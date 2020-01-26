Обзор Rombica NEO X2. Аккумуляторные батарейки на 1600 мАч

Вы часто покупаете одноразовые батарейки типа АА? Кажется, пришло время приобрести действительно надежное решение. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Rombica, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. На сей раз в нашем распоряжении аккумуляторные батарейки типа АА на 1600 мАч с возможностью заряжать их при помощи кабеля USB-microUSB. Встречайте, перед вами модель NEO X2.

Комплект поставки

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.Устройство поставляется в прозрачной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя все необходимое для полноценной работы. Внутри упаковки находится 2 батарейки типа АА и два кабеля USB для зарядки.

Внешний вид и функционал

Внешне устройства, на первый взгляд, мало чем отличается от обычных батареек типа АА. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Сбоку размещен разъем miniUSB для зарядки. Для полной зарядки необходимо потратить приблизительно 90 минут. Следует отметить, что данные батарейки необходимо заряжать исключительно через USB порт, а не при помощи зарядных устройств. Понравилось то, что зарядки можно использовать любой USB-порт. По заявлению разработчиков данные батарейки выдерживают до 3000 циклов зарядки. Емкость аккумуляторных батареек составляет 1600 мАч.

Рядом можно увидеть светодиодный индикатор состояния работы, который во время заряда аккумулятора загорается красным цветом. Данные аккумуляторные батарейки обеспечивают выходное напряжение 1.5 В чего вполне достаточно для того, чтобы использовать данные батарейки в одном тандеме с любым устройством, поддерживающие тип АА.

Итоги

Особенности

Тип: аккумулятор

Типоразмер: AA

Технология: Li-Pol

Емкость: 1600 мАч

Рабочее напряжение: 1.5 В

Количество циклов заряда: 3000

Зарядка от USB

Подводя итоги по аккумуляторным батарейкам Rombica NEO X2, следует отметить, что перед нами идеальное решение для тех пользователей, которые ведут активный образ жизни. Теперь вам не нужно постоянно бежать в магазин, чтобы купить новые батарейки, достаточно будет просто подзарядить эти. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественная сборка и материалы, емкость аккумулятора, зарядка при помощи USB и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов нам выявить не удалось. Как нам кажется, Rombica NEO X2 полностью оправдывает свою стоимость и достоин внимания покупателей.