Обзор SVEN RX-G955. Недорогая игровая мышь с RGB-подсветкой

2020-01-04, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - 402182052; [149]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании SVEN, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами игровая компьютерная мышка, модель SVEN RX-G955.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке с открывающейся передней крышкой. Комплект поставки включает в себя саму мышку и документацию. Здесь нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости.

Внешний вид и функционал

Мышка выполнена для правшей. Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание большинство покупателей. Корпус выполнен из прочного пластика с матовым покрытием, на котором не сильно заметно остаются следы от пальцев. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Сверху традиционно разместились основные кнопки управления: правый/левый клик мышки и колесико прокрутки.

Чуть выше можно увидеть две дополнительные кнопки: переключения Dpi и режима. Максимальное значение Dpi составляет 4000. Этого, как нам кажется, более чем достаточно для того, чтобы найти для себя комфортный режим для игры.

На тыльной стороне можно увидеть подсвечиваемую область и логотип. Подсветка работает в нескольких режимах.

На левой гране мышки расположены три дополнительные, настраиваемые кнопки управления под большой палец.

На противоположной стороне пластиковая вставка для лучшего хвата.

Снизу размещен оптический сенсор и тефлоновые ножки.

Длины кабеля для питания более чем достаточно, и он в прочной тканевой оплетке, что существенно увеличивает срок его службы.

На официальном сайте компании SVEN вы можете скачать ПО для того, чтобы полностью переназначить функционал кнопок и даже добавить макросные команды. Здесь же есть возможность настроить режим работы подсветки и, при необходимости, изменить цветовую гамму. Другими словами, геймерам здесь будет чем заняться.

Итоги

Подводя итоги по игровой мышке SVEN RX-G955, следует отметить, что перед нами идеальное решение для современных геймеров, которые ищут для себя многофункциональную и в то же время недорогую мышку с подсветкой. Среди плюсов следует отметить следующее: удобная форма, качественные материалы и сборка, стильный дизайн, отличный функционал, настраиваемая RGB-подсветка и кнопки управления, и конечно же приятная цена. Что касается минусов, ничего существенного нам выявить не удалось.

Характеристики

  • Тип: игровая мышь
  • Принцип работы: оптическая лазерная
  • Дизайн: для правой руки
  • ОПТИЧЕСКИЙ СЕНСОР AVAGO 3050
  • Количество клавиш: 8
  • Разрешение оптического сенсора: 4000 dpi
  • Длина провода: 2 м
  • Размеры (ШxВxД): 67x40x127 мм
  • Вес: 148 г

Комментарии и отзывы 402182052
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