Обзор Rombica Type-C Hub Metal/M3/Lan. Многофункциональные USB-концентраторы

2019-11-10, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Rombica Type-C M3; [172]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию сразу три новинки компании Rombica, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами USB-концентраторы Rombica Type-C Hub Metal/M3/Lan. Все устройства подключаются при помощи USB Type-C, который чаще всего встречается в современных ноутбуках. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройства поставляются в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя сам адаптер и документацию. Внутри коробки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости.

Rombica Type-C Hub Metal

Начнем с модели Type-C Hub Metal, которая позволяет получить в своем ноутбуке сразу четыре дополнительных USB 3.0 порта.

Алюминиевый корпус устройства позволил существенно увеличить срок службы адаптера и надежно защитить внутренние компоненты.

Сверху размещен светодиодный индикатор состояния работы.

Длины кабеля, как нам кажется, более чем достаточно для полноценной работы.

Благодаря своим компактным габаритам, устройство не займет много места на рабочем месте. Кроме того, устройство получило дополнительный разъем microUSB, позволяющий обеспечить дополнительным питанием.

Rombica Type-C Hub Lan

Модель Type-C Hub Lan отличается тем, что помимо трех скоростных USB портов, устройство получило под свое управление LAN-порт, позволяющий подключить свой ноутбук к Интернету при помощи провода, что дает возможность существенно увеличить скорость, до 100 Мбит/с.

На боковой грани девайса размещены сразу три высокоскоростных USB 3.0 порта для подключения внешних накопителей, периферии и т.д.

Корпус устройства выполнен из прочного пластика в черном цвете. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Если ваш ноутбук редко покидает свое рабочее место, а пользователь нуждается в высокой скорости Интернет-подключения, то данное устройство подойдет идеально.

Rombica Type-C M3

Если вы нуждаетесь в универсальном решении, то следует обратить внимание на модель Type-C M3, получивший под свое управление, помимо двух высокоскоростных портов USB, слоты для подключения microSD/SD карт и дополнительный порт USB Type-C с поддержкой функции Power Delivery, позволяющий осуществлять зарядку ноутбука при подключенном адаптере.

Алюминиевый корпус устройства позволил существенно увеличить срок службы адаптера.

Стильный и современный дизайн адаптера Type-C M3, как нам кажется, сумеет привлечь внимание даже самых капризных покупателей.

Особенностью данной модели является то, что устройство не займет много места на вашей рабочей зоне. Разработчики отказались от использования кабеля. Подключение к ноутбуку осуществляется при помощи USB Type-C, который размещен прямо на корпусе адаптера. В этом есть определенные минус. В некоторых случаях устройство может перекрыть корпусом разъемы и порты, находящиеся на самом ноутбуке.

Итоги

Подводя итоги по Rombica Type-C Hub Metal/M3/Lan, следует отметить, что перед нами отличные решения для того, чтобы увеличить возможности вашего ноутбука. Остается лишь сделать выбор по своим предпочтениям. Type-C Hub Metal идеально подойдет для пользователей, которым не хватает количество USB портов. Модель Type-C Hub Lan пригодится для тех пользователей, которым необходимо увеличить скорость подключения к сети Интернет, а Type-C M3 станет отличным помощников для пользователей, которые используют ноутбук лишь в рабочих целях. Все три устройства отлично показали себя в работе. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Особенности Rombica Type-C Hub Metal

  • Разъем подключения: USB Type-C
  • Дополнительные USB порты: 3.0, Type-C
  • Количество разъемов USB 3.0: 4

Особенности Rombica Type-C Hub Lan

  • Коннектор для подключения к компьютеру: USB Type-C 3.0 Male
  • Интерфейсы: 3 x USB 3.0 Type-A SuperSpeed,1 x LAN 10/100 Мбит/c
  • Стандарты LAN: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
  • Питание от Type-C порта (пассивное)
  • Размеры: 100 х 29 х 16 мм (без учета провода)
  • Совместимость с ОС: macOS 10.10 - 10.12, Windows 8.1, Windows 10
  • Рабочее напряжение: 5 В
  • Длина провода: 150 мм
  • Вес: 40 Г
  • Материал: Пластик

Особенности Rombica Type-C M3

  • Количество разъемов: 3
  • Кардридер
  • Разъем подключения: USB Type-C
  • Дополнительные USB порты: 3.0, Type-C
  • Количество разъемов USB 3.0: 2
  • Поддержка функции Power Delivery


Комментарии и отзывы Rombica Type-C M3
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