.

Порадовало то, что устройство поддерживает одновременную зарядку сразу двух устройств. Емкость аккумулятора составляет 12000 мАч, чего более чем достаточно для того, чтобы несколько раз зарядить свой смартфон с аккумулятором в 3-4 тысячи мАч.

Максимальный выходная мощность устройства составляет 3А. Другими словами, устройство поддерживает функцию быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Если ваше мобильное устройство поддерживает данную функцию, пользователю дается возможность быстро подзарядить свой гаджет.

Кроме того, для удобства транспортировки, разработчики добавили в комплект поставки специальный чехол, который защищает аккумулятор от различных царапин.

Итоги

Подводя итоги по аккумулятору Rombica NEO AX120L Quick, следует отметить, что перед нами отличный Power Bank на все случаи жизни. Благодаря большой емкости его удобно брать с собой в длительные поездки, где нет возможности подзарядить свой смартфон или планшет. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный и минималистичный дизайн, качественная сборка и материалы, емкий аккумулятор, наличие быстрой зарядки, возможность одновременно заряжать сразу два устройства и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Комментарии и отзывы Rombica NEO AX120L Quick
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