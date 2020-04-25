Обзор Silicon Power Cell C100. Компактный Power Bank на 10000 мАч

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию незаменимого помощника для тех, кто ведет активный образ жизни и часто сталкиваются с проблемой севшего аккумулятора на том или ином мобильном устройстве. Встречайте, перед вами самый компактный Power Bank на 10000 мАч - Silicon Power Cell C100.

Комплект поставки и цена

Устройство поставляется в стилизованной упаковке с подробной технической информацией. На момент написания обзора Silicon Power Cell C100 можно было приобрести приблизительно за 1000 рублей. Комплект поставки включает в себя сам внешний аккумулятор и кабель USB для зарядки.

Внешний вид и функционал

Компактный и стильный дизайн устройства позволяет переносить его в любое удобное место даже в своем кармане куртки. Корпус выполнен из приятного на ощупь пластика с матовым покрытием, на котором не сильно заметно остаются следы от пальцев.

Спереди можно увидеть логотип компании производителя и индикаторы состояния заряда аккумулятора, позволяющие своевременно определить уровень зарядки.

На противоположной стороне нанесена техническая информация.

На боковую грань устройства размещена глянцевая вставка.

Слева находится функциональная кнопка.

На одной из закругленных граней находится отверстия для шнурка.

Сверху разместились два USB порта для зарядки мобильных устройств и разъем microUSB для зарядки самого девайса.

Итоги

Емкость внешнего аккумулятора составляет 10000 мАч. Полной зарядки хватает приблизительно, чтобы полностью зарядить смартфон до 3-х раз. Максимальная выходная сила тока составляет 2.1 А, чего достаточно для того, чтобы в кротчайшие сроки подзарядить мобильные устройства. Нет лишь поддержки быстрой зарядки, однако это не критично. Для того, чтобы полностью зарядить аккумулятор SP Cell C100 необходимо потратить приблизительно 6 часов времени. Помимо всего этого следует отметить, что разработчики добавили в Silicon Power Cell C100 готовую систему умной безопасной зарядки. Это позволило защитить подключаемые устройства от перезарядки. Кроме того, данный девайс оснащен многоуровневой системой защиты от сверхтоков, понижения напряжения и даже короткого замыкания. Это позволило обеспечить пользователей максимально безопасной эксплуатацией.Подводя итоги по внешнему аккумулятору Silicon Power Cell C100, следует отметить, что перед нами незаменимый помощник на все случаи жизни. Теперь не стоит переживать о том, что в самый ответственный момент ваш смартфон разрядится, ведь Silicon Power Cell C100 всегда будет под рукой. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, компактные габариты, отличный функционал, емкость аккумулятор, одновременная зарядка двух устройств и конечно же приятная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Не понравится может лишь отсутствие функции быстрой зарядки.