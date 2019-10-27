Обзор Rombica Type-C Adapter M. Скоростной адаптер для смартфона

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Rombica, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, многофункциональными и в то же время недорогими решениями. Встречайте, перед вами Rombica Type-C Adapter M.
Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.
Комплект поставкиУстройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплектации нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости. Внутри находится лишь сам адаптер.
Дизайн и функционалК качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. На металлическом корпусе нанесен логотип компании Rombica.
Разработчики использовали интерфейс UBS 3.0 для подключения накопителей, что позволило существенно увеличить скорость передачи данных.
Разобраться в работе сумеет даже самый неопытный пользователь. Необходимо подключить адаптер к вашему мобильному устройству при помощи Type-C.
Останется лишь подключить к адаптеру накопитель и загрузить, либо выгрузить необходимые файлы.