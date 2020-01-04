Обзор SVEN RX-G955. Недорогая игровая мышь с RGB-подсветкой

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании SVEN, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами игровая компьютерная мышка, модель SVEN RX-G955.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке с открывающейся передней крышкой. Комплект поставки включает в себя саму мышку и документацию. Здесь нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости.

Внешний вид и функционал

Мышка выполнена для правшей. Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание большинство покупателей. Корпус выполнен из прочного пластика с матовым покрытием, на котором не сильно заметно остаются следы от пальцев. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Сверху традиционно разместились основные кнопки управления: правый/левый клик мышки и колесико прокрутки.

Чуть выше можно увидеть две дополнительные кнопки: переключения Dpi и режима. Максимальное значение Dpi составляет 4000. Этого, как нам кажется, более чем достаточно для того, чтобы найти для себя комфортный режим для игры.

На тыльной стороне можно увидеть подсвечиваемую область и логотип. Подсветка работает в нескольких режимах.

На левой гране мышки расположены три дополнительные, настраиваемые кнопки управления под большой палец.

На противоположной стороне пластиковая вставка для лучшего хвата.

Снизу размещен оптический сенсор и тефлоновые ножки.

Длины кабеля для питания более чем достаточно, и он в прочной тканевой оплетке, что существенно увеличивает срок его службы.

На официальном сайте компании SVEN вы можете скачать ПО для того, чтобы полностью переназначить функционал кнопок и даже добавить макросные команды. Здесь же есть возможность настроить режим работы подсветки и, при необходимости, изменить цветовую гамму. Другими словами, геймерам здесь будет чем заняться.

Итоги

Характеристики

Тип: игровая мышь

Принцип работы: оптическая лазерная

Дизайн: для правой руки

ОПТИЧЕСКИЙ СЕНСОР AVAGO 3050

Количество клавиш: 8

Разрешение оптического сенсора: 4000 dpi

Длина провода: 2 м

Размеры (ШxВxД): 67x40x127 мм

Вес: 148 г

Подводя итоги по игровой мышке SVEN RX-G955, следует отметить, что перед нами идеальное решение для современных геймеров, которые ищут для себя многофункциональную и в то же время недорогую мышку с подсветкой. Среди плюсов следует отметить следующее: удобная форма, качественные материалы и сборка, стильный дизайн, отличный функционал, настраиваемая RGB-подсветка и кнопки управления, и конечно же приятная цена. Что касается минусов, ничего существенного нам выявить не удалось.