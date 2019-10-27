Обзор Rombica Type-C Adapter M. Скоростной адаптер для смартфона

2019-10-27, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Rombica Type-C Adapter M; [261]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Rombica, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, многофункциональными и в то же время недорогими решениями. Встречайте, перед вами Rombica Type-C Adapter M.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплектации нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости. Внутри находится лишь сам адаптер.

Дизайн и функционал

К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. На металлическом корпусе нанесен логотип компании Rombica.

Разработчики использовали интерфейс UBS 3.0 для подключения накопителей, что позволило существенно увеличить скорость передачи данных.

Разобраться в работе сумеет даже самый неопытный пользователь. Необходимо подключить адаптер к вашему мобильному устройству при помощи Type-C.

Останется лишь подключить к адаптеру накопитель и загрузить, либо выгрузить необходимые файлы.

Итоги

Подводя итоги по Rombica Type-C Adapter M, следует отметить, что данное решение является незаменимым помощником для того, чтобы закачать, либо выгрузить все необходимые файлы на накопитель в любом удобном для вас месте. Благодаря высокой скорости передачи данных вам не придется ждать долго. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы, высокая скорость передачи данных и конечно же доступная цена.

Комментарии и отзывы Rombica Type-C Adapter M
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